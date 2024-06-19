Туктамышева о господдержке спорта в России: «Если мы строим другую систему, где все платят за себя сами, тогда не будет возможностей у таких детей, как я»
Елизавета Туктамышева высказалась о государственной поддержке спорта в России.
– А почему мы задрали планку? Не потому ли, что на спорт завязан престиж государства?
– Думаю, твой тезис имеет место быть, отчасти да, спорт престижен для государства. Ты добился чего-то в спорте – уже считаешься если не членом высшего общества, то с тобой считаются, за тобой идут, это позволяет тебе реализовывать свои проекты. Спорт в России – неотъемлемая часть государственной политики.
– Это правильно?
– Я сразу оговорюсь, что глобально на эту тему не думала. Если мы строим другую систему, где все платят за себя сами, тогда не будет возможностей у таких детей из Глазова, как я, где в финансово не обеспеченной семье появилась фигуристка. Мне давали старые коньки, мы перенашивали платья за другими. Возможность занятий в госшколах – большой плюс, я не могу отрицать плюсы системы, которая вывела меня наверх.
Если бы тренироваться можно было только за свои деньги, мало кто мог бы позволить себе занятия фигурным катанием. Потому что сейчас фигурное катание стало спортом, в котором чем больше ты стоишь на льду, тем выше результат. Помимо групп на льду люди ездят на подкатки, потом еще на одни, берут скользиста, ОФПиста, это серьезные затраты. Но очевидно, в альтернативной системе могут быть другие плюсы.
– А с какого возраста ты могла бы себя обеспечивать? Когда стала чемпионкой мира – смогла бы?
– Последние годы, когда у меня появились спонсоры, – все окупается. Но фигурное катание – рискованный для заработка вид спорта. Один год ты успешен, на следующий пропадаешь. В моем случае спонсоры не понимали, во что они вкладываются. Разве что после 2018 года я стала стабильна.
Сложно быть в лидерах долго. Но только тогда спонсоры начинают быть заинтересованы в долгосрочных контрактах, потому что понимают, как это сотрудничество поможет достигать их маркетинговые цели, – сказала Туктамышева.
А не массовое содержание спортсменов на зарплатах. Занимаются профессионально, получают призовые, имеют спонсорские контракты
И при этом зарплаты, пожизненные стипендии.
Да и призовые на наших турнирах такие, что можно на эти деньги сотни детских секций или десяток детских домов содержать
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А почему спортсмены у нас становятся высшим обществом?
Ладно в СССР, там было понятно и оправданно - больше квартиры они не получали
Сейчас же дельцы от ФК чем занимаются? Пилят бюджетные деньги и только. Зачем эти гранты на тупые шоу плющенко и тутберидзе выдают? Это же не спорт совсем - так пустите эти деньги на детский спорт
И почему газовик на крайнем севере, который и делает тот ВВП страны, не элита общества, а несчастный вахтовик, гробящий здоровье ради того, чтобы навка накопила на новые часы, а трусова в соцсетях показывала Гелендваген, который не бьётся никак с её доходами?
И даже если Чен всё-таки окажется в Конгрессе и Белом доме, то потому, что сам туда проберётся, а не потому что его туда по блату пристроит Байден.
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так нам Олимпиаду в Сочи обосновывали))
Спорный пиар получился.
Именно в СССР дети ездили в детские летние лагеря, в т.ч. спортивные, санатории, профилактории и не только дети.А сколько секций,курсов, да что там БЕСПЛАТНОЕ образование в лучших вузах страны.Все это СССР.И это учитель по слухам,крайне странно -как люди при этом приветствуют западные ценности)) -а Вы там проживите,получите образование с нуля-даже при наличии среднего дохода...не думаю,что Лизина мама не понимает этих элементарных вещей.
И очевидно влияние Мишина на Лизу,который сам полностью продукт советской системы-кем бы он был -простой парень из Севастополя.
ЧТо странно,что его продуктом стал плющенко,который сейчас сам отзанимавшись БЕСПЛАТНО, дерет за занятия и имеет подлость подавать на несовершеннолетних и их матерей в условиях потери кормильца в суд.
обратите внимание, нормальная ЧЕЛОВЕЧНАЯ реакция тренера из СССР должно было быть ПУБЛИЧНОЕ одергивание и приведение в чувство не в меру алчного ученика-а реакции-НОЛЬ.Это о морали и о продуктах СССР,которые ВСЕ получили по максимуму благодаря СССР,но сами будут смотреть на подлость тех кто в настоящее время разоряет несовершеннолетних деток и молчать в тряпочку ради барышей.
В СССР были соц.гарантии и соц.пакет.То,что сейчас декларирирует Лиза правильно.