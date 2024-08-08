ISU: «МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам. Они не могли присутствовать на награждении из-за отстранения ОКР»

МОК передаст бронзовые медали за командник ОИ-2022 российским фигуристам.

Об этом сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Награждение на командный турнир Пекина-2022 прошло накануне в Париже. Золото досталось сборной США, серебро – Японии.

Сборная России, которой после дисквалификации Камилы Валиевой присудили бронзу, не была приглашена на церемонию.

«В нашем вчерашнем заявлении мы сообщили, что представители России не могли присутствовать на церемонии награждения из-за отстранения Олимпийского комитета России.

МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам», – заявили в ISU.

В Париже наградили фигуристов за Олимпиаду-2022 – без России, у которой бронза. Все детали изнутри