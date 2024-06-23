Вайцеховская об эмоциях Трусовой на Олимпиаде: «Именно тогда мир увидел в Саше не королеву квадов, а девочку, подчинившую жизнь великой задаче»
Елена Вайцеховская поздравила Александру Трусову с днем рождения.
Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.
«Саше Трусовой порой до сих пор припоминают ее эмоциональный срыв на Играх в Пекине, а мне кажется, хоть я никогда и не была сторонницей того, чтобы делать какие-то сугубо личные вещи достоянием широкой публики, что именно в тот момент в сознании многих людей произошло реальное осмысление того, каких жертв и усилий стоит золотая олимпийская медаль. Пусть даже и не доставшаяся.
Именно тогда, на мой взгляд, мир впервые увидел в Саше не королеву квадов, не заточенного на прыжки робота, а девочку, совершенно сознательно подчинившую свою жизнь великой задаче. Бросившую на ее исполнение все внутренние резервы до самой последней капельки. И сил на то, чтобы сдержать послесоревновательные эмоции, просто не осталось.
Мне кажется, мир всегда будет с благодарностью вспоминать ту девочку и беззаветно ее любить.
С днем рождения, Саша!» – написала журналист.
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде
Кто мешал завоевывать золото… не могла собраться на стартах - взяли бы спортивного психолога…
А так у неё все виноваты
НЕТ!
Победительница Олимпиады есть! И это Анна Щербакова. Безо всяких оговорок.
При этом в КП она не стала делать триксель, а в ПП ограничилась двумя квадами.
Других чистых взрослых стартов не припомню.
Лучше забыть и не вспоминать. Особенно на др спортсменки.
Лично меня в той ситуации больше всего разозлили журналисты, которые ловили хайп. А Саша эмоциональная, эмоции прошли, медаль и рекорды остались.
Ее фанатам не нравится , но конечно же Саша своим переходом в ОИ цикле и со своим упрямством навредила себе. надо было идти до конца грамотно в ОИ цикле.