Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова состоится 17 августа

Александра Трусова и Макар Игнатов сыграют свадьбу 17 августа.

Об этом фигуристы сообщили на VK Fest.

17 июня Трусова и Игнатов объявили о помолвке.

Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»

Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко