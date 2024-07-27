Евгений Сомов об участии в Олимпиаде: «Я кайфую вообще от всего»

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Евгений Сомов Водные виды

Российский пловец Евгений Сомов заявил, что кайфует на Олимпиаде-2024 в Париже.

Сегодня Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассов, показав 13-й результат (59,83 секунды). Он единственный пловец из России, допущенный до Игр в нейтральном статусе.

– Я кайфую вообще от всего. В принципе, проплыл нормально, тем более что я не так давно вернулся к тренировкам.

– Финал по силам?

– Вполне.

– 50 метров кролем поплывете?

– Да. Готовлюсь плыть. Мне сказали, можно взять еще одну дистанцию, решил плыть, – ответил Сомов.

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40 комментариев
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Вот мужик кайфует от ОИ. А те кто туда не поехал пишут о провале, и в Сене инфузории величиной с крокодилов, и флаг вверх ногами, и жрать нечего, и кровати антисексуальные.
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надо запретить ему кайфовать

в комментариях на спортсе написано, что он унижен, а олимпиада отвратительно организована
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Молодец! Удачи ему
+22
-3
+19
Молоток !
Удачи !
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Ответ Stewee
Комментарий скрыт
У кого у нас? У меня нет никакого конфликта с Западом)
+18
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+12
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вот мужик кайфует от ОИ. А те кто туда не поехал пишут о провале, и в Сене инфузории величиной с крокодилов, и флаг вверх ногами, и жрать нечего, и кровати антисексуальные.
Что русскому человеку инфузории!? А если флаг вверх ногами, то это сербы, братушки наши. А жрать хорошо мы не привыкши, пятёрочка наше всё. Да и воспитаны, на сексе из СССР, которого не было.
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Ух сейчас кааак патриоты оскорбятся
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Кайфовать - не скрепно. Русский человек должен страдать.
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Да как там кайфовать можно? Комментаторы спортса же пишут, что олимпиада никудышная
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красавчик, Евген, кайфуй дальше, и удачи в заплывах 🤞
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Ответ Igor XysteR
Пытался сегодня смотреть стрельбу, прыжки в воду и плавание. Не получилось. Хотя пытался сильно. Без наших не лезет в горло, хоть убей.
Так какие проблемы. Смотрите игры БРИКС и Дружбы! Там одни наши.
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Жене успеха и попасть на пьедестал!
Думаю, если бы захотел, мог поменять спортивное гражданство, но он этого не сделал. И как настоящий профи, должен получить удовольствие от участия в этом соревновании - это как минимум!
Ну а флаг и гимн…да мы все знаем, какую страну он представляет, и остальные тоже. Отсутствием графики в трансляции это не скрыть!
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Очень здорово смотреть на таких людей, которые ловят момент / исполняют мечту / просто запоминают происходящее, пока другие могут только брызгать ядом. Кто-то кайфует, а кто-то зациклен на проблемах. Красота в глазах смотрящего.
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Ответ Stewee
Комментарий скрыт
Запад предупредите пожалуйста, что вы ему не безразличны и у вас с ним конфликт.
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У спортсмена мечта сбылась. Правильно, что получает удовольствие.
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Молодец! Такой коммент будет злить всех и особенно Захарову.
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Это хорошо, только с такими результатами может быстро закончиться сказка для него.
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А вот люди на федеральных каналах РФ страдают, депутаты Думы страдают, Рудковская страдает, а сколько еще страдают просто из солидарности, представить сложно.
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свищеву расскажи
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Смотрю репортаж голладнцев, общаются со зрителями.
У большинства жалобы только на жождь. Все кайфуют. И очень много обычных людей, кто как-то прикоснулся к церемонии. На стадион попасть на предыдущих Олимпиадах нельзя было даже не все членам делегаций.
А тут все могли прикоснуться и масса людей на позитиве. Несмотря на ужасную погоду.
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Он выбирает жить в кайф!
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Молодец. Олимпиада смысл всей спортивной карьеры
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вот мужик кайфует от ОИ. А те кто туда не поехал пишут о провале, и в Сене инфузории величиной с крокодилов, и флаг вверх ногами, и жрать нечего, и кровати антисексуальные.
Медаль выиграй,а потом покайфуй,и мы с тобой.
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Ответ Michael1969
Попробуй смотреть глазами
Это ты типа пошутило?
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Ответ hh88_88
Это хорошо, только с такими результатами может быстро закончиться сказка для него.
Участие. Главное - участие.
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