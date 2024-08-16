Загитова о своем шоу: «Самое сложное – коммуникация в различных сферах: сценография, мэйпинг, вот эти сферы, наверху которые, эти железяки»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что было самым сложным при подготовке ледового шоу.

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» пройдет 29 августа в Казани.

«Для меня это большой опыт. Я хотела пройти путь, вот... каждые шаги к созданию такого масштабного проекта.

Мне всегда была интересна эта работа за кулисами. Она достаточно сложная и, возможно, даже сложнее, чем выступать на льду. Но вот сейчас как раз-таки я учусь на продюсировании и культурной политике, точнее – как раз закончила ВУЗ и с успехом, я думаю, применяю свои знания уже на опыте, на практике.

Что было самое сложное? Наверное, коммуникация в различных сферах: сценография, мэйпинг (вероятно, имелся в виду мэппинг – Sports), вот эти сферы, наверху которые, значит, эти железяки. Нужно уместить все в голове своей и правильно, наверное, направлять людей.

Хотя я в каких-то сферах деятельности я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка», – сказала Загитова в эфире радио «Русский хит».

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное

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19 комментариев
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с успехом, я думаю, применяю свои знания уже на опыте
вот эти сферы, наверху которые, значит, эти железяки
———————-

Что за набор слов?))
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Один вопрос- зачем спортс сегодня весь день постит цитаты умственного осталого человека? Уже и не смешно и не грустно как-то
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А, так она считает, что ещё не закончила, а учится, тогда понятно с названием дипломной работы.)
А вообще, лучше бы молчала, конечно, потому что чем дальше в лес, тем больше дров.
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Самое сложное это мозоли на губах. Передайте Загитовой , что сферы , трапеции, кубы , конусы изучают в 8 классе по геометрии.
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Будем молится чтоб после её работы декорации не рухнули на людей, или эти железяки, наверху которые.
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Загитова это какой-то троллинг проект от Панарамы
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"в каких-то сферах деятельности я полный нуль", но уже направляю людей. Ох, Алина...
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Ну хоть не римминг или фистинг, и на том спасибо!
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Это всё из-за того что в школе не училась, зато Олимпийская чемпионка
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Как это мило. Мэйпинг. Ахаха 😄 Спорт’с - люблю тебя❤ Давай ещё!
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Сферы, железяки, вейпинг всякий. Пристали к человеку. А так, конечно, очень печально наблюдать за ней.
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Мои мысли мои скакуны
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В её голове это звучит более красиво, лучше рот не открывать
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Это точно красный диплом
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Опять эта смесь французского с нижегородским, давай Алина продолжай.......
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А диплом писала по журналистике на примере ЛП, совсем Загитова запуталась без пиарщиков.
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Ответ Ливия
с успехом, я думаю, применяю свои знания уже на опыте вот эти сферы, наверху которые, значит, эти железяки ———————- Что за набор слов?))
Посложнее ребусов ?:%;?:?:%*** хоть и все буквы открыты.
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Ответ Westmoreland
Опять эта смесь французского с нижегородским, давай Алина продолжай.......
Щас накинет нам на потеху😄
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