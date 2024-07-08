Рой Джонс: «Я слышал, что Загитова практикует боксерские тренировки, это отлично. Но я ни в коем случае не будут проводить с ней спарринги»

Теги Рой Джонс-младший сборная России женское катание бокс Алина Загитова Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс заявил, что не будет проводить боксерские спарринги с Алиной Загитовой.

«Алину я знаю, большая спортсменка, олимпийская чемпионка. Я слышал, что она периодически практикует боксерские тренировки, это отлично.

Но я ни в коем случае не будут проводить с ней спарринги. Это опасно», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

В 2022 году фигуристка Загитова участвовала в мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Загитова о мастер-классе с Саитовым: «Чувствовала себя спокойно, потому что примерно знаю, что такое бокс. Перчатки не помешали маникюру»

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

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18 комментариев
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Рой Джонс: Коллабарировать с Загитовой я не буду, чтобы не случился безызбежный факапчик
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Оставьте Роя в покое.
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Они что, реально спросили у профессионального боксера, хочет ли он провести спарринг с фигуристкой?)) Журналисты пробили дно...в очередной раз.
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Ответ Тюменский медвежонок
то Джигана хотят подсунуть под лапы Джонсу, теперь вот Загитову... что дальше?
Киркоров, если не в ту дверь зайдет
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то Джигана хотят подсунуть под лапы Джонсу, теперь вот Загитову... что дальше?
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Очень жаль, что великому чемпиону приходится отвечать на подобные вопросы каких-то колхозников. Вот, что значит профукать все деньги по глупости.
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Рой - легенда. Хоть бы до него домохозяйки не добрались, тк к такому жизнь его не готовила.
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Спаринги в данном случае надо возможно писать с одной «р»)
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опасно для неё. хотя там нечего терять.
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Ответ Bam Magera
Киркоров, если не в ту дверь зайдет
Да румына, даже если в ту дверь зайдёт, совковой лопатой по физиономии рихтануть - дело богоугодное.
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Лучше конечно с борцами)
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