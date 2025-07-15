Федерация зимних видов спорта Азербайджана: «Получили от ISU отрицательный ответ по поводу перехода Жилиной. Подробности нам неизвестны»

Федерация зимних видов Азербайджана подтвердила отказ Жилиной в переходе.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял отрицательное решение по вопросу перехода фигуристки Вероники Жилиной из России в Азербайджан.

«Да, действительно, мы получили отрицательный ответ от ISU по поводу перехода Вероники Жилиной в федерацию Азербайджана. На данный момент подробности нам неизвестны», – сообщили в федерации.

Жилина об отказе в переходе в Азербайджан: «Очень расстроена, я жила этой мечтой, готовилась. Руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят»

Тарасова об отказе Жилиной в переходе: «На ребенка были потрачены миллионы. Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик»