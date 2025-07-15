Вероника Жилина не будет завершать карьеру из-за отказа в переходе в Азербайджан

Фигуристка Вероника Жилина не собирается завершать спортивную карьеру.

Об этом сообщили источники «Р-Спорта». По их данным, 17-летняя спортсменка продолжает тренировки и будет выступать на соревнованиях, когда ситуация с переходом разрешится.

Также имеется информация, что Жилина планирует переехать с семьей в Азербайджан. У фигуристки есть паспорт этой страны.

Сегодня стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU ) отклонил запрос спортсменки на переход. В мае Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) не одобрила переход Жилиной.