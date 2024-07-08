Рой Джонс: «Я слышал, что Загитова практикует боксерские тренировки, это отлично. Но я ни в коем случае не будут проводить с ней спарринги»

Рой Джонс заявил, что не будет проводить боксерские спарринги с Алиной Загитовой.

«Алину я знаю, большая спортсменка, олимпийская чемпионка. Я слышал, что она периодически практикует боксерские тренировки, это отлично.

Но я ни в коем случае не будут проводить с ней спарринги. Это опасно», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

В 2022 году фигуристка Загитова участвовала в мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Загитова о мастер-классе с Саитовым: «Чувствовала себя спокойно, потому что примерно знаю, что такое бокс. Перчатки не помешали маникюру»

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток