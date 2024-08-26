Вероника Жилина прервала активные тренировки из-за проблем со спиной («Р-Спорт»)
Фигуристка Вероника Жилина прервала активные тренировки из-за проблем со спиной.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что в настоящее время спортсменка посещает не более одного ледового занятия в неделю, тренируясь при этом без прыжков. Тренировки в зале фигуристка не пропускает.
Жилина тренируется в академии Евгения Плющенко. Она пропустила сезон-2023/24 из-за травмы.
слов нет
Одну девочку выводят в 12 лет, в первый день без температуры на абсолютно ненужные КП с тремя квадами в программе, чтобы кому-то что-то доказать.
Вторую девочку после травмы спины, из-за которой пришлось пустить сезон, гонят летом опять на квады. И - внезапно - травма обостряется!
У Сони Муравьевой тоже потенциально травма спины, но тут хотя бы на возраст уже списать можно.
Люба Рубцова после недавней операции на тех же пресловутых КП пытается сделать триксель. Зачем??? Непонятно абсолютно.
В общем, печально это всё.
Да уж, щадящий режим....
Ну-ну.
Безумно жалко, что Ники не будет на КП. И очередное напоминание, что потрясающим новисам надо ещё дойти до взрослых :(
Долгие карьеры, говорите? Да она у Ники и не началась по сути.
Надо ли это?! И кому? Ради зрелищ? Стоит ли жизнь и здоровье ребёнка наших комментариев и ожиданий?!
Веронике - скорейшего выздоровления! Не везёт ей: второй сезон подряд травмы
Её как раз очень жалко всю карьеру.
Такой потрясающий потенциал, и прыжки пролётные, докрученные, с отличной техникой, гибкая, вращения потрясающие, скользит неплохо.
И такая карьера неудачная :((