«С гордостью сообщаем о новой европейской паре в команде». В академии Монреаля поприветствовали Дэвис и Смолкина
Ледовая академия Монреаля поприветствовала Дэвис и Смолкина.
В соцсети академии было опубликовано фото Дианы Дэвис и Глеба Смолкина с тренером Ромэном Агенауэром.
«Академия Монреаля с гордостью сообщает о новой европейской паре в команде. Встречайте, представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Добро пожаловать!» – говорится в подписи.
Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?
И правильно сделали. Спортсмен должен заниматься своим делом.
Ну да , не совсем грузины , но у Дианы дед 100% грузин.
Лена хотя бы бриллиант, а Диша - совершенно рядовая танцорша. И таки пристроили ее в святая святых танцев на льду, да еще во время полной отмены
Снимаю шляпу
Удачи им !
А ведь они ничего противозаконного не сделали.
В любом случае, рада за пару. Интересно будет проследить их прогресс в следующем сезоне
Удачи!
Девиз Дэвис-Смолкина по жизни
Удачи !