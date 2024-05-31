Александр Энберт: «В мужском одиночном катании у нас сильная сборная. Точно была бы борьба за пьедестал на международных стартах»

Теги сборная России Александр Энберт мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Владислав Дикиджи Фигурное катание

Энберт считает, что российские одиночники способны бороться за медали на международных стартах.

– На международных стартах у нашей сборной теоретически были бы большие шансы в борьбе за медали?

– В мужском одиночном катании у нас сильная сборная, точно была бы борьба за пьедестал. Тот же Влад Дикиджи, который уже имеет очень мощный набор четверных, Петр Гуменник, Женя Семененко и другие спортсмены, которые показывают стабильность от старта к старту.

Конкурентные спортсмены, которые на мировом уровне будут бороться за первое место. А там уже судьи решат, – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт.

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7 комментариев
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Не думаю, тут как с девочками не получится, при +- одинаковом количестве четверных мы всегда будет проигрывать компонентами, не в последнюю очередь из за не особо интересных и изобретательных программ, а если брать постановщиков извне, то местные Авербухи обидятся, замкнутый круг. Сразу вспоминается дерганное хорео в пп Кондратюка на победном для него ЧЕ, кровь из глаз начинает идти, выглядело конечно экспрессивно, но на ЧМ это бы не попало и в десятку, личка ОИ не даст соврать.
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Особенно на чемпионате мира боролись бы за первое место 🤦
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Ну а почему нет? Спортивные здоровые амбиции никто не отменял. Пусть и не за первое, хотя, как говорится, лёд скользкий, но за тройку могут. Но там все звезды должны сойтись, если речь идет о ЧМ и ОИ. Другое дело, кто из них реально поборется когда допустят, всё еще сто раз может измениться. А парням нашим хочется пожелать продолжать в том же духе, не терять мотивацию и только улучшаться.
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На ЧЕ могли бы быть призерами. Может быть. А, может, и, нет. Гадать можно сколь угодно. По факту всем этим достойным мальчикам, не видать международных соревнований, как говорится, как своих ушей.
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В юниорах Арсений и Лёва так точно выиграют всё. У взрослых тоже медали возможны, на Европе и победа. Только какой толк сейчас об этом говорить.
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Уже каком то другом мире живет. В тройку может быть
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которые на мировом уровне будут бороться за первое место." --- Не будут. Потому что ИСУ даже не заикается о допуске к своим соревнованиям нейтралов.
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