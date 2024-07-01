Егор Крид опроверг слухи о романе с Загитовой: «Всегда, когда девушка, которая не была еще в моем окружении, появляется, с ней приписывают роман. Я свободен»

Певец Егор Крид опроверг слухи о романе с Алиной Загитовой.

— У тебя на дне рождения была Алина Загитова. Вам начали приписывать какой-то роман.

— Это очевидно, мне кажется. Всегда, когда девушка, которая не была еще в моем окружении, появляется, с ней приписывают роман. Я свободен.

— Она с твоими родителями активно общалась.

— Не активно, почему. Я ее познакомил на моем дне рождении. Она просто была на вип-ложе — там же, где были мои родители. Она суперклассная девочка, — сказал Крид.