«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась». Загитова показала, как снимали тизер к ее шоу
Алина Загитова поделилась видео со съемок тизера к своему ледовому шоу.
«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась🤦♀️. Это было очень сложно», – написала олимпийская чемпионка.
Шоу Загитовой «Хранитель времени» пройдет 29 августа в Казани.
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