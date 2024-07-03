«С гордостью сообщаем о новой европейской паре в команде». В академии Монреаля поприветствовали Дэвис и Смолкина

Теги танцы на льду сборная Грузии Ромэн Агенауэр Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Ледовая академия Монреаля поприветствовала Дэвис и Смолкина.

В соцсети академии было опубликовано фото Дианы Дэвис и Глеба Смолкина с тренером Ромэном Агенауэром. 

«Академия Монреаля с гордостью сообщает о новой европейской паре в команде. Встречайте, представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Добро пожаловать!» – говорится в подписи. 

Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?

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67 комментариев
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Ответ sashafan2
Комментарий скрыт
Географию в школе прогуливал или очередная жертва ЕГЭ?
+23
-4
+19
Ответ Виктория Обер
Ни словом ни жестом не поддержали народ Грузии во время волнений. И - никогда не поддержат. Формальные грузины. Пустое.
так у нас много формальных членов других сборных, или Самоделкина там всей душою за Казахстан?
+19
-2
+17
Ответ Виктория Обер
Ни словом ни жестом не поддержали народ Грузии во время волнений. И - никогда не поддержат. Формальные грузины. Пустое.
Вроде там выступал не целый народ , а революционеры .
И правильно сделали. Спортсмен должен заниматься своим делом.
Ну да , не совсем грузины , но у Дианы дед 100% грузин.
+21
-10
+11
Так то амбиции Этери и маму Костылевой переплюнут)) (хотя у мамы Лены откровенная дичь)

Лена хотя бы бриллиант, а Диша - совершенно рядовая танцорша. И таки пристроили ее в святая святых танцев на льду, да еще во время полной отмены
Снимаю шляпу
+18
-11
+7
Ответ Виктория Обер
Ни словом ни жестом не поддержали народ Грузии во время волнений. И - никогда не поддержат. Формальные грузины. Пустое.
А почему должны были ? Вы ж сами везде кричите , что спорт вне политики !
+7
-1
+6
Ответ АннаФ
Только вот Европа не хочет чтобы мы были частью её. Так что все это напоминает мне цирк. Если бы они понимали как эти заявления выглядят со стороны. Особенно, вспоминая фразу: «два года назад было не время для их перехода.». ну в смысле когда они катались за Россию, а не за Грузию.
Они точно так же у себя запостили американскую пару, с таким же текстом.
+5
0
+5
Ответ Виктория Обер
Ни словом ни жестом не поддержали народ Грузии во время волнений. И - никогда не поддержат. Формальные грузины. Пустое.
Какой народ они должны поддержать? Тех, которые за или тех, которые против? И те и другие являются народом Грузии.
+5
0
+5
Молодцы, рад за эту пару.
Удачи им !
+21
-17
+4
Ответ Железная Леди
Что - то позновато они выложили. . Уже рекорды должны показывать. Насчет Европейской пары. все понятно, ведь Грзия рвется туда. А нам на них глубоко наплевать. Болеем за наших, лучших.
Сколько же хейтеров у них (
А ведь они ничего противозаконного не сделали.
+11
-7
+4
Ответ Vendetta4111323
Так то амбиции Этери и маму Костылевой переплюнут)) (хотя у мамы Лены откровенная дичь) Лена хотя бы бриллиант, а Диша - совершенно рядовая танцорша. И таки пристроили ее в святая святых танцев на льду, да еще во время полной отмены Снимаю шляпу
В каждом слове читается зависть. Диана может и рядовая, но в топ 10 Европы и топ 15 мира входит, не так уж и плохо для мирового топа. А вы в своей профессии какое место в мире занимаете?
+16
-13
+3
Это лучшая танцевальная тренерская группа в мире. Надеюсь,Диана и Глеб начнут быстро прогрессировать.
+15
-12
+3
Ответ Westmoreland
Географию в школе прогуливал или очередная жертва ЕГЭ?
Судя по твоему комментарию, географию в школе прогуливал как раз ты, если не знаешь, что Грузия географически расположена в Азии.
+6
-4
+2
Ответ Почтенный эльф
Встречайте, представители Грузии Диана Дэвисидзе и Глеб Смолкиншвилли ! Клоуны...
А Самоделкина, Малинин, Тит ова, и т. д. кто?
+4
-2
+2
Ответ Андрей Яковлев
Ну-ка, Ну-ка, звезда географии, Расскажите нам классическую границу европы и азии. Только настоящую, а не ту что грузины с преспешниками сами для себя придумали
Тоже удивилась, но увидела, что граница по Каспию проходит,
+2
0
+2
Рада за Диану и Глеба, и желаю им успешной карьеры.
+19
-17
+2
Ответ *** Monik ***
А почему спустя столько времени?) В любом случае, рада за пару. Интересно будет проследить их прогресс в следующем сезоне Удачи!
Может, испытательный срок был. Сейчас официально приняли)
+4
-2
+2
Ни словом ни жестом не поддержали народ Грузии во время волнений. И - никогда не поддержат. Формальные грузины. Пустое.
+28
-26
+2
А почему спустя столько времени?)
В любом случае, рада за пару. Интересно будет проследить их прогресс в следующем сезоне
Удачи!
+16
-14
+2
Чем же тут гордиться?
+4
-2
+2
Ответ sashafan2
Комментарий скрыт
Для ИСУ - Европа, раз грузинские спортсмены принимают участие в ЧЕ.
+4
-3
+1
Ответ Lapo Elkann
А Самоделкина, Малинин, Тит ова, и т. д. кто?
Знаменитая армянская фамилия Титовян
+3
-2
+1
Ответ Оксана Васильева
Комментарий скрыт
Вам-то что с этого будет? Рассчитываете в ее квартиру задарма вьехать?
+2
-1
+1
"Отечество славлю, которое есть, но трижды которое будет" (с)
Девиз Дэвис-Смолкина по жизни
+3
-2
+1
Ответ Lapo Elkann
Так учили до распада СССР. После появились суверенные страны и произошло перераспределение. Так что Грузия да, Европа.
Бл..... ин, что ЕГЭ со страной сделало)))))))))))) Какое перераспределение? Тектонические плиты подвинулись? Земля сошла с оси??? С каких пор границы континентов и материков стали зависеть от границ стран и желаний их лидеров-идиотов и даже от желания населяющих страны народов???? Так скоро в европе багладеш окажется
+1
0
+1
Ответ Lapo Elkann
Даже Азербайджан Европа.
Южная часть Дагестана -Европа. Азербайджан уже Азия.
+1
0
+1
Ответ Agura
Для ИСУ - Европа, раз грузинские спортсмены принимают участие в ЧЕ.
Для некоторых и Израиль европа.
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Молодцы, рад за эту пару. Удачи им !
Да, очень приятно видеть их в лучшем тренерском штабе.
Удачи !
+4
-4
0
Ответ sashafan2
Комментарий скрыт
1🤣🤣
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0
Ответ Viktoria dek
Может, испытательный срок был. Сейчас официально приняли)
Или сезон в I.AM начинается с 1 июля.
0
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Ответ Larisa V
А вы оптимист/ка😁
Уж лучше так, чем как подобные вам исходить желчью
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