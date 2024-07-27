Рудковская об открытии Олимпиады: «Из красивого – лазерное шоу и дым в цветах французского флага. Потом началась безвкусная отработка «повесточки»

Теги Яна Рудковская Олимпиада-2024 Фигурное катание

Яна Рудковская назвала безвкусной «отработку повесточки» на открытии Олимпиады.

«Смотрели церемонию открытия Олимпиады в Париже?

Сама задумка режиссура Тома Жолли интересная – сделать шоу-открытие в центре города, а не на стадионе, вопросы к реализации))

И впервые олимпийские команды мира не прошли, а проплыли парадом по реке Сене на лодках, получилась флотилия из 10 тысяч спортсменов. А зрители видели всю церемонию, разбросавшись по городу .

Из красивого – лазерное шоу вокруг Эйфелевой башни и дым в цветах французского флага на мосту Аустерлиц. А потом началась безвкусная отработка «повесточки».

Конечно, всех покорил выход Селин Дион, она спела Hymne a l’amour Эдит Пиаф. Возможно, ее выступление означает возвращение на сцену, в 2022 году у нее обнаружилось редкое неврологическое заболевание и она отменила все выступления. Леди Гага тоже выступила, приезжала заранее в Париж для репетиции.

А мы в эти дни болеем за наших спортсменов, сегодня старт соревнований!🥇» – написала продюсер Рудковская в своем телеграм-канале.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной

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49 комментариев
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Рудковская, Собчак, Богомолов, Ивлеева...
Безвкусная отработка «повесточки»
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Все кричали что им пофиг на олимпиаду, но почему-то все комментируют ))
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Ой кто бы говорил про повесточку
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Методичку только-только подвезли.
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Рудковская и прочая селеба про открытие олимпиады: "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
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Греческий портал pronews.gr назвал открытие летних Олимпийских игр 2024 года в Париже крахом цивилизации. На мероприятии артисты-трансвеститы* сделали пародию на «Тайную вечерю» да Винчи. «Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации. Превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров»,
Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано крайне гневно отреагировал на церемонию открытия Олимпиады в Париже. В своем аккаунте в соцсети X он попросил предоставить ему убежище.

"Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу", – написал Джулиано.
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+11
Ответ Cruel Snake
Рудковская, Собчак, Богомолов, Ивлеева... Безвкусная отработка «повесточки»
В чем ты с ними не согласен?
+22
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Ну честно сказать балет на открытие Олимпиады в Сочи я смотрел с гордостью и восхищением , но на бородатую тетку и синего мужика я даже смотреть не стал
+14
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Ответ arisstopane
прикинь, российский балет есть ничто иное как французский 200т летней давности, привитый в росии мариусом петипа и с тех пор, как, скажем, и 100летний итальянский фиат - жигули, претерпел только мелкие косметические изменения...)
Прикинь , французы могли балет свой показать 200 летней давности , а не тетку с бородой , гея и негра
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Ответ Наталья Кузнецова
Методичку только-только подвезли.
Яна просто от бодуна только отошла
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У них там опять что ли голая БДСМ- вечеринка прошла, где они открытие ОИ смотрели и очень массово страдали!?
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Вся Россия подглядывает в замочную скважину, а теперь на цифровой "лавочке" обсуждает, осуждает и цокает языком. Я не помню такого обсуждения церемоний в прежние годы)) Откуда такой неподдельный интерес к загнивающей умирающей больной старушке Европе? Можно же интересоваться и делиться впечатлениями от стиля жизни и передовых технологий наших друзей - Ирана, Северной Кореи, Эритреи. Но нет, все их неотвратимо тянет поподглядыватть - ну как, ну как же они загнивают и прелюбодействуют? :)
Не вся, я вас уверяю)
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Когда о безвкусице талдычит рудик, это само по себе выглядит тошнотворно-смехотворно.
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зимой проверим шоу Плющенко, вкусно это или безвкусно. И только попробуй сказать: Вы ничего не понимаете, я - художник, я так вижу.
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Ну в целом толковое резюме.

Яно/Плюще-хейтерам, разумеется, пофиг.
Они априори не согласны.
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Другое дело само Рудковская, на опыте своих ни разу не бюджетированных шоу, получив ярд другой от французов, организовала бы открытие как надо
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Ответ Burel
как и ты про них
Как и ты про него.
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Hа мосту по лужам скакали трансвес.иты, вполне себе с.дом и г.морра в стиле вечеринок Яны.
"A cундуки-транки как у меня от Луи Вуйтона не показали, какая досада. Bот я бы там развернулась с постановкой," - посетовала мать всея парижской моды Рудковская.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Не прошло и 12 часов, уже отметилась Госдума, МИД, правительство, пресс секретарь, все спортивные чиновники, какие-то режиссёры и так далее.
Ну им выдали повесточку, они отработали. Ни я, ни мои знакомые, ни коллеги - никто этими ОИ не интересуются.
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Ответ давай так
Как и ты про него.
Как и ты про него
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Уж чья бы корова мычала про безвкусную отработку повесточки...
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Ответ Джон Силвер_1116158947
А чем сейчас вы интересуетесь?
Спортом.
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«Повесточка» слово сейчас очень актуальное для всех россиян призывного возраста мужского пола и немного женского, уверен, что в данном контексте, несмотря на весь …., Рудковской будет принят с удовольствием и обласкан со всех сторон!
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Вся Россия подглядывает в замочную скважину, а теперь на цифровой "лавочке" обсуждает, осуждает и цокает языком. Я не помню такого обсуждения церемоний в прежние годы)) Откуда такой неподдельный интерес к загнивающей умирающей больной старушке Европе? Можно же интересоваться и делиться впечатлениями от стиля жизни и передовых технологий наших друзей - Ирана, Северной Кореи, Эритреи. Но нет, все их неотвратимо тянет поподглядыватть - ну как, ну как же они загнивают и прелюбодействуют? :)
ваши друзья разве не НАТО
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Ответ Александр Романов
Прикинь , французы могли балет свой показать 200 летней давности , а не тетку с бородой , гея и негра
У Франции вообще такая история, что глаза разбегаются от вариантов, как и что можно показать.
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Ответ Док Аксель
Кто смотрел открытие ОИ в состоянии сам оценить, сравнить и высказать своё мнение без разного рода "знатоков" с их дежурной "повесточкой.
В точку, придумали про какую-то повесточку, еще пусть скажут, что меньшинства впихивают везде от Диснея, песенных европейских конкурсов, до спортивных Олимпиад, никакой повестки не существует! Это всем кажется! Выдумщики чертовы! Методички свои выкиньте!
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Вся Россия подглядывает в замочную скважину, а теперь на цифровой "лавочке" обсуждает, осуждает и цокает языком. Я не помню такого обсуждения церемоний в прежние годы)) Откуда такой неподдельный интерес к загнивающей умирающей больной старушке Европе? Можно же интересоваться и делиться впечатлениями от стиля жизни и передовых технологий наших друзей - Ирана, Северной Кореи, Эритреи. Но нет, все их неотвратимо тянет поподглядыватть - ну как, ну как же они загнивают и прелюбодействуют? :)
О да, особенно обсуждаем желто-поперечно-полосатых, которые на одной барже с Уругваем всем на радость в робе проехали.
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Ответ Alex.K71
«Повесточка» слово сейчас очень актуальное для всех россиян призывного возраста мужского пола и немного женского, уверен, что в данном контексте, несмотря на весь …., Рудковской будет принят с удовольствием и обласкан со всех сторон!
не знал, что ТЦК в России орудует
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Ответ Максим Фомин
Рудковская и прочая селеба про открытие олимпиады: "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
как и ты про них
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У тебя старые данные. Уже по 30. Как же вы надоели...
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