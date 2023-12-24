Рудковская о травме Жилиной: «Пока не понимаем, сколько еще врачи будут запрещать ей прыгать сложные прыжки»

Теги сборная России травмы чемпионат России женское катание Яна Рудковская Вероника Жилина Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала о состоянии фигуристки Вероники Жилиной.

– Вообще насколько повысилась конкуренция на чемпионате России?

– Хорошо, что были ультра-си: Садкова, Муравьева, Петросян исполнили. Три девушки выполнили ультра-си, но нельзя сравнить со временами Трусовой, Щербаковой и Валиевой. Когда Саша тренировалась у Евгения Викторовича с двумя четвертными и лутцами становилась третьей при чистом прокате короткой и произвольной программы, но сейчас нет такого уровня. Можно все что угодно говорить, но нет.

Мне очень жалко, что наша Вероника Жилина травмирована, и мы пока не понимаем, сколько еще врачи будут запрещать ей прыгать сложные прыжки. В нашем шоу она выступит с самым облегченным контентом. Но пока речи не идет о четвертных или сложных каскадах.

Надеемся, что Вероника и другие девушки восстановятся. Жалко, что не было Софьи Акатьевой, было бы интересно посмотреть. Со всеми перечисленными выше могла быть другая борьба, но мы увидели других сильных девочек: Садкову, Петросян, Валиеву и Муравьеву. Посмотрим, что будет дальше. Чемпионат России был очень интересным.

– Вы рассказали о сложном состоянии Жилиной. Как она себя чувствует?

– Она проходит реабилитацию в Центре Дмитрия Николаевича Дзюкаева. Это лучший специалист по нейрохирургии в России, один из лучших в мире. У Ники есть улучшения, но все идет не так быстро, как хотелось бы, сложная травма. У Жилиной феноменальный потенциал, она может исполнить три четверных, три с половиной акселя, но от травм не застрахован ни один спортсмен. Поэтому этот сезон в минус, – сказала Рудковская.

А где главный проект Плющенко – Вероника Жилина? Прыгала квады в сентябре, но теперь пропускает все турниры

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14 комментариев
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Три с половиной акселя)))
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Вероничке здоровья, полностью восстановиться и только потом думать о прыжках.
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Веронике конечно здоровья, это самое главное.
Ну и теперь понятно, минус весь сезон.
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Жду Веронику. Скорейшего выздоровления! Очень талантливая спортсменка
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что же с Никой на самом деле случилось??? ну никак не могу понять, как такую травму можно было получить "на льду" одиночнице🤷....
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Ответ Храбрая виолончелистка
Три с половиной акселя)))
Вопросы к журналисту. Даже если кто-то оговорился, они должны корректировать, если они не хайпожоры конечно.
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Как же они любят рассуждать о том, кто на что способен потенциально, и кто что может, постоянная реклама.
Нике здоровья.
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Все расходы тщательно запротоколированы, упущенная выгода подсчитана
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Да, Вероники очень не хватает, для меня самая большая потеря в этом сезоне. Что же там за травма такая серьезная? Может она головой ударилась, помимо травмы плеча?
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Вроде изначально говорили, что у Жилиной травма плеча, но похоже, причина совсем другая. Жаль, конечно, что весь сезон пропустила. И непонятно, зачем тащить девочку в шоу. Лучше бы спокойно восстанавливалась и потихонечку возвращалась к тренировкам...
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В смысле--сложная травма? А что с ней случилось на самом деле? Говорили же сначала--"лёгкое повреждение"?
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Ответ Леди Брэкнелл
Да, Вероники очень не хватает, для меня самая большая потеря в этом сезоне. Что же там за травма такая серьезная? Может она головой ударилась, помимо травмы плеча?
Нейрохирурги не только голову лечат, но и к примеру спину. Возможно со спиной проблемы.
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Ответ AtAmI
Нейрохирурги не только голову лечат, но и к примеру спину. Возможно со спиной проблемы.
Да, может и так. Очень плохо ((
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