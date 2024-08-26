Вероника Жилина прервала активные тренировки из-за проблем со спиной («Р-Спорт»)

Теги сборная России травмы женское катание Р-Спорт Вероника Жилина Фигурное катание

Фигуристка Вероника Жилина прервала активные тренировки из-за проблем со спиной.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что в настоящее время спортсменка посещает не более одного ледового занятия в неделю, тренируясь при этом без прыжков. Тренировки в зале фигуристка не пропускает.

Жилина тренируется в академии Евгения Плющенко. Она пропустила сезон-2023/24 из-за травмы.

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169 комментариев
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Зато у Плюща будет реабилитационный центр, чтобы катались до 30...
слов нет
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Будет статья "Крах Плющенко"?
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Без вопросов к Плющенко не обойтись. После пропуска Вероникой целого сезона из-за таких проблем со спиной, что пришлось аж ведущего нейрохирурга приглашать, так ли было нужно форсировать восстановление квадов летом, что бы показать их в соцсетях???
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+91
Пару лет назад Плющенко говорил, что и квады у молодых спортсменов форсировать не будет, недавно сообщал про "щадящий режим" и что мы видим?

Одну девочку выводят в 12 лет, в первый день без температуры на абсолютно ненужные КП с тремя квадами в программе, чтобы кому-то что-то доказать.

Вторую девочку после травмы спины, из-за которой пришлось пустить сезон, гонят летом опять на квады. И - внезапно - травма обостряется!

У Сони Муравьевой тоже потенциально травма спины, но тут хотя бы на возраст уже списать можно.

Люба Рубцова после недавней операции на тех же пресловутых КП пытается сделать триксель. Зачем??? Непонятно абсолютно.

В общем, печально это всё.
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Плющ от неграмотности и некомпетентности доломал Жилину, которая имела все шансы стать звездой и единственную свою приму Муравьеву. Это не академия, прости Г-ди, и не школа, это кладбище разрушенных карьер
+71
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+66
Ответ King_bez_ice
Комментарий удален модератором
ну да, когда у Тутберидзе кто-то с травмой, надо обязательно ткнуть, а вот с другими штабами - а вам легче станет? сразу вопрос..
+68
-5
+63
Лапидарность пишет, что и у Муравьевой проблемы со спиной((( https://dzen.ru/a/ZsrBQkBEjgwcJJEt
Да уж, щадящий режим....
+58
-3
+55
Ответ King_bez_ice
Комментарий удален модератором
Легче не станет, но вот тот фонтанчик, который нам рассказывал, что знает как тренировать девочек, чтобы катались долго и прыгали хорошо, пора бы перекрыть. У Плющенко по факту полный лазарет уже который сезон, одна Мура дожила до взрослых, да и та явно не улучшается, и не факт что не травмирована.
+49
-3
+46
Так жаль Веронику, очень талантливая девочка, но столько неудач преследуют ее, столько работы, но нигде толком и не выступала.
+47
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+44
"Щадящий режим у меня у спортсменов".

Ну-ну.

Безумно жалко, что Ники не будет на КП. И очередное напоминание, что потрясающим новисам надо ещё дойти до взрослых :(
+42
-3
+39
Прошлый сезон Вероника пропустила из-за травмы плеча, полученного на шоу в полете на канате. До этого, мы помним ее катающейся в гипсе на одной ноге, Плющенко демонстрировал нам героизм его ученицы. И вот теперь спина, казалось избавившейся от всех недугов и наконец-то входящей в настоящий взрослый сезон фигуристки, грозит срывом всех надежд. Грозит теперь уже очень серьезно ибо травма спины, это по сути приговор. Спина это главный фундамент всего организма, его основа и если уже началось так рано, то избавиться от этого недуга очень трудно, особенно , когда рядом такой тренер как Плющенко. Здесь кто-то написал о его не компетентности, хотя сам он прошел этот путь, травмировав спину и травмировав основательно, и казалось опыт у него больше, чем у кого -либо, но Плющенко человек чрезмерно амбициозный, я бы даже сказал завистливый. Вот эта чрезмерная амбициозность и завистливость, приводит к подобным результатам. Он никак не может понять , что Тутберидзе со своим штабом просто талантливее его, как тренер, хотя никогда не была олимпийской чемпионкой, да и вообще какой-то чемпионкой, а он был и он по прежнему думает, что его спортивные заслуги имеют значение в работе тренера. Вот это несоответствие амбиций и тренерского таланта, приводит к разрушению карьер талантливых спортсменов. Сколько их уже прошло через "академию" и сколько еще пройдет, а пока выхлоп нулевой. По всем признакам на очереди еще одна талантливая фигуристка, вы наверное поняли о ком я. Но самое печальное, что туда идут, в эту черную дыру, пропадают и упорно продолжают идти новые, желающие испытать свою судьбу, наверно думая, что может со мной этого не случится, а еще расхваливая на все лады, как там хорошо, я о маме Муравьевой, а теперь еще о маме Костылевой. Посмотрим, как она запоет, когда ее Лена окажется в подобном положении.
+45
-6
+39
Ответ Zhuuuzhik
Нику мама тренирует.
Маме он ее сбагрил как большие проблемы начались, до этого сам тренировал
+40
-2
+38
Ответ Даша Лавренова
Зато у Плюща будет реабилитационный центр, чтобы катались до 30... слов нет
мы не гоним и не калечим спортсменов, для нас в приоритете долгие карьеры... говорили они в Академии, а по итогу вечно травмированая Жилина никак не может прийти в себя и нормально выступать.
+38
-1
+37
особенно горько-иронично эта новость читается на фоне недавнего бахвальства архангела по поводу создания реабилитационного центра на базе АП. Нике - только здоровья, ЕвГению - поменьше болтать
+40
-3
+37
Ответ Ягун Ягунини
Лапидарность пишет, что и у Муравьевой проблемы со спиной((( https://dzen.ru/a/ZsrBQkBEjgwcJJEt Да уж, щадящий режим....
поэтому Трусова очень нужна..
+36
-4
+32
Угробить такой бриллиант- это же надо талант иметь

Долгие карьеры, говорите? Да она у Ники и не началась по сути.
+33
-4
+29
Ответ AlenaPayvina
Блин, как же жалко этих детей. У которых и будущего нет и все вокруг хейтят их... Надо ли это?! И кому? Ради зрелищ? Стоит ли жизнь и здоровье ребёнка наших комментариев и ожиданий?!
Маме ее думать надо было когда к Плющенко бежала за копеечкой
+32
-5
+27
Ответ kate_ko
особенно горько-иронично эта новость читается на фоне недавнего бахвальства архангела по поводу создания реабилитационного центра на базе АП. Нике - только здоровья, ЕвГению - поменьше болтать
А его недавние цитаты, что в других штабах заканчивают в 15, а в АП планируют долгие карьеры? Либо он не в курсе, что у него в академии происходит, так как редко там появляется, либо совсем глуп. А может и то и другое)
+27
-1
+26
Теперь понятно зачем Плю о реабилитационном центре распинался. Так сказать соломку стелил перед действительно печальными новостями о Веронике. Хотя после контрольных прокатов, где ребёнка на четверные с температурой погнали, ничему уже не удивляешься.
+30
-4
+26
Ответ Zhuuuzhik
Пару лет назад Плющенко говорил, что и квады у молодых спортсменов форсировать не будет, недавно сообщал про "щадящий режим" и что мы видим? Одну девочку выводят в 12 лет, в первый день без температуры на абсолютно ненужные КП с тремя квадами в программе, чтобы кому-то что-то доказать. Вторую девочку после травмы спины, из-за которой пришлось пустить сезон, гонят летом опять на квады. И - внезапно - травма обостряется! У Сони Муравьевой тоже потенциально травма спины, но тут хотя бы на возраст уже списать можно. Люба Рубцова после недавней операции на тех же пресловутых КП пытается сделать триксель. Зачем??? Непонятно абсолютно. В общем, печально это всё.
Рубцову не только на триксель гонят, а и на квадлутц...Выкладывали...Ниче, Евгений доктора присоветует, который шурупы вкручивает...
+26
0
+26
Блин, как же жалко этих детей. У которых и будущего нет и все вокруг хейтят их...
Надо ли это?! И кому? Ради зрелищ? Стоит ли жизнь и здоровье ребёнка наших комментариев и ожиданий?!
+32
-7
+25
По итогу в штабе который больше всех "бережёт" спортсменов, больше всего травмированных... 😏У него вообще кто нибудь полноценно выходит в сезон?
+27
-3
+24
Зато показали кучу квадов в межсезонье....
+25
-2
+23
Ответ Zhuuuzhik
Комментарий скрыт
вот когда будут появляться главные статьи здесь с вопросами - что творится в штабе Плющенко, только тогда поверю, что распинают так же.
+27
-4
+23
И Плющенко еще что-то говорит о рано заканчивающих карьеру из-за травм, намекая на ТШТ? У Жилиной из 4 лет у Плющенко был только один "живой" сезон, 2022-2023; в остальных она либо валила все старты, либо пропускала почти все из-за травм. Похоже, что это сезон тоже может быть мимо. Очень жаль, что у уникальной фигуристки почти без слабых мест и с огромным прыжковым талантом так не складывается карьера.
+23
-1
+22
А кто-то говорил, что у его учеников будут долгие карьеры...
Веронике - скорейшего выздоровления! Не везёт ей: второй сезон подряд травмы
+24
-2
+22
Ответ AlenaPayvina
Блин, как же жалко этих детей. У которых и будущего нет и все вокруг хейтят их... Надо ли это?! И кому? Ради зрелищ? Стоит ли жизнь и здоровье ребёнка наших комментариев и ожиданий?!
Кто хейтит Веронику?

Её как раз очень жалко всю карьеру.

Такой потрясающий потенциал, и прыжки пролётные, докрученные, с отличной техникой, гибкая, вращения потрясающие, скользит неплохо.

И такая карьера неудачная :((
+22
-1
+21
Потому что нечего трепать языком и приосаниваться с «долгими карьерами и бережным отношением». От травм и психологического выгорания не застрахован ни один спортсмен, под чьим был руководством он не тренировался.
+21
-1
+20
Ответ AlenaPayvina
Блин, как же жалко этих детей. У которых и будущего нет и все вокруг хейтят их... Надо ли это?! И кому? Ради зрелищ? Стоит ли жизнь и здоровье ребёнка наших комментариев и ожиданий?!
Ну не у всех. Это я насчет будущего. Некоторым удается заработать вполне себе нехилый стартовый капитал для жизни. Обидно, что далеко не всем . Не понимаю в этом плане родителей. В случае Вероники она ломается на глазах родной матери. Это какие же стальные нервы надо иметь. Веронике здоровья.
+17
0
+17
Вероятно Парсегова еще не все рассказала, о тренировках в "академии."
+21
-4
+17
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