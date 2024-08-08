МОК заявил, что вручит российским фигуристам медали командного турнира «в должное время»

Теги сборная России МОК CAS Олимпиада-2022 командные соревнования Фигурное катание

МОК вручит российским фигуристам медали командного турнира «в должное время».

Накануне в Париже прошла церемония награждения командного турнира Олимпиады-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.

«Как уже упоминалось в нашем заявлении, МОК уважает решение CAS [Спортивного арбитражного суда] и вручит бронзовые медали в должное время», – заявили в МОК.

В Париже наградили фигуристов за Олимпиаду-2022 – без России, у которой бронза. Все детали изнутри

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда Бах на горе свистнет?
+16
-1
+15
Ответ Блинчик
Комментарий скрыт
Твоя канада даже деревянную медаль не заслужила. Позорные плаксы и попрошайки
+11
-2
+9
Медали должны настояться как хорошее вино :)
+10
-2
+8
Другими словами, МОК заявили, что еще не получили указания от хозяев, где и когда вручать медали, да и кому в итоге. Они же не сказали: вручим России. Сейчас потянут время, а там еще что-то придумают.
+9
-2
+7
"Я тебя поцелую... потом... если захочешь!" (с)
+6
0
+6
Каким регламентом МОК определяется "должное время"?
+6
-1
+5
То есть, когда отстранение снимут? Ну, понятно, к пенсии самого молодого участника отдадут. Эпично.
+7
-3
+4
" - Я вам посылку принес. Ток я вам ее не отдам, потому что у вас докУментов нет" ©
+4
0
+4
"Сказал же - отдам. Половину. Потом."(с)
+3
0
+3
Ответ Raphanus
Все норм, к ней нет претензий
Какие претензии к "исключительной" нации)). Это же не дедушкины капли.
+1
0
+1
Ответ Dmitry Zhuravlyov
После Победы ?
После НАШЕЙ Победы!Вернём себе свое.
0
0
0
Ответ Геннадий Тёкин
А что там с каплями папы на подушке американской синхониски?)
Все норм, к ней нет претензий
+1
-1
0
Ответ Potapson
Каким регламентом МОК определяется "должное время"?
Когда нацист Бах соизволит.
+3
-3
0
Ответ Андрей Балабаев
Твоя канада даже деревянную медаль не заслужила. Позорные плаксы и попрошайки
Ну один раз же прокатило ..
0
0
0
Ну я так понял про эти медали можно забыть. Лучше б сразу канаде отдали и не тянули кота за хвост.
0
0
0
Я тебя поцелую, потом, если захочешь)))
0
0
0
После Победы ?
0
0
0
Сделал бы нашим фигуристам Свищев эти медали, а от моковских бы отказались.
0
0
0
А когда наступит это должное время?
0
0
0
-Ты видишь медали?
-Нет!
-А они есть!
0
0
0
После дождичка, в четверг...
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий