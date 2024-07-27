Евгений Сомов об участии в Олимпиаде: «Я кайфую вообще от всего»

Российский пловец Евгений Сомов заявил, что кайфует на Олимпиаде-2024 в Париже.

Сегодня Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассов, показав 13-й результат (59,83 секунды). Он единственный пловец из России, допущенный до Игр в нейтральном статусе.

– Я кайфую вообще от всего. В принципе, проплыл нормально, тем более что я не так давно вернулся к тренировкам.

– Финал по силам?

– Вполне.

– 50 метров кролем поплывете?

– Да. Готовлюсь плыть. Мне сказали, можно взять еще одну дистанцию, решил плыть, – ответил Сомов.

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