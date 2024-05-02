Максим Ставиский: «Переход Дэвис и Смолкина в Монреаль, возможно, ошибка. Не исключаю, что было бы лучше, если бы они остались единственной парой у Килякова»

Максим Ставиский высказался о переходе Дэвис и Смолкина в Монреальскую академию.

Ранее бывшие фигуристы сборной России Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду и ныне представляющие Грузию, тренировались у Алексея Килякова.

«В Монреале уже вообще все собрались. Дюбрей и Лозон молодцы, конечно, хотя тут все почему-то забывают про Ромена Агенауэра. Он и Дюбрей – Лозона сделал, когда они еще сами танцевали, и в академии сейчас мозговым центром заведует. Они привлекают внимание, к ним приходят.

Но, может, это от того, что других уже не осталось? (Игорь) Шпильбанд, похоже, устал уже от всего этого, (Марина) Зуева, быть может, тоже. (Наталья) Линичук в Россию уехала…

Но я могу сказать, что (Юрис) Разгуляев и Киляков – отличные тренеры, технари. И для меня переход Дэвис и Смолкина в Монреаль, возможно, ошибка. Не исключаю, что было бы лучше, если бы они остались единственной парой у Килякова, чем десятой – в Монреале. Но время покажет.

Мне хотелось бы, чтобы они тоже за Россию катались. Когда ставили им ритм-танец в олимпийский сезон, я посмотрел за ними в работе. Мне очень понравился их подход. Как они с тренером взаимодействуют, друг с другом.

Они такая семейная ячейка на льду – и внутри пары, и в работе. До упора стараются выполнить, что им говорят тренеры. Они очень рабочие. Да и в принципе катаются хорошо. Мне кажется, у них хорошие перспективы. Не знаю насчет прям высот, но шансы будут», – сказал Ставиский.

Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?