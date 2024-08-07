«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась». Загитова показала, как снимали тизер к ее шоу

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова поделилась видео со съемок тизера к своему ледовому шоу.

«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась🤦‍♀️. Это было очень сложно», – написала олимпийская чемпионка. 

Шоу Загитовой «Хранитель времени» пройдет 29 августа в Казани. 

Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика»

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное

В шоу Загитовой ее называют самой титулованной фигуристкой мира. Но это не так!

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37 комментариев
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Остаться чуть без ног не каждый человек способен
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// придумала задумку// - Загитова себе не изменяет.)
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Разблокировано новое выражение:
Остаться чуть без ног
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Придумала задумку. А сейчас всем за такое красные дипломы выдают?
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Чуть без ног осталась.. Придумала задумку.. ОМГ, как она так слова в предложения собирает?! Намеренно так захочешь не сможешь, это какой-то особенный талант.
Срочно изъять все гаджеты, лишить доступа в интернет и запереть в библиотеке с запасами еды и воды ☝
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чуть без ошибок написала
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То есть от ног что-то ещё осталось, повезло.
«А голова — предмет тёмный и исследованию не подлежит» ©
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Ответ Groznyi2024
Придумала задумку. А сейчас всем за такое красные дипломы выдают?
и преподаватели аплодируют
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Правильно, Алина!
Никогда не останавливайся! Позориться надо до конца!))
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Не сама придумала, а сперла идею у Плющенко, посмотрите тг Рудковской, у него был аналогичный тизер несколько лет назад
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"Сама придумала тавтологию и чуть без ног осталась не".
Получение премии "Самый грамотно пишущий спортсмен года" будет безызбежно!
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Она специально уже вероятно, ибо билеты не продаются и надо срочно факапить для привлечения внимания
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Ответ funnynerd21
Остаться чуть без ног не каждый человек способен
не только лишь каждый
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Чуть без ног осталась - так, на пару сантиметров…
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Ответ azure
Привет отыгравшей за 40 спектаклей с босыми выходами Оксане Домниной от никогданиначтонежалующейся повторюшки)
Сейчас вам бабки объяснят, что Домнина неудачница, всего лишь с бронзой
+13
-2
+11
Думала думать задумки, но сама чуть осталась без ног. Мне поскорей бы в госдумку, думать с друзьями задумки. Безызбежность - там не порок
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-1
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Привет отыгравшей за 40 спектаклей с босыми выходами Оксане Домниной от никогданиначтонежалующейся повторюшки)
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Вообще с тизера начинается анонс,а алина уже месяц просто болтала и тут за 2 недели решила, что все таки нужен тизер! Сразу видно, за дело взялся дипломированный специалист))))
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Алина аааааастанавись, впрочем продолжай веселить публику придумыванием новых слов и выражений.
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Держи ноги в тепле, живот в голоде, а голову в холоде -- сто лет проживёшь ( с )
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Ответ Мэй Касахара
Она специально уже вероятно, ибо билеты не продаются и надо срочно факапить для привлечения внимания
Это не то шоу, и не тот край для факапов. Просто не поймут. Не с той стороны заходит, но главное чтобы ей нравилось...А ей нравится)
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Ответ Gemma157
Чуть без ног осталась.. Придумала задумку.. ОМГ, как она так слова в предложения собирает?! Намеренно так захочешь не сможешь, это какой-то особенный талант. Срочно изъять все гаджеты, лишить доступа в интернет и запереть в библиотеке с запасами еды и воды ☝
Я не завидую её пиарщикам. Они пишут за неё ответы на вопросы в интервью, а потом на арену выходит сама Загитова.
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Так осталась или нет? Всё-таки шоу ещё впереди. ))
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Ответ Ivan85
не только лишь каждый
Только не человек лишь
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Ну ошибки - это уже норма..Скорее удивишься если без них..Касаемо остального, в принципе понятно, почему потенциальный зритель предпочтёт дачу, природу и просто близких людей в праздник. Может, когда-нибудь, если все звёзды сойдутся, получится что-нибудь стоящее...и для этого совсем необязательно будет ходить по льду босиком...
+7
-4
+3
Ну не получается говорить - и всë тут.
Хоть волком вой...
+2
0
+2
Ответ Groznyi2024
Придумала задумку. А сейчас всем за такое красные дипломы выдают?
Практически.
+2
0
+2
Интересно, преподавателю РАНХИГСа, которая восхищалась студенткой Загитовой, хоть сейчас станет стыдно.
+3
-2
+1
А что Алина придумала?Босиком по льду ходить?Это до нее уже делали,даже в ЛП такая фишка была
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0
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Загитова показала, как снимали тизер к ее шоу --- Это НЕ шоу Загитовой - это шоу властей Татарии, они заказали, они оплатили, а Загитова - нанятый исполнитель, как и её партнёр.
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