Вероника Жилина не будет завершать карьеру из-за отказа в переходе в Азербайджан
Фигуристка Вероника Жилина не собирается завершать спортивную карьеру.
Об этом сообщили источники «Р-Спорта». По их данным, 17-летняя спортсменка продолжает тренировки и будет выступать на соревнованиях, когда ситуация с переходом разрешится.
Также имеется информация, что Жилина планирует переехать с семьей в Азербайджан. У фигуристки есть паспорт этой страны.
Сегодня стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил запрос спортсменки на переход. В мае Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрила переход Жилиной.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости