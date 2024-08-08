ISU: «МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам. Они не могли присутствовать на награждении из-за отстранения ОКР»
МОК передаст бронзовые медали за командник ОИ-2022 российским фигуристам.
Об этом сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).
Награждение на командный турнир Пекина-2022 прошло накануне в Париже. Золото досталось сборной США, серебро – Японии.
Сборная России, которой после дисквалификации Камилы Валиевой присудили бронзу, не была приглашена на церемонию.
«В нашем вчерашнем заявлении мы сообщили, что представители России не могли присутствовать на церемонии награждения из-за отстранения Олимпийского комитета России.
МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам», – заявили в ISU.
В Париже наградили фигуристов за Олимпиаду-2022 – без России, у которой бронза. Все детали изнутри
-Простите, я опоздал.
-А что случилось?
-Ничего, просто не хотел приходить. (с)
Тут тоже самое. Что бы не говорили МОК, ИСУ, нас просто не хотели приглашать, вот и не пригласили. И комментировать их отмазки бессмысленно. Повлиять на это мы никак не можем. Пока что это наша реальность, без прекрас и иллюзий.
Но мне кажется, уже перешли все грани, оскорбляя наших фигуристов! Всех наших медалистов много раз проверили и они были чисты, и на ОИ, и на других соревнованиях! (я не о Валиевой говорю). Сколько можно нагибать Марка, Вику, Настю, Сашу и Никиту?! Они в чем виноваты? Они ПОСТРАДАВШИЕ!
Лучше будет молча принять.