«С гордостью сообщаем о новой европейской паре в команде». В академии Монреаля поприветствовали Дэвис и Смолкина

Ледовая академия Монреаля поприветствовала Дэвис и Смолкина.

В соцсети академии было опубликовано фото Дианы Дэвис и Глеба Смолкина с тренером Ромэном Агенауэром.

«Академия Монреаля с гордостью сообщает о новой европейской паре в команде. Встречайте, представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Добро пожаловать!» – говорится в подписи.

Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?