Туктамышева о господдержке спорта в России: «Если мы строим другую систему, где все платят за себя сами, тогда не будет возможностей у таких детей, как я»

Елизавета Туктамышева высказалась о государственной поддержке спорта в России.

– А почему мы задрали планку? Не потому ли, что на спорт завязан престиж государства?

– Думаю, твой тезис имеет место быть, отчасти да, спорт престижен для государства. Ты добился чего-то в спорте – уже считаешься если не членом высшего общества, то с тобой считаются, за тобой идут, это позволяет тебе реализовывать свои проекты. Спорт в России – неотъемлемая часть государственной политики.

– Это правильно?

– Я сразу оговорюсь, что глобально на эту тему не думала. Если мы строим другую систему, где все платят за себя сами, тогда не будет возможностей у таких детей из Глазова, как я, где в финансово не обеспеченной семье появилась фигуристка. Мне давали старые коньки, мы перенашивали платья за другими. Возможность занятий в госшколах – большой плюс, я не могу отрицать плюсы системы, которая вывела меня наверх.

Если бы тренироваться можно было только за свои деньги, мало кто мог бы позволить себе занятия фигурным катанием. Потому что сейчас фигурное катание стало спортом, в котором чем больше ты стоишь на льду, тем выше результат. Помимо групп на льду люди ездят на подкатки, потом еще на одни, берут скользиста, ОФПиста, это серьезные затраты. Но очевидно, в альтернативной системе могут быть другие плюсы.

– А с какого возраста ты могла бы себя обеспечивать? Когда стала чемпионкой мира – смогла бы?

– Последние годы, когда у меня появились спонсоры, – все окупается. Но фигурное катание – рискованный для заработка вид спорта. Один год ты успешен, на следующий пропадаешь. В моем случае спонсоры не понимали, во что они вкладываются. Разве что после 2018 года я стала стабильна.

Сложно быть в лидерах долго. Но только тогда спонсоры начинают быть заинтересованы в долгосрочных контрактах, потому что понимают, как это сотрудничество поможет достигать их маркетинговые цели, – сказала .