Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова состоится 17 августа
Александра Трусова и Макар Игнатов сыграют свадьбу 17 августа.
Об этом фигуристы сообщили на VK Fest.
17 июня Трусова и Игнатов объявили о помолвке.
Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»
Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко
Ладно, шучу, пусть уже скорее женятся и живут долго и счастливо!)
Ну, или на РТР, там как раз по субботам "Вечернего Соловьёва" не бывает.
Вот будет рейтинг))))
Насчет свадьбы я уверена, относительно возвращения в спорт меня берут сомнения.