Рой Джонс: «Я слышал, что Загитова практикует боксерские тренировки, это отлично. Но я ни в коем случае не будут проводить с ней спарринги»
Рой Джонс заявил, что не будет проводить боксерские спарринги с Алиной Загитовой.
«Алину я знаю, большая спортсменка, олимпийская чемпионка. Я слышал, что она периодически практикует боксерские тренировки, это отлично.
Но я ни в коем случае не будут проводить с ней спарринги. Это опасно», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
В 2022 году фигуристка Загитова участвовала в мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.
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