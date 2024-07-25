Отец Валиевой: «Мы с ней очень давно не виделись – почти 10 лет. Дело в географии моей службы и тренировках Камилы»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Отец фигуристки Камилы Валиевой рассказал, что не виделся с дочерью 10 лет.

Отца Валиевой зовут Валерий Рамазанов, он председатель «Союза морских пехотинцев Крыма».

Недавно в соцсетях появились новые совместные фото фигуристки с отцом, сделанные в Сочи, где Валиева выступает в ледовом шоу.

– Как прошла встреча с дочерью?

– Мы наконец встретились с Камилой, пообщались, все прошло хорошо. А так мы с ней очень давно не виделись – почти десять лет. Почему так долго? Дело в географии моей службы и тренировках Камилы. Тогда я был командиром части и часто был в разъездах, а дочь с мамой переехали в Москву. Там Камила тренировалась в интернате: сначала в «Москвиче», а потом в «Самбо-70».

Также на долгую разлуку повлияло то, что с ее мамой мы разведены и вместе не живем. Но сейчас я вернулся к себе на родину, являюсь председателем «Союза морских пехотинцев Крыма». Поэтому мы с дочерью можем видеться чаще.

– Еще хотелось бы прояснить момент с отчеством Камилы. Вас зовут Равиль, а она по отчеству – Валерьевна. Это как?

– Это по-татарски меня зовут Равиль, а по паспорту я – Валерий. Поэтому и у Камилы соответствующее отчество.

– Тяжело было поддерживать связь с дочкой?

– Да, но я старался следить за ее успехами. В 6 лет она с мамой уехала заниматься фигурным катанием в Москву, где попала в школу-интернат, а потом и в группу Этери Тутберидзе. А там тренировки и занятия каждый день с утра до ночи – это жесткий график. Было сложно за всем уследить и встретиться, потому что у дочки был свой распорядок дня.

Камила полностью влилась в фигурное катание, уже тогда показала себя очень талантливой и умной девочкой. С самого детства она была хорошо сложена, выполняла все силовые виды, – сказал Рамазанов.

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13 комментариев
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Дедушка вполне неплохо заменял отца со своей кулинарией...
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Это по-татарски меня зовут Равиль, а по паспорту я – Валерий
))))))))))))))))))
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Очень странный персонаж. Бросил ребёнка (и не нужно говорить что-то о работе), целых 10 лет не встречались никак, никак ничего не комментировал, не приехал к ней , когда уже дело дошло до суда. Очень мутная у них там история в которую даже вдаваться не хочется. Тошно стало уже из-за этой допинг истории..
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такой себе папаша, за 10 лет не найти возможности увидеться с дочерью... Значит правильно мама с ним развелась.
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Вот это совсем не кому не интересно.Папа через 10 лет...
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Дело в желании папаша и только в нём!!!
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Силовые виды она действительно неплохо исполняет особенно сейчас. И что за школа интернат, она же в Москве с мамой жила
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Ответ Даня Чебыкин
ооооо. щас все кто называл медведеву "бабасян" расчехлят свои лучеметы и переименуют валиеву камилу валерьевну в "рамазанову камилу равильевну". так ведь будет?
ее отец по паспорту Валерий)) а фамилия у нее изначально материнская. и да, обе фамилии татарские, и Камила никогда не говорила, что она не татарка)
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Ответ Даня Чебыкин
ооооо. щас все кто называл медведеву "бабасян" расчехлят свои лучеметы и переименуют валиеву камилу валерьевну в "рамазанову камилу равильевну". так ведь будет?
Баба Сян смешнее...
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Ответ Александр Шульгин
Силовые виды она действительно неплохо исполняет особенно сейчас. И что за школа интернат, она же в Москве с мамой жила
Самбо-70 - это школа-интернат.
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