Шесть южнокорейских пловцов покинули олимпийскую деревню из-за неудобств с транспортом

Шесть южнокорейских пловцов покинули олимпийскую деревню из-за неудобств.

Как пишет RMC Sport, спортсмены были недовольны транспортом в Париже. В частности, один из них пожаловался на отсутствие кондиционера в автобусе, сравнив его с сауной.

Сейчас пловцов поселили в отель, который находится в пешей доступности от Олимпийского бассейна в районе Нантер.

«Обычно дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40-45 минут, но в четверг у нас ушло более полутора часов», – заявил пловец Ким У Мин в интервью The Korea Times.

Игры проходят с 26 июля по 11 августа.

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