Федерация зимних видов спорта Азербайджана: «Получили от ISU отрицательный ответ по поводу перехода Жилиной. Подробности нам неизвестны»
Федерация зимних видов Азербайджана подтвердила отказ Жилиной в переходе.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял отрицательное решение по вопросу перехода фигуристки Вероники Жилиной из России в Азербайджан.
«Да, действительно, мы получили отрицательный ответ от ISU по поводу перехода Вероники Жилиной в федерацию Азербайджана. На данный момент подробности нам неизвестны», – сообщили в федерации.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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