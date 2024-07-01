Егор Крид опроверг слухи о романе с Загитовой: «Всегда, когда девушка, которая не была еще в моем окружении, появляется, с ней приписывают роман. Я свободен»

Теги сборная России светская хроника женское катание Алина Загитова Спорт-Экспресс Егор Крид Фигурное катание

Певец Егор Крид опроверг слухи о романе с Алиной Загитовой.

— У тебя на дне рождения была Алина Загитова. Вам начали приписывать какой-то роман.

— Это очевидно, мне кажется. Всегда, когда девушка, которая не была еще в моем окружении, появляется, с ней приписывают роман. Я свободен.

— Она с твоими родителями активно общалась.

— Не активно, почему. Я ее познакомил на моем дне рождении. Она просто была на вип-ложе — там же, где были мои родители. Она суперклассная девочка, — сказал Крид. 

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38 комментариев
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Мы заслужили эту новость на главной ?
+84
-2
+82
Ответ Рома Пестов
Мы заслужили эту новость на главной ?
Да. За грехи наши тяжкие...
+58
-1
+57
С утра Кени Уест, сейчас Крид. Что делает футбол нашем Rap сайте?
+53
-3
+50
Его парень против
+30
-5
+25
Ответ Паненка Смолова
С утра Кени Уест, сейчас Крид. Что делает футбол нашем Rap сайте?
Примерно то же самое, что и Крид в одном предложении со словом Rap
+16
-1
+15
Ответ Паненка Смолова
С утра Кени Уест, сейчас Крид. Что делает футбол нашем Rap сайте?
Какой футбол?
+16
-1
+15
После таких «новостей», комментарии Мостового кажутся интересными
+16
-2
+14
Егор Кринж.
+13
-1
+12
У Егора Крида не может быть романа с девушкой.
Чисто физически.
+9
-2
+7
Егор кринж и заги все сошлось
+11
-6
+5
Опроверг новость - а где сама новость?
+4
0
+4
про кого мы ещё не читали новости на спортсе?😂😂😂
+6
-2
+4
Ответ ivan-off
Комментарий удален модератором
Нам-то не гони))
+4
-1
+3
Какой Крид, когда идет ЧЕ?!
+3
0
+3
Спасибо за информацию, могу идти уже спать
+3
-1
+2
Что эта спортивная новость делает на нашем гламурном сайте?
+4
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Роман пишется с большой буквы.
+5
-3
+2
🤦
+2
-1
+1
так он через другие двери заходит, не? 😂
+4
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+1
Ответ Паненка Смолова
С утра Кени Уест, сейчас Крид. Что делает футбол нашем Rap сайте?
Если с утра уест,то в полдень и отобедать нужно.
А там и полдник недалеко,кридовый или ещё какой.
Про ужин и не говорю.
Или Кени в собственном соку,или егорки в кусочках в маринаде.
Правильное питание залог "правильной музыки",Майн Готт.
+2
-1
+1
Ответ Raulevsky
Примерно то же самое, что и Крид в одном предложении со словом Rap
Другого Rap для вас у меня нет
+2
-1
+1
Зачем эта спортивная новость на нашем попсово-музыкальном сайте?
+2
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+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
ты чего, расстроился?
+1
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0
крид, лучше бы спортс освободил нас от новостей с тобой.
+3
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Ответ ivan-off
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Молния!!!!!!!!!111адынадын...
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Что за жесть я только что прочитал?
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Кто это?)))
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Кто это вообще Егор Крид, что за певец? Загитова звезда мирового спорта, таких в мире единицы, а таких певцов полно и каждый год появляются новые.
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откуда столько новостей о Загитовой? кто так жестко вкладывает в нее бабки?
+2
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