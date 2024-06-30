Загитова о желании сняться в кино: «Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии»
Алина Загитова высказалась о желании сняться в кино.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сегодня выступает на VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория «Знание».
«Давно такие мысли приходили мне в голову (сняться в кино – Sports). Но пока не было сюжета фильма или сериала, который бы мне понравился.
Если будет классное предложение, я только «за». Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии, мне самой очень они нравятся.
В последнее время мне нравятся фильмы с внутренней историей, чтобы можно было покопаться, поразмыслить. «1 + 1», «Зеленая книга», «Остров проклятых».
Но не вечером, потому что можно себя загнать, это как на один вопрос отвечаешь, идет второй вопрос, и так далее. Лучше этого не делать», – сказала Загитова.
‘Крепких нерв’
Алина Загитова в главной роли абитуриента 😁
Алина, не благодари)
А ты в ней - Загитова
Весь путь Загитовой после спорта это комедия, тут она права.
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Да, иногда лучше не отвечать.