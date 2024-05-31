Александр Энберт: «В мужском одиночном катании у нас сильная сборная. Точно была бы борьба за пьедестал на международных стартах»

Энберт считает, что российские одиночники способны бороться за медали на международных стартах.

– На международных стартах у нашей сборной теоретически были бы большие шансы в борьбе за медали?

– В мужском одиночном катании у нас сильная сборная, точно была бы борьба за пьедестал. Тот же , который уже имеет очень мощный набор четверных, , Женя Семененко и другие спортсмены, которые показывают стабильность от старта к старту.

Конкурентные спортсмены, которые на мировом уровне будут бороться за первое место. А там уже судьи решат, – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире .

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