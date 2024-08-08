«Извращение олимпийского движения до неузнаваемости». Захарова о том, что российских фигуристов не пригласили на награждение за командный турнир

Теги сборная России МОК сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 командные соревнования Политика Мария Захарова Фигурное катание

Мария Захарова заявила об «извращении олимпийского движения».

Накануне в Париже прошло награждение за командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022. Золотые медали вручили сборной США, серебряные – Японии.

Российским спортсменам после дисквалификации Камилы Валиевой присудили бронзу. На награждение в Париж их не пригласили. 

«Что вы хотите от людей, которые допускают мужчин с отрезанными половыми органами боксировать женщин? Что вы хотите от людей, которые разрешают трансгендерам, сидящим на гормонотерапии, соревноваться наряду с допинг-чистыми атлетами?

Мотивы у всех разные, а итог один – извращение олимпийского движения до неузнаваемости», – сказала официальный представитель МИД РФ. 

В Париже наградили фигуристов за Олимпиаду-2022 – без России, у которой бронза. Все детали изнутри

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4 комментария
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https://youtu.be/4xNMkLTqr4A?si=YT75Wc3wUSrBF3M3
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Кто о чем, а Мария об "отрезанных половых органах" (с) 🫢🫢
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Сказала сильно😏
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вот как раз если бы наши поехали на это так называемое награждение, то это было бы извращение.
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