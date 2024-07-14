Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова состоится 17 августа

Теги сборная России мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова и Макар Игнатов сыграют свадьбу 17 августа.

Об этом фигуристы сообщили на VK Fest.

17 июня Трусова и Игнатов объявили о помолвке.

Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»

Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко

Материалы по теме

81 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И что? нам то это зачем?
+46
-7
+39
Остановите уже этот поток шлака про Трусову!!!
+45
-9
+36
Ну, у Игнатова ещё есть время сбежать
+40
-7
+33
Ответ Beyond
Ну, у Игнатова ещё есть время сбежать
А если его всё устраивает? И однажды он на каком-нибудь шоу вроде «Секрет на миллион» поведает всем о том, сколько ему заплатили за роль и фиктивный брак с Трусовой… Уж слишком всё скоропалительно, а сам Макар словно аксессуар во всём этом действе…
+30
-3
+27
Онлайн-трансляция от спортса будет?
+22
-5
+17
За месяц к свадьбе подготовиться, и за два к сезону?? Как-то это всё очень напоминает спланированое шоу, а не реальность...
+21
-4
+17
Такое впечатление, что Саше замуж невтерпёж! Все равно за кого! Сначала огненные амуры с Марком, но видать у него женитьба в ближайшие планы не входила. Ну теперь скороспелая любовь с Макаром! И вот свадьба. Толи продолжение конкуренции в ТЩК ! Алёна год уже замужем! Такое складывается впечатление!
+23
-7
+16
Ответ Beyond
Ну, у Игнатова ещё есть время сбежать
Думаете, он такой же сообразительный, как Марк? Вряд ли… Жаль пацана
+20
-7
+13
Это сколько они встречаются? 4 месяца?
+14
-2
+12
Всем нас рать, когда у неё будет свадьба, с кем и будет ли вообще!
+22
-10
+12
Макару осталось только петь "Меня засосала опасная трясина, И жизнь моя вечная игра"
+14
-4
+10
В годовщину дефолта)
Ладно, шучу, пусть уже скорее женятся и живут долго и счастливо!)
+10
-1
+9
Ответ n.newmail123456
Комментарий удален модератором
Совершенно не исключено и очень похоже. Чувствуется рука Яны Александровны, дёргающая ниточки за ширмой.
+12
-3
+9
Ответ And Justice for All
Онлайн-трансляция от спортса будет?
Что Вы бабу Яну не знаете? Только за отдельную плату, она сама организует
+10
-2
+8
Ответ TheWitcher
А если его всё устраивает? И однажды он на каком-нибудь шоу вроде «Секрет на миллион» поведает всем о том, сколько ему заплатили за роль и фиктивный брак с Трусовой… Уж слишком всё скоропалительно, а сам Макар словно аксессуар во всём этом действе…
Точно, думала как его назвать, аксессуар очень подходит
+10
-4
+6
Это только начало шоу - потом будет такой же фиктивный развод и невыдуманные истории,о которых невозможно молчать,по всем каналам...за гонорар,естественно
+6
0
+6
Как то слишком дофига медийки в ФК. ВК фесты и прочее, где спорт?)
+7
-1
+6
Ответ Дудабот Уно
Как раз когда из свадьбы делают шоу, то планируют её за год. А когда это просто свадьба, всё гораздо быстрее. А главное - вы-то с чего переполошились?))
У меня вот кошка на себя молоко вылила из миски, и я всполошилась, а свадьба Саши Трусовой, не входит даже в первые 50 внезапных новостей, из-за которых я "всполошусь" 🤣🤣
+8
-2
+6
Ответ vanessa2021
А прикиньте, если и свадьба будет и возвращение) Насчет свадьбы я уверена, относительно возвращения в спорт меня берут сомнения.
Да только порадуемся, если что.
+7
-1
+6
Самое время карьеру возобновить😂😏
+7
-2
+5
Торопятся ячейку общества создать до нового сезона, чтобы на контрольных проката фурор произвести среди своих фанатов. Дальше контрольных не пойдёт Ляксандра!)
+6
-1
+5
Я сейчас 🤮🤮🤮 от такого шлака на sports
+7
-2
+5
Ответ vanessa2021
Ну да, они фиктивных детей нарожают, потом до старости фиктивно проживут))) . Пожелаю другим нашим фигуристкам таких же "фиктивных" браков. Пусть у всех девушек будет счастье как у Саши.
А что уже собираются?
+5
-1
+4
Что за спешка? Свадьба , возвращение в большой спорт- как то это все нелогично. Чувствуется какой-то подвох. Толи со свадьбой, то ли с возвращением. 🤔🤔🤔🤔
+8
-4
+4
Ответ TheWitcher
А если его всё устраивает? И однажды он на каком-нибудь шоу вроде «Секрет на миллион» поведает всем о том, сколько ему заплатили за роль и фиктивный брак с Трусовой… Уж слишком всё скоропалительно, а сам Макар словно аксессуар во всём этом действе…
Я почему то тоже не верю ни в какую любовь : всё на показ, из каждого вздоха- шоу. Мыльная опера какая то ))
+5
-1
+4
Ответ And Justice for All
Онлайн-трансляция от спортса будет?
На порнхабе
+5
-1
+4
Ну слава богу, а то б мы тут закисли в догадках. А так, Макарушка с голосом деда замуж за Сашу идет, за славу у Плющенко, вернее.
+4
0
+4
Ответ And Justice for All
Онлайн-трансляция от спортса будет?
На Первом канале будет.
Ну, или на РТР, там как раз по субботам "Вечернего Соловьёва" не бывает.
+6
-3
+3
Ответ And Justice for All
Онлайн-трансляция от спортса будет?
Главное, чтоб он-лайн первой ночи провели)
Вот будет рейтинг))))
+5
-2
+3
Ответ Утренняя Аврора
Что за спешка? Свадьба , возвращение в большой спорт- как то это все нелогично. Чувствуется какой-то подвох. Толи со свадьбой, то ли с возвращением. 🤔🤔🤔🤔
А прикиньте, если и свадьба будет и возвращение)

Насчет свадьбы я уверена, относительно возвращения в спорт меня берут сомнения.
+8
-5
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий