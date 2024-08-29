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  • Светлана Журова: «Если у Загитовой появится муж-татарин, то он ей, скорее всего, не разрешит кататься на коньках. Поэтому, думаю, она понимает – можно и подождать»
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Светлана Журова: «Если у Загитовой появится муж-татарин, то он ей, скорее всего, не разрешит кататься на коньках. Поэтому, думаю, она понимает – можно и подождать»

Журова считает, что Загитова серьезно относится к вопросу отношений и семьи

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила: «Пока не нашелся мужчина, с которым я могла бы создать семью. Должно сойтись многое: правильный человек с похожими ценностями, правильное время».

«Душе не прикажешь и, наверное, она ищет того, кого полюбит. Знаете, когда девушка видная, то выбор у нее большой.

Но я не знаю, насколько там примешивается национальный момент, потому что у татарской девушки при выборе должен быть человек определенной национальности, если в ее семье придерживаются таких принципов. И если хотят видеть рядом с ней мужчину, который является еще и мусульманином, то к выбору примешивается еще много факторов.

Наверное, ей хочется видеть рядом красивого, умного, богатого человека и еще и татарина. И такие люди, я совершенно уверена, есть. Но есть нюансы, поскольку они женятся на всю жизнь и не предполагают, что когда-то будут что-то менять. Особенно женщины.

И понятно, что к этому моменту надо подходить очень вдумчиво. И ей-то сейчас ведь всего 22 года. А я первого ребенка родила в 32 года, у спортсменов это вообще нормально.

Алина сейчас делает карьеру. И теперь представьте – если у нее появится муж-татарин, то он ей, скорее всего, не разрешит кататься на коньках. Поэтому я думаю, что она понимает – еще можно и подождать. А потом найдет себе прекрасного мужа-татарина, будет сидеть дома и рожать детей.

И у нее будет прекрасная жизнь. В Казани есть много прекрасных мужчин. Алина делает себя, и я уверена, что она воспитана по-восточному. И понимает: если девушка выходит замуж, значит, она уже посвящает свою жизнь не себе, а мужу и детям.

А несерьезные отношения Алина, видимо, для себя не допускает. И если серьезные – то это значит, семья, дом, кухня. Это уже забота о семье, а не катание на льду. Все, может быть, за нее уже все решили, а Алина к этому вопросу относится очень серьезно», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoсборная России
logoСветлана Журова
женское катание
logoАлина Загитова
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