Рудковская об открытии Олимпиады: «Из красивого – лазерное шоу и дым в цветах французского флага. Потом началась безвкусная отработка «повесточки»
Яна Рудковская назвала безвкусной «отработку повесточки» на открытии Олимпиады.
«Смотрели церемонию открытия Олимпиады в Париже?
Сама задумка режиссура Тома Жолли интересная – сделать шоу-открытие в центре города, а не на стадионе, вопросы к реализации))
И впервые олимпийские команды мира не прошли, а проплыли парадом по реке Сене на лодках, получилась флотилия из 10 тысяч спортсменов. А зрители видели всю церемонию, разбросавшись по городу .
Из красивого – лазерное шоу вокруг Эйфелевой башни и дым в цветах французского флага на мосту Аустерлиц. А потом началась безвкусная отработка «повесточки».
Конечно, всех покорил выход Селин Дион, она спела Hymne a l’amour Эдит Пиаф. Возможно, ее выступление означает возвращение на сцену, в 2022 году у нее обнаружилось редкое неврологическое заболевание и она отменила все выступления. Леди Гага тоже выступила, приезжала заранее в Париж для репетиции.
А мы в эти дни болеем за наших спортсменов, сегодня старт соревнований!🥇» – написала продюсер Рудковская в своем телеграм-канале.
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Безвкусная отработка «повесточки»
Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано крайне гневно отреагировал на церемонию открытия Олимпиады в Париже. В своем аккаунте в соцсети X он попросил предоставить ему убежище.
"Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу", – написал Джулиано.
Яно/Плюще-хейтерам, разумеется, пофиг.
Они априори не согласны.
"A cундуки-транки как у меня от Луи Вуйтона не показали, какая досада. Bот я бы там развернулась с постановкой," - посетовала мать всея парижской моды Рудковская.