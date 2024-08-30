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Жук и Свинин о произвольном танце Пестовой и Лагутова: «Придумали свою историю под условным названием «Чаплин сквозь года»

Свинин и Жук рассказали о произвольном танце дуэта Зоя Пестова – Сергей Лагутов

– Их произвольный танец поставлен на тему Чаплина. Как родилась эта идея?

Александр Свинин: Мы перебрали много разной музыки. Хотелось поставить что-то интересное, танцевальное, чтобы зрителям запомнилось.

Ирина Жук: Идей было много, но в какой-то момент, по-моему, я предложила Чаплина.

Свинин: Тема Чаплина популярна в фигурном катании. Были запоминающиеся программы у одиночников – Фернандес, у пар – Бережная – Сихарулидзе, танцоров – Каппеллини – Ланотте... Мы тоже решили попробовать, и толчком послужило то, что нашли оригинальную музыку, необычные композиции на эту тему.

Жук: Мы не стали следовать сюжету фильма про слепую цветочницу. Придумали свою историю под условным названием «Чаплин сквозь года», оттолкнувшись от подбора музыки, от классики до современной аранжировки. Ребятам идея и образы очень понравились.

Свинин: Мы как раз и хотели попробовать поставить им харАктерную программу, чтобы раскрыть новые грани пары.

Жук: Александр Васильевич нашел и классические, и современные композиции. Классно все скомпоновал, как он умеет. Получилось очень необычное музыкальное сопровождение и очень интересная программа.

– Например, музыкальный эпизод с хип-хопом.

Свинин: Это тоже Чаплин. Мы нашли интересную аранжировку музыки в таком стиле, сочетав ее с уже знакомыми мотивами.

– Ребята на самом деле получают удовольствие от этой программы.

Жук: Они на самом деле в этой программе раскрываются с неожиданной стороны.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
logoсборная России
logoИрина Жук
танцы на льду
logoАлександр Свинин
Зоя Пестова
Сергей Лагутов
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