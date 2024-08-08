МОК заявил, что вручит российским фигуристам медали командного турнира «в должное время»

МОК вручит российским фигуристам медали командного турнира «в должное время».

Накануне в Париже прошла церемония награждения командного турнира Олимпиады-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.

«Как уже упоминалось в нашем заявлении, уважает решение [Спортивного арбитражного суда] и вручит бронзовые медали в должное время», – заявили в МОК.

В Париже наградили фигуристов за Олимпиаду-2022 – без России, у которой бронза. Все детали изнутри