Загитова о желании сняться в кино: «Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова кино Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о желании сняться в кино.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сегодня выступает на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория «Знание».

«Давно такие мысли приходили мне в голову (сняться в кино – Sports). Но пока не было сюжета фильма или сериала, который бы мне понравился.

Если будет классное предложение, я только «за». Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии, мне самой очень они нравятся.

В последнее время мне нравятся фильмы с внутренней историей, чтобы можно было покопаться, поразмыслить. «1 + 1», «Зеленая книга», «Остров проклятых».

Но не вечером, потому что можно себя загнать, это как на один вопрос отвечаешь, идет второй вопрос, и так далее. Лучше этого не делать», – сказала Загитова.

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44 комментария
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Да, тебе для этого и сниматься нигде не надо. Каждое твоё интервью , и есть комедия.
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-3
+41
Ответ selso99
Комментарий удален модератором
Или в женской версии "Мистера Бина". Разговаривать там не надо, а над мимикой Загитова, по ее же словам, много работала 😂
+30
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+26
Алина, немое кино уже не актуально(
+25
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Эллочка людоедка
+13
-2
+11
Название остросюжетного фильма уже есть
‘Крепких нерв’
Алина Загитова в главной роли абитуриента 😁
Алина, не благодари)
+12
-1
+11
Прости, Алина, но на роль бессловесного Герасима не возьмут даже со связями.
+13
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+9
Вся жизнь - это комедия.
А ты в ней - Загитова
+7
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+7
Королева кринжа)
+10
-3
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Ответ selso99
Комментарий удален модератором
Опередили )))
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Комедии абсурда.
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Ответ fewral
То есть, ей предлагают сценарии, а она отказывается?)
Сценарии не достойны таланта актрисы без актерского образования))
+7
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+5
правильно, Алиначка, не напрягайся, тут думать, там думать, так и переутомиться можно😂
Весь путь Загитовой после спорта это комедия, тут она права.
+4
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+4
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
То, что когда-то Загитова выигрывала медали в ФК, не говорит о том, что в других областях она не абсолютный нуль.
+3
0
+3
Ответ Рокко Сиффредди
Комментарий удален модератором
Lazy lips.
+4
-1
+3
Интересно, что ей до этого предлагали, что даже той, которая всегда и во всём за, и то не подошло?) Понятно, что она видит себя в главной(не меньше) роли кассового фильма...А предлагают наверное: зимний вечер, снег, главные герои....там вдалеке каток(озеро), фигуристка в одиночестве показывает Самый лучший артистизм...Не видно кто...но можно после фильма в титрах посмотреть..
+5
-2
+3
То есть, ей предлагают сценарии, а она отказывается?)
+5
-2
+3
Остановитесь!!!
+3
-1
+2
Ответ selso99
Комментарий удален модератором
Ну да, если по её мнению "Остров проклятых" - комедия👏🤢
+3
-2
+1
Я согласен!
+1
0
+1
"это как на один вопрос отвечаешь, идет второй вопрос, и так далее. Лучше этого не делать"
------
Да, иногда лучше не отвечать.
+4
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Ответ maximus388
Комментарий удален модератором
тот персонаж полностью принимал себя, она такая какая есть, здесь с этим сложнее
+3
-2
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Ответ Бухло
Алина, немое кино уже не актуально(
Для немого кинематографа требуется выразительность - мимики, жеста, движения. Вообще не по адресу.
+5
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Ответ Go-go-love
Да, тебе для этого и сниматься нигде не надо. Каждое твоё интервью , и есть комедия.
Бедный наш синематограф.)
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В римейке к/ф "Женитьба" в роли Агафьи Тихоновны, купеческой дочки. Самое то.
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В "Ревизоре" - Марью Антоновну.
+1
0
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Ответ Рокко Сиффредди
Комментарий удален модератором
Я ценю твою смелость. Впрочем, и ник подходящий
+5
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Ответ fewral
То есть, ей предлагают сценарии, а она отказывается?)
С Шашиной, наверное, смотрят, где текст попроще.
+2
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0
Комментарий удален модератором
Герой уже твой похоже с тобой, Алина, а позиции ближе не придумаешь!!)
+2
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Так кринж "Иван Васильевич меняет всё" уже сняли
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