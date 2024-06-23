Вайцеховская об эмоциях Трусовой на Олимпиаде: «Именно тогда мир увидел в Саше не королеву квадов, а девочку, подчинившую жизнь великой задаче»

Теги сборная России Елена Вайцеховская Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Елена Вайцеховская поздравила Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

«Саше Трусовой порой до сих пор припоминают ее эмоциональный срыв на Играх в Пекине, а мне кажется, хоть я никогда и не была сторонницей того, чтобы делать какие-то сугубо личные вещи достоянием широкой публики, что именно в тот момент в сознании многих людей произошло реальное осмысление того, каких жертв и усилий стоит золотая олимпийская медаль. Пусть даже и не доставшаяся.

Именно тогда, на мой взгляд, мир впервые увидел в Саше не королеву квадов, не заточенного на прыжки робота, а девочку, совершенно сознательно подчинившую свою жизнь великой задаче. Бросившую на ее исполнение все внутренние резервы до самой последней капельки. И сил на то, чтобы сдержать послесоревновательные эмоции, просто не осталось.

Мне кажется, мир всегда будет с благодарностью вспоминать ту девочку и беззаветно ее любить.

С днем рождения, Саша!» – написала журналист.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

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44 комментария
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Пишет Вайцеховская, которая за пару лет до того говорила, что Трусова вообще до ОИ не доедет. Поразительная лицемерка
+41
-4
+37
Трусова невротична. У неё нет золотой середины, она во всем пытается достичь какого-то радикального идеала. Не достигнув его, у неё случается срыв. Таких квадисток достигаторш с волосами до пола надо показывать врачам, а не ставить в пример
+54
-26
+28
В поздравлении с др напомнить об истерике на ОИ. Вайцеховская себе не изменяет 🤦‍♀️
+37
-11
+26
Ответ Staysy
Лично мне Трусова перестала казаться "заточенным на прыжки роботом" ещё после выхода из юниоров. Сколько там было чистых прокатов у королевы квадов? А стартов (с чистыми КП и ПП) так, наверное, вообще ни единого. Истерика была наглая и осознанная, она прекрасно понимала, что камеры снимают и очевидно заострят внимание именно на её криках и претензиях, а не скромно сидящей новоиспеченной ОЧ. Просто сама себе вбила в голову, что должна победить , если выкатает 5 прыжков и всё. Подобное уже проходили в 2018, когда Женя исключительно в своей голове ехала на ОИ "первым номером в сборной"..
Никаким "первым номером" Саша не ехала, все золотые медали ОИ 2022 уже заранее ФК бомонд "повесил" на Камилу
+41
-15
+26
Ответ Staysy
Лично мне Трусова перестала казаться "заточенным на прыжки роботом" ещё после выхода из юниоров. Сколько там было чистых прокатов у королевы квадов? А стартов (с чистыми КП и ПП) так, наверное, вообще ни единого. Истерика была наглая и осознанная, она прекрасно понимала, что камеры снимают и очевидно заострят внимание именно на её криках и претензиях, а не скромно сидящей новоиспеченной ОЧ. Просто сама себе вбила в голову, что должна победить , если выкатает 5 прыжков и всё. Подобное уже проходили в 2018, когда Женя исключительно в своей голове ехала на ОИ "первым номером в сборной"..
Да, если бы просто плакала - это одно, но орать в лицо Дудакову - у всех есть медаль, а у меня нет…
Кто мешал завоевывать золото… не могла собраться на стартах - взяли бы спортивного психолога…
А так у неё все виноваты
+40
-20
+20
На спортсе возникла непонятная трусотенденция - нивелировать победу Анны примиренческими лозунгами в духе знаменитой конференции Загитовой и Медведевой на КПК типа нет победителей, обе девочки хороши и прочие благоглупости.
НЕТ!
Победительница Олимпиады есть! И это Анна Щербакова. Безо всяких оговорок.
+41
-24
+17
Ответ Ghegosh
Никаким "первым номером" Саша не ехала, все золотые медали ОИ 2022 уже заранее ФК бомонд "повесил" на Камилу
И тем не менее её истеричные вопли были лишь, потому что в её головушке 5 квадов означали победу. Сама себе идеальную картину нарисовала, а кто-то виноват.
+21
-6
+15
Как же это в стиле Вайцеховской, поздравить с днём рождения и вспомнить момент, который сама Саша, скорей всего хотела бы забыть. Сама же Вайцеховская раньше ( до перехода к Ангелам) писала, что вряд-ли Саша доедет до Олимпиады. Переобулась в воздухе, не прыгая в бассейн, ловко, и как всегда низко.
+18
-4
+14
Лично мне Трусова перестала казаться "заточенным на прыжки роботом" ещё после выхода из юниоров. Сколько там было чистых прокатов у королевы квадов? А стартов (с чистыми КП и ПП) так, наверное, вообще ни единого. Истерика была наглая и осознанная, она прекрасно понимала, что камеры снимают и очевидно заострят внимание именно на её криках и претензиях, а не скромно сидящей новоиспеченной ОЧ. Просто сама себе вбила в голову, что должна победить , если выкатает 5 прыжков и всё. Подобное уже проходили в 2018, когда Женя исключительно в своей голове ехала на ОИ "первым номером в сборной"..
+41
-28
+13
Ответ Staysy
Лично мне Трусова перестала казаться "заточенным на прыжки роботом" ещё после выхода из юниоров. Сколько там было чистых прокатов у королевы квадов? А стартов (с чистыми КП и ПП) так, наверное, вообще ни единого. Истерика была наглая и осознанная, она прекрасно понимала, что камеры снимают и очевидно заострят внимание именно на её криках и претензиях, а не скромно сидящей новоиспеченной ОЧ. Просто сама себе вбила в голову, что должна победить , если выкатает 5 прыжков и всё. Подобное уже проходили в 2018, когда Женя исключительно в своей голове ехала на ОИ "первым номером в сборной"..
Был один чистый турнир на ЧР-21, где Саша заняла третье место после Камилы и Ани и чисто откатала, и КП и ПП.
При этом в КП она не стала делать триксель, а в ПП ограничилась двумя квадами.
Других чистых взрослых стартов не припомню.
+14
-1
+13
Слишком много пафоса по обычной женской истерике. Бывает, ничего страшного, но и ничего хорошего.
Лучше забыть и не вспоминать. Особенно на др спортсменки.
+19
-7
+12
Ответ Natalia Solomakha
Как раз "мир" ей ничего не "припоминает", и иностранцы отзываются, в основном, только положительно о ней. Пишут, что понятные эмоции и понятный нервный срыв. Только ущербные соотечественники язвят почему-то. Тем более, их корёжит после ОИ, когда увидели, что у Саши успешная, интересная жизнь с популярностью и заработками.
А еще "мир" понятия не имеет что ее фанаты пишут в Аниных ветках. 😏
+18
-7
+11
Ответ Оксана Васильева
Пишет Вайцеховская, которая за пару лет до того говорила, что Трусова вообще до ОИ не доедет. Поразительная лицемерка
Лицемерка и пример продажной журналистики. Всем известно, кто сейчас заказывает тексты у Вайцы, Яна Батурина-Рутковская, вот и приходиться отрабатывать гонорар, ничего личного, только бизнес.
+20
-9
+11
Саша любила прыгать и катать, ничему она не подчинялась, Вайцеховская написала очередной бред, касательно истерики - Саша очень открытый человек ей сложно засовывать свои эмоции куда подальше, надо было дать человеку 5 минут спокойствия, а не лезть камерами в лицо. Да и хватит уже все это мусолить ТЩК-девочки уже живут свои счастливые жизни, никто никому не мешает, не пересекаются особо и даже общаются и только фанаты продолжают поливать девочек грязью.
+28
-17
+11
Ответ Staysy
И тем не менее её истеричные вопли были лишь, потому что в её головушке 5 квадов означали победу. Сама себе идеальную картину нарисовала, а кто-то виноват.
Отпрыгай она чисто без явных ошибок - выиграла бы. Но она ошиблась не только на квадах, но даже умудрилась запороть простейший каскад - дупель-тулуп))
+13
-3
+10
«Саше Трусовой порой до сих пор припоминают ее эмоциональный срыв на Играх в Пекине" - ну и Вайцеховская тоже решила напомнить лишеий раз в день рождения.
Лично меня в той ситуации больше всего разозлили журналисты, которые ловили хайп. А Саша эмоциональная, эмоции прошли, медаль и рекорды остались.
+14
-7
+7
Ответ PerfectSvendsen
Трусова невротична. У неё нет золотой середины, она во всем пытается достичь какого-то радикального идеала. Не достигнув его, у неё случается срыв. Таких квадисток достигаторш с волосами до пола надо показывать врачам, а не ставить в пример
врачам надо показать вас, а не Александру
+29
-22
+7
Ответ Адриана
Как же это в стиле Вайцеховской, поздравить с днём рождения и вспомнить момент, который сама Саша, скорей всего хотела бы забыть. Сама же Вайцеховская раньше ( до перехода к Ангелам) писала, что вряд-ли Саша доедет до Олимпиады. Переобулась в воздухе, не прыгая в бассейн, ловко, и как всегда низко.
Да уж, спустя пять лет изменила мнение. Ну как так можно?! Вот ведь лицемерка!
+6
0
+6
Не слишком удивили эмоции Саши, она в первую очередь ещё совсем девчонка была, которая выложилась на невероятное. Всё бывает. Больше удивили камеры в лицо с погоней за сенсацией. Вообще история давняя, уже практически забытая, зачем вспомнили, да еще и в ДР?...Когда человек уже живёт другой жизнью, практически уйдя из большого спорта..
+12
-7
+5
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Трусова безоговорочно победила в конкурсе по прыжкам. Так же, как Щербакова безоговорочно победила в олимпийских соревнованиях по фигурному катанию. 🙂
+18
-13
+5
Ответ Оксана Васильева
Пишет Вайцеховская, которая за пару лет до того говорила, что Трусова вообще до ОИ не доедет. Поразительная лицемерка
она отвратительна
+5
-1
+4
Ой, да ладно, великой задаче. Упрямая АТ никогда не слушала тренеров, делала, что хотела. На ОИ не только закатила истерику, кинула предъявлять ТШ и Дудакову, который с ней занимался, но и после публично демонстрировала пренебрежение к серебру. На награжление " забыла" медаль и пр.
+14
-10
+4
Ответ Грязный лютик
На спортсе возникла непонятная трусотенденция - нивелировать победу Анны примиренческими лозунгами в духе знаменитой конференции Загитовой и Медведевой на КПК типа нет победителей, обе девочки хороши и прочие благоглупости. НЕТ! Победительница Олимпиады есть! И это Анна Щербакова. Безо всяких оговорок.
своим ником вы пачкаете ее победу.
+14
-10
+4
Ответ АннаФ
Хорошие слова. Саша гений опередивший свое время. Пройдут года прежде чем кто то из спортсменок хотя бы в своей голове допустит мысль, что она способна прыгать 5 четверных в пп в жо. И, конечно, стремления прыгнуть выше головы имеют свои последствия. Ну не справилась с эмоциями, и, что? Посмотрите на теннисистов, они почти всегда не справляются со своими эмоциями, когда что то идет не так. Это спорт высших достижений. Отдаешь всё, но и взамен хочешь получить всё. А золото одно. Поэтому без трагедий здесь невозможно. Ведь люди всю жизнь идут к тому чтобы в нужный момент в нужное время быть лучшим. И это так сложно. Думаю все умные люди с пониманием отнеслись к эмоциям Саши. Ей в любом случае было чуть лучше чем той же Камиле, которая не смогла показать то, что готовила весь сезон.
Валиева сама создала себе трагедию, принимая допинг. Не надо ее равнять с чистыми спортсменками.
+10
-7
+3
Ответ N-fox
Я вспоминаю прокат ПП Саши на контрольных прокатах. Я тогда подумала, что это точно медаль ОИ. Дудаков тогда чехлы от ее коньков целовал от счастья.... Избитая тема про Сашино упрямство с трикселем в КП. Но так уж она устроена. Во всем идет до конца...
Поэтому я в скобках написала , что тренеры " всего лишь подготовили на 100 %" . 5 квадов " русской ракеты " (не идеальных, но неупаденных ) однозначно заслуга штаба .
Ее фанатам не нравится , но конечно же Саша своим переходом в ОИ цикле и со своим упрямством навредила себе. надо было идти до конца грамотно в ОИ цикле.
+3
0
+3
Ответ Lapo Elkann
Согласна. Смотрелось плохо, а так эмоции понятны. Но и непонятно , зачем она обвинила во всех грехах Тутберидзе и Дудакова, они " всего лишь" подготовили ее на 100% . Хотя хуже , когда тебя обвиняют не в аффекте , а через какое то время за то , что решали другие .
Я вспоминаю прокат ПП Саши на контрольных прокатах. Я тогда подумала, что это точно медаль ОИ. Дудаков тогда чехлы от ее коньков целовал от счастья.... Избитая тема про Сашино упрямство с трикселем в КП. Но так уж она устроена. Во всем идет до конца...
+4
-1
+3
Как раз "мир" ей ничего не "припоминает", и иностранцы отзываются, в основном, только положительно о ней. Пишут, что понятные эмоции и понятный нервный срыв. Только ущербные соотечественники язвят почему-то. Тем более, их корёжит после ОИ, когда увидели, что у Саши успешная, интересная жизнь с популярностью и заработками.
+19
-16
+3
Ответ Lёna
Да какая уж там "победа"
Да уж самая, что ни на есть, настоящая! В отличии от некоторых...
+4
-1
+3
Какие хорошие пожелания со всех сторон. Саша заслужила.
+7
-5
+2
Ответ vylysypydystychky
Абсолютно чистое исполнение контента Трусовой теоретически могло потребоваться для победы над чистой Валиевой, а не Щербаковой. К тому же, прокаты Щербаковой не были технически чистыми. Поэтому, Щербакову, при объективном судействе, Трусова бы обошла и при тех ошибках, что допустила.
Вы все пишете про технику, но забываете, что есть компоненты, рейтинг. Аня на тот момент была действующей чемпионкой мира. «Наши» судьи как раз Трусову поддержали, посмотрите протокол, низкие оценки от судей из Америки и т.д.
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