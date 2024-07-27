Рудковская об открытии Олимпиады: «Из красивого – лазерное шоу и дым в цветах французского флага. Потом началась безвкусная отработка «повесточки»

Яна Рудковская назвала безвкусной «отработку повесточки» на открытии Олимпиады.

«Смотрели церемонию открытия Олимпиады в Париже?

Сама задумка режиссура Тома Жолли интересная – сделать шоу-открытие в центре города, а не на стадионе, вопросы к реализации))

И впервые олимпийские команды мира не прошли, а проплыли парадом по реке Сене на лодках, получилась флотилия из 10 тысяч спортсменов. А зрители видели всю церемонию, разбросавшись по городу .

Из красивого – лазерное шоу вокруг Эйфелевой башни и дым в цветах французского флага на мосту Аустерлиц. А потом началась безвкусная отработка «повесточки».

Конечно, всех покорил выход Селин Дион, она спела Hymne a l’amour Эдит Пиаф. Возможно, ее выступление означает возвращение на сцену, в 2022 году у нее обнаружилось редкое неврологическое заболевание и она отменила все выступления. Леди Гага тоже выступила, приезжала заранее в Париж для репетиции.

А мы в эти дни болеем за наших спортсменов, сегодня старт соревнований!🥇» – написала продюсер Рудковская в своем телеграм-канале.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной