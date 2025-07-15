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Вероника Жилина не будет завершать карьеру из-за отказа в переходе в Азербайджан

Фигуристка Вероника Жилина не собирается завершать спортивную карьеру.

Об этом сообщили источники «Р-Спорта». По их данным, 17-летняя спортсменка продолжает тренировки и будет выступать на соревнованиях, когда ситуация с переходом разрешится.

Также имеется информация, что Жилина планирует переехать с семьей в Азербайджан. У фигуристки есть паспорт этой страны. 

Сегодня стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил запрос спортсменки на переход. В мае Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не одобрила переход Жилиной. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
ФФККР
женское катание
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