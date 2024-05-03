Ставиский о российских танцах на льду: «Почти все пары, включая Степанову и Букина, беговые делают куцыми. У канадцев нет таких «просерных» шагов, абы как сделанных»

Максим Ставиский рассказал о «просерных» шагах у российских танцоров на льду.

– Мне часто попадались видео с тренировок «Ангелов Плющенко», где при помощи различных упражнений учит детей скользить. Даже одиночников. Это все в рамках идеи возрождения советского фигурного катания, я так понимаю?

– Конечно. У Натальи Владимировны в этом отношении свой подход, но сама идея, безусловно, правильная – сперва нужна база.

– Выходит, сейчас в танцах на льду нет базы?

– Ей, на мой взгляд, уделяют слишком мало времени. Смотришь на какой-то дуэт, к примеру, а у них элемент на грани срыва. Почему? Перекрутили плечи, не открыли бедро – а это и есть база. Или беговые шаги те же. Ты должен накатать их так, чтобы в любом темпе, в любую сторону и в любой позиции они получались правильно.



Смотрел вот чемпионат России последний, к примеру, – почти все пары, включая / , эти беговые такими куцыми делают, под себя... Вроде едут, все нормально, но начинается дорожка, и все сыпется. Это очень выбивает из колеи, очень портит впечатление от танца.

Это, кстати, к разговору о том, как нам соревноваться с Чок/Бейтс, с / . Вот так и соревноваться – базу делать нормально. У канадцев тех же нет вот таких «просерных» шагов, абы как сделанных. У Чок/Бейтс таких намного больше. При пересмотре их прокатов с чемпионата мира можно найти огромное количество косяков по технике и по базе.

– Такие же косяки есть и в наших танцах?

– Во всех, и в наших тоже. При этом я не согласен, что мы так уж сильно отстаем от Северной Америки. Я отсмотрел наших молодых ребят – Хавронину/Нарижного, Леонтьеву/Горелкина и так далее. Они катаются все, рук не опускают. Ищут какие-то интересные переходы. Леонтьева/Горелкин же еще и в шоу Авербуха выступают, я их там заметил, но на соревнованиях у них все посерьезнее – есть определенная претензия на хореографию, они экспериментируют с музыкой.

Но спарринг-партнер нужен обязательно. Это ведь не что-то такое абстрактное – очень важно иметь конкурента, который дышит тебе в задницу. И если говорить про соперничество с той же Северной Америкой, то до тех пор, пока мы не выезжаем, условно говоря, два раза в месяц соревноваться с ними, будет деградация. И у нас, и у них – в контексте борьбы с нами.

Я уверен, что, если бы Степанова/Букин вышли на чемпионат мира с Чок/Бейтс и Гиллес/Пуарье, они бы еще лучше откатали. Это другая ответственность, другие обязанности.

– Александра с Иваном уже выходили. И с Чок/Бейтс, и с Гиллес/Пуарье.

– Да, но тогда еще катались Синицина/Кацалапов. Саша с Ваней были второй парой, тут бороться сложно. А сейчас они одни, во всех смыслах. Мне кажется, надо было им позволить как-то выступить в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, чтобы был у них уже этот титул. А так – и им обидно, и за них обидно...

Сейчас, после перехода к Жулину, у Саши появилось какое-то внутреннее спокойствие. Я смотрю их выступления и не вижу, чтобы они были прям хуже Чок/Бейтс или канадцев. Микроэлементы они делают не хуже, на ногах сидят, катаются широко. Беговые эти только, но если бы они соревновались сейчас на международке, они бы эти беговые, быть может, не глотали.

– Но неужели сейчас Степанова/Букин выходят, условно, на чемпионат мира и сразу начинают бороться за топ-3?

– А почему нет?

– А кого там обыгрывать? Чок/Бейтс? Они же двукратные чемпионы мира.

– Теоретически – могут и их. Исходя из того, что я вижу у тех и у других, я могу предположить, что они могут соревноваться на равных чисто в плане катания. Другой вопрос, что пока мы дома сидели безвылазно, Чок/Бейтс насобирали себе такой рейтинг, что к нему уже даже приблизиться сложно. Здесь уже и федерации должны в работу включаться. Хотя сейчас такая ситуация, что и нашу-то федерацию, наверное, ни во что не поставят. Обрубили нам все... – сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду Ставиский.