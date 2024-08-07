«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась». Загитова показала, как снимали тизер к ее шоу

Алина Загитова поделилась видео со съемок тизера к своему ледовому шоу.

«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась🤦‍♀️. Это было очень сложно», – написала олимпийская чемпионка.

Шоу Загитовой «Хранитель времени» пройдет 29 августа в Казани.

Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика»

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное

В шоу Загитовой ее называют самой титулованной фигуристкой мира. Но это не так!