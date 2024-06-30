Загитова о желании сняться в кино: «Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии»

Алина Загитова высказалась о желании сняться в кино.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сегодня выступает на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория «Знание».

«Давно такие мысли приходили мне в голову (сняться в кино – Sports). Но пока не было сюжета фильма или сериала, который бы мне понравился.

Если будет классное предложение, я только «за». Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии, мне самой очень они нравятся.

В последнее время мне нравятся фильмы с внутренней историей, чтобы можно было покопаться, поразмыслить. «1 + 1», «Зеленая книга», «Остров проклятых».

Но не вечером, потому что можно себя загнать, это как на один вопрос отвечаешь, идет второй вопрос, и так далее. Лучше этого не делать», – сказала Загитова.