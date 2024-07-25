Отец Валиевой: «Мы с ней очень давно не виделись – почти 10 лет. Дело в географии моей службы и тренировках Камилы»

Отец фигуристки Камилы Валиевой рассказал, что не виделся с дочерью 10 лет.

Отца Валиевой зовут Валерий Рамазанов, он председатель «Союза морских пехотинцев Крыма».

Недавно в соцсетях появились новые совместные фото фигуристки с отцом, сделанные в Сочи, где Валиева выступает в ледовом шоу.

– Как прошла встреча с дочерью?

– Мы наконец встретились с Камилой, пообщались, все прошло хорошо. А так мы с ней очень давно не виделись – почти десять лет. Почему так долго? Дело в географии моей службы и тренировках Камилы. Тогда я был командиром части и часто был в разъездах, а дочь с мамой переехали в Москву. Там Камила тренировалась в интернате: сначала в «Москвиче», а потом в «Самбо-70».

Также на долгую разлуку повлияло то, что с ее мамой мы разведены и вместе не живем. Но сейчас я вернулся к себе на родину, являюсь председателем «Союза морских пехотинцев Крыма». Поэтому мы с дочерью можем видеться чаще.

– Еще хотелось бы прояснить момент с отчеством Камилы. Вас зовут Равиль, а она по отчеству – Валерьевна. Это как?

– Это по-татарски меня зовут Равиль, а по паспорту я – Валерий. Поэтому и у Камилы соответствующее отчество.

– Тяжело было поддерживать связь с дочкой?

– Да, но я старался следить за ее успехами. В 6 лет она с мамой уехала заниматься фигурным катанием в Москву, где попала в школу-интернат, а потом и в группу Этери Тутберидзе. А там тренировки и занятия каждый день с утра до ночи – это жесткий график. Было сложно за всем уследить и встретиться, потому что у дочки был свой распорядок дня.

Камила полностью влилась в фигурное катание, уже тогда показала себя очень талантливой и умной девочкой. С самого детства она была хорошо сложена, выполняла все силовые виды, – сказал Рамазанов.