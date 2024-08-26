Вероника Жилина прервала активные тренировки из-за проблем со спиной («Р-Спорт»)

Фигуристка Вероника Жилина прервала активные тренировки из-за проблем со спиной.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что в настоящее время спортсменка посещает не более одного ледового занятия в неделю, тренируясь при этом без прыжков. Тренировки в зале фигуристка не пропускает.

тренируется в академии Евгения Плющенко. Она пропустила сезон-2023/24 из-за травмы.