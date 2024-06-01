Ирина Слуцкая: «Я не отдавала дочь в фигурное катание, она сама захотела. Варя безумно самостоятельная»

Ирина Слуцкая рассказала о своем участии в карьере дочери Варвары.

– Вам как родителю не страшно было отдавать дочь в фигурное катание?

– Я не отдавала дочь, она сама захотела.

– Но вы не были против?

– Когда ребенок чего-то хочет, задача родителей – помочь ему, а не запретить. Моя задача – отдать дочь в хорошие тренерские руки. Помогать тем, чем я могу: заплатить за костюмы, поддержать морально, правильно кормить, помогать соблюдать график, помогать в школе. Но ни в коем случае не мешать.

Если бы она сказала, что будет заниматься прыжками в воду, я бы ее поддержала. У меня такая жизненная позиция – дать детям попробовать то, что они хотят. Я могу предостеречь и предупредить, но каждый ребенок должен пройти свой путь со своими взлетами, падениями и ошибками.

– Обращается ли Варя к вам за моральной поддержкой, за советами, как настроиться на соревнования?

– Она в душе очень взрослая девочка. В век, когда информация легко доступна, она черпает многие вещи в интернете. Конечно, и со мной советуется, что-то спрашивает. Но если я отдала ребенка тренеру, значит, он должен помочь решить спортивные проблемы. На вопросы, которые касаются ее личной жизни, я отвечу, как и любая мама.

Могу поделиться своими наработками, как сейчас говорят, лайфхаками. Мы общаемся каждый день, обсуждаем что-то. Но Варя безумно самостоятельная: сама просыпается по будильнику в полшестого утра, собирает себе всю еду и едет на тренировку. Она абсолютно самостоятельная единица, которая сделает все, что нужно.

– Решение перейти в танцы принимала она сама?

– Да. Однажды пришла и сказала: «Я не хочу больше быть в одиночном катании, хочу заниматься танцами. Мне очень нравится».

– Недавно появилась информация о том, что Варвара перешла в другую группу и пробует кататься в паре с Глебом Гончаровым. Удалось наладить сотрудничество?

– Мы оставим этот вопрос тренерскому штабу. Я не вправе комментировать, – сказала двукратная чемпионка мира.