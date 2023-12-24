Рудковская о травме Жилиной: «Пока не понимаем, сколько еще врачи будут запрещать ей прыгать сложные прыжки»

Яна Рудковская рассказала о состоянии фигуристки Вероники Жилиной.

– Вообще насколько повысилась конкуренция на чемпионате России?

– Хорошо, что были ультра-си: Садкова, Муравьева, Петросян исполнили. Три девушки выполнили ультра-си, но нельзя сравнить со временами Трусовой, Щербаковой и Валиевой. Когда Саша тренировалась у Евгения Викторовича с двумя четвертными и лутцами становилась третьей при чистом прокате короткой и произвольной программы, но сейчас нет такого уровня. Можно все что угодно говорить, но нет.

Мне очень жалко, что наша Вероника Жилина травмирована, и мы пока не понимаем, сколько еще врачи будут запрещать ей прыгать сложные прыжки. В нашем шоу она выступит с самым облегченным контентом. Но пока речи не идет о четвертных или сложных каскадах.

Надеемся, что Вероника и другие девушки восстановятся. Жалко, что не было Софьи Акатьевой, было бы интересно посмотреть. Со всеми перечисленными выше могла быть другая борьба, но мы увидели других сильных девочек: Садкову, Петросян, Валиеву и Муравьеву. Посмотрим, что будет дальше. Чемпионат России был очень интересным.

– Вы рассказали о сложном состоянии Жилиной. Как она себя чувствует?

– Она проходит реабилитацию в Центре Дмитрия Николаевича Дзюкаева. Это лучший специалист по нейрохирургии в России, один из лучших в мире. У Ники есть улучшения, но все идет не так быстро, как хотелось бы, сложная травма. У Жилиной феноменальный потенциал, она может исполнить три четверных, три с половиной акселя, но от травм не застрахован ни один спортсмен. Поэтому этот сезон в минус, – сказала .

А где главный проект Плющенко – Вероника Жилина? Прыгала квады в сентябре, но теперь пропускает все турниры