ISU: «МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам. Они не могли присутствовать на награждении из-за отстранения ОКР»

Теги сборная России МОК ISU ОКР сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 командные соревнования Фигурное катание

МОК передаст бронзовые медали за командник ОИ-2022 российским фигуристам.

Об этом сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU). 

Награждение на командный турнир Пекина-2022 прошло накануне в Париже. Золото досталось сборной США, серебро – Японии.

Сборная России, которой после дисквалификации Камилы Валиевой присудили бронзу, не была приглашена на церемонию.

«В нашем вчерашнем заявлении мы сообщили, что представители России не могли присутствовать на церемонии награждения из-за отстранения Олимпийского комитета России.

МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам», – заявили в ISU. 

В Париже наградили фигуристов за Олимпиаду-2022 – без России, у которой бронза. Все детали изнутри

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Позор! Вручение медалей олимпиады - это дело МОК, а не ИСУ. Молчание МОК про процедуру передачи медалей команде ОКР и сроках позорно.
+17
-2
+15
в чём проблема их в нейтральную форму одеть? наших же в тенисе спокойно с нейтральной формой награждали! а тут в чём проблема? чушь какая-то, позор!
+15
0
+15
Глядя на всё это вспомнился эпизод из Теории большого взрыва:
-Простите, я опоздал.
-А что случилось?
-Ничего, просто не хотел приходить. (с)

Тут тоже самое. Что бы не говорили МОК, ИСУ, нас просто не хотели приглашать, вот и не пригласили. И комментировать их отмазки бессмысленно. Повлиять на это мы никак не можем. Пока что это наша реальность, без прекрас и иллюзий.
+12
0
+12
Причем тут ОКР, оденьте их в нейтральную форму и наградите. Чемпионы мира по отмазкам🤦‍♂️
+10
-1
+9
Вообще - то, когда эти медали были завоеваны, мы не были отстранены! Поэтому обязаны были пригласить! Боялись, что кто-то приедет, но я думаю, что никто бы не поехал...но боялись!
Но мне кажется, уже перешли все грани, оскорбляя наших фигуристов! Всех наших медалистов много раз проверили и они были чисты, и на ОИ, и на других соревнованиях! (я не о Валиевой говорю). Сколько можно нагибать Марка, Вику, Настю, Сашу и Никиту?! Они в чем виноваты? Они ПОСТРАДАВШИЕ!
+7
0
+7
Да вручите уже все медальки кому надо. Так проще будет. Всё равно к этому когда-нибудь всё и придёт.
+6
0
+6
Заботливые вы наши, блин. Уже не высовывались бы со своими позорными решениями.
+5
-1
+4
О спорт, ты война
+5
-1
+4
Ответ Willy Troll
По законам жанра следует швырнуть эти бронзовые медали прямо в морды всем эти МОК, ВАДА и прочим врагам , русофобам и натовцам. А потом сразу в думу депутатами.
Ну потом МОК придется пригласить отдельно Канадцев , что бы вручить бронзовые медали. В Париже уже не успеют, так что цирк опять будет гастролировать, теперь в Милане.
Лучше будет молча принять.
+3
0
+3
МОК - передаст
+2
0
+2
Ну тут все по делу если ОКР отстранен. Еще повезло что бронзу Канаде не отдали.
+2
-1
+1
Biggest pile of bullshit!! Would they really want to go and collect a bronze!! However at least give them the chance to go!! They weren’t suspended at the time!! Also they were all clean at the Olympics! Spineless !!
+1
-1
0
Ответ Viks
Позор! Вручение медалей олимпиады - это дело МОК, а не ИСУ. Молчание МОК про процедуру передачи медалей команде ОКР и сроках позорно.
МОК видать ждет чем политика закончится. Вдруг придется отменять Россию -))))))))
+1
-1
0
Ответ Willy Troll
По законам жанра следует швырнуть эти бронзовые медали прямо в морды всем эти МОК, ВАДА и прочим врагам , русофобам и натовцам. А потом сразу в думу депутатами.
Табличка Сарказм? 🙃
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий