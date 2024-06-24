Анастасия Голубева: «Гурейро делает нам программы. Он ставит новое, интересное»

Фигуристка Анастасия Голубева рассказала о работе с Джонатаном Гурейро.

Голубева выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром. В минувшем сезоне они заняли 10-е место на чемпионате мира.

– С вами работал известный австрало-российский фигурист Джонатан Гурейро. Какие остались впечатления?

– Он нам делает программы. Поставил замечательную короткую программу в наш юниорский сезон, которую мы катаем до сих пор. Он ставит новое, интересное.

Когда Джонатан нам предложил программу под «Шербурские зонтики», я сначала сомневалась. Но меня переубедили мама Гектора и Галина. Мы вместе посмотрели фильм. Я плакала в конце! Очень цепляет эта романтичная история. Благодаря Джонатану это вышло достойно.

В этом сезоне новую короткую программу нам поставит Игорь Чиняев. Думаю, это будет интересно. Произвольная останется старая – это постановка нам запала в душу, – сказала Голубева.