Евгений Сомов об участии в Олимпиаде: «Я кайфую вообще от всего»
Российский пловец Евгений Сомов заявил, что кайфует на Олимпиаде-2024 в Париже.
Сегодня Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассов, показав 13-й результат (59,83 секунды). Он единственный пловец из России, допущенный до Игр в нейтральном статусе.
– Я кайфую вообще от всего. В принципе, проплыл нормально, тем более что я не так давно вернулся к тренировкам.
– Финал по силам?
– Вполне.
– 50 метров кролем поплывете?
– Да. Готовлюсь плыть. Мне сказали, можно взять еще одну дистанцию, решил плыть, – ответил Сомов.
в комментариях на спортсе написано, что он унижен, а олимпиада отвратительно организована
Удачи !
Думаю, если бы захотел, мог поменять спортивное гражданство, но он этого не сделал. И как настоящий профи, должен получить удовольствие от участия в этом соревновании - это как минимум!
Ну а флаг и гимн…да мы все знаем, какую страну он представляет, и остальные тоже. Отсутствием графики в трансляции это не скрыть!
У большинства жалобы только на жождь. Все кайфуют. И очень много обычных людей, кто как-то прикоснулся к церемонии. На стадион попасть на предыдущих Олимпиадах нельзя было даже не все членам делегаций.
А тут все могли прикоснуться и масса людей на позитиве. Несмотря на ужасную погоду.