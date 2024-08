Ритм-танец Гиллес и Пуарье поставлен под попурри песен The Beach Boys, в произвольном – A Whiter Shade of Pale

Стала известна музыка для новых программ Пайпер Гиллес и Поля Пуарье

Ритм-танец канадского дуэта поставлен под попурри песен группы The Beach Boys – I Get Around, California Girls, Wipe Out.

В произвольном танце Гиллес и Пуарье будут выступать под A Whiter Shade of Pale в исполнении Энни Леннокс (кавер песни Procol Harum).