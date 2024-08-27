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Дэвис поздравила Смолкина с днем рождения на грузинском языке. Они отметили праздник в Тбилиси

Диана Дэвис поздравила Глеба Смолкина с днем рождения

Сегодня партнеру по танцевальному дуэту и мужу фигуристки исполнилось 25 лет. 

«С днем рождения, дорогой», – написала Дэвис на грузинском и английском языках. В посте отмечено, что пара находится в Тбилиси. 

Дэвис и Смолкин выступают за Грузию с лета 2023 года.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Дианы Дэвис
танцы на льду
сборная Грузии
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
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