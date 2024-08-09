Ангелопол извинился перед Линичук: «Я очень часто переступал черту дозволенного. Я не имел никакого права так вести себя с вами»

Фигурист Валерий Ангелопол извинился перед Натальей Линичук за свое поведение.

В июне распался дуэт Ангелопола и Александры Шинкаренко в танцах на льду, они тренировались у Линичук в академии «Ангелы Плющенко». Позже Ангелопол рассказал о разногласиях с наставником, а сама Линичук отказалась от дальнейшей работы с фигуристом: «В скандалах и дешевом цирке я не участвую».

«Сегодня я обращаюсь только к одному человеку – олимпийской чемпионке, заслуженному тренеру России Линичук Наталье Владимировне.

Уважаемая Наталья Владимировна, я приношу вам свои извинения! Во время нашего сотрудничества я очень часто переступал черту дозволенного. И как ваш спортсмен, и как мужчина, и как человек, который младше вас, я абсолютно не имел никакого права так вести себя с вами. И тем более мне не стоило обсуждать и выносить за пределы льда все вопросы, касающиеся тренировочного процесса.

В последнее время я стараюсь переосмыслить свою жизнь. За время всей спортивной карьеры своим поведением я доставил немало проблем людям, которые многое мне дали. Я до сих могу быть резким, категоричным и несдержанным. Разница в том, что теперь я это и сам осознаю. Осознаю и работаю над этим.

Изменить то, что уже случилось, – невозможно, но я готов к работе над собой. Верю, что все возможно в этом мире – было бы желание.

P. S. Как бы ни сложилась в дальнейшем моя спортивная карьера, я больше не хочу конфликтовать, хлопать дверями и убегать от людей и проблем! Я хочу и готов все начать сначала, но уже совершенно по-другому, более осмысленно. Стараться избегать скандалов на льду и за его пределами.

Осознанно работать и достигать успехов своим трудом и результатами. Из года в год стремиться к высоким достижениям в вашей команде», – написал фигурист в соцсети.

Ангелополу 20 лет, он победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Их дуэт распался в августе прошлого года.

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