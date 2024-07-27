Шесть южнокорейских пловцов покинули олимпийскую деревню из-за неудобств с транспортом

Теги плавание сборная Южной Кореи Олимпиада-2024 Ким У Мин Водные виды

Шесть южнокорейских пловцов покинули олимпийскую деревню из-за неудобств.

Как пишет RMC Sport, спортсмены были недовольны транспортом в Париже. В частности, один из них пожаловался на отсутствие кондиционера в автобусе, сравнив его с сауной.

Сейчас пловцов поселили в отель, который находится в пешей доступности от Олимпийского бассейна в районе Нантер.

«Обычно дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40-45 минут, но в четверг у нас ушло более полутора часов», – заявил пловец Ким У Мин в интервью The Korea Times.

Игры проходят с 26 июля по 11 августа.

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20 комментариев
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Шикарно😂
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Спортсмены еще говорят что еды не хватает или не вкусная. Кровати из картона, кондиционеры не работают или их вобще нет.
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Они чё, даже автобусное сообщение наладить не могут?
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Самая лучшая Олимпиада, превосходная, шикарная (ц) пользователи из Украины, Прибалтики и местная либеральная тусовка.
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Ответ Borsiano
Тебя радует, когда где-то возникают проблемы? Т.е. когда кому-то плохо, то тебе хорошо?
не где-то, а у натовских нацистов, которые лишили россиян Олимпиады, хотя Олимпиада - это общемировое событие, а не соревнование западных стран
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Ответ SlanselaP
Самая лучшая Олимпиада, превосходная, шикарная (ц) пользователи из Украины, Прибалтики и местная либеральная тусовка.
ЦИПСО направило свои лучшие силы) Под каждым постом стоят насмерть за парижских хозяев)
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Это будет грандиозное событие 🤭
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Опять наверно русские подвох устроили 🤗
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То ли ещё будет.
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У меня вопрос к либералам: как вообще можно защищать эти ОИ, если тут косяк на косяке? Неужели привитая нелюбовь к России и обратное обожание всего западного настолько застилает глаза?
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Попахивает грандиозным распилом бабла...ну невозможно в таких масштабах косячить во всех направлениях...
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Либерализм во всей красе.
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Ответ Птюч
Надеюсь такие новости каждый день будут 👍
Не подскажете, а как такие новости могут улучшить лично вашу жизнь? Почему, если где-то в далёком Париже что-то пошло по п-де, вам от этого приятно? Ну вот, допустим, каждый день Олимпиады будут по несколько таких новостей. И... дальше-то что? Олимпиада кончится. Она, скорее всего, будет не лучшей в истории. Что в этом хорошего конкретно для нас?
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Ответ Kerey Semey KZ
У неудачников всегда так.Они хотят ,чтобы всем было плохо,раз им не фартануло
Мимо. В стране, поставляющей оружие для убийства российских граждан не должно быть хорошо и спокойно. Точка.
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