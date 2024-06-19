Туктамышева о господдержке спорта в России: «Если мы строим другую систему, где все платят за себя сами, тогда не будет возможностей у таких детей, как я»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание детский спорт деньги Фигурное катание

Елизавета Туктамышева высказалась о государственной поддержке спорта в России.

– А почему мы задрали планку? Не потому ли, что на спорт завязан престиж государства?

– Думаю, твой тезис имеет место быть, отчасти да, спорт престижен для государства. Ты добился чего-то в спорте – уже считаешься если не членом высшего общества, то с тобой считаются, за тобой идут, это позволяет тебе реализовывать свои проекты. Спорт в России – неотъемлемая часть государственной политики.

– Это правильно?

– Я сразу оговорюсь, что глобально на эту тему не думала. Если мы строим другую систему, где все платят за себя сами, тогда не будет возможностей у таких детей из Глазова, как я, где в финансово не обеспеченной семье появилась фигуристка. Мне давали старые коньки, мы перенашивали платья за другими. Возможность занятий в госшколах – большой плюс, я не могу отрицать плюсы системы, которая вывела меня наверх.

Если бы тренироваться можно было только за свои деньги, мало кто мог бы позволить себе занятия фигурным катанием. Потому что сейчас фигурное катание стало спортом, в котором чем больше ты стоишь на льду, тем выше результат. Помимо групп на льду люди ездят на подкатки, потом еще на одни, берут скользиста, ОФПиста, это серьезные затраты. Но очевидно, в альтернативной системе могут быть другие плюсы.

– А с какого возраста ты могла бы себя обеспечивать? Когда стала чемпионкой мира – смогла бы?

– Последние годы, когда у меня появились спонсоры, – все окупается. Но фигурное катание – рискованный для заработка вид спорта. Один год ты успешен, на следующий пропадаешь. В моем случае спонсоры не понимали, во что они вкладываются. Разве что после 2018 года я стала стабильна.

Сложно быть в лидерах долго. Но только тогда спонсоры начинают быть заинтересованы в долгосрочных контрактах, потому что понимают, как это сотрудничество поможет достигать их маркетинговые цели, – сказала Туктамышева.

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58 комментариев
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Должна быть господдержка именно ДЕТСКОГО СПОРТА.
А не массовое содержание спортсменов на зарплатах. Занимаются профессионально, получают призовые, имеют спонсорские контракты
И при этом зарплаты, пожизненные стипендии.
Да и призовые на наших турнирах такие, что можно на эти деньги сотни детских секций или десяток детских домов содержать
+31
-3
+28
Скажите кто- нибудь Туктамышевой, что бесплатные государственные спортшколы - это остатки роскоши от СССР. Который она так ненавидит.
+20
-4
+16
Ответ Delirium
Поддерживать только детей тоже не вариант, потому как взрослые спортсмены обретают спонсоров, за счёт которых можно жить, только после серьезных достижений, как минимум чемпионом страны стать нужно, а лучше международные титулы брать. Часть видов спорта, включая ФК, тупо убыточны сами по себе и без вливаний извне нежизнеспособны.
понимаете в чем проблема, зачем содержать пожизненно людей, которые вообще ничего не умеют и не хотят уметь. Почему во многих странах спортсмены после окончания карьеры идут работать тренерами или на тв (самые популярные), либо на обычные офисные работы, если ты менее популярен? Да, там тоже есть программа спонсорства - побеждаешь - есть деньги, не побеждаешь - нет. А у нас всех спортсменов, которым хоть раз свезло выиграть медаль содержат пожизненно на бюджетные деньги, потом еще во все гос.структуры пристраивают просто на кнопки нажимать и чтобы на своих родственников переписывали квартиры и прочее? Спорт - да, полезен для пиара страны, но и спортсмен должен заранее думать, что он будет делать дальше. А не покупать диплом лишь бы было. Уж какой популярный Нейтан Чен в США, но сравните его образование и образование Алины?
+19
-4
+15
Поддерживать нужно детский спорт, а не профессионалов. Условно говоря, до 18 лет растишь спортсмена, обкатываешь его на детско-юношеских соревнованиях, а уж потом, по достижению совершеннолетия, выставляешь на взрослые соревнования. И тогда ни один тренер не будет ломать ребёнка в 13-15 лет, да и престарелые любители малолеток на трибунах и в жюри не будут слюни пускать.
+8
0
+8
Ответ Железная Леди
Такая система уже построена. Ребенок из провинции сейчас, практически не имеет возможности серьезно заниматься спортом. Помним Яметову, которая имеет 45 мин лед в день, или Липницкую, чья мама продала квартиру, чтоб тренироваться в Москве.
и это при том, что Яметова не из бедной семьи, папа подполковник МВД, живут в элитном районе, это я о том, что у неё родители способны оплачивать её увеличение. У детей из семей роботяг с завода с з.п. 40 тыс шансов заниматься спортом нет.
+8
0
+8
Такая система уже построена. Ребенок из провинции сейчас, практически не имеет возможности серьезно заниматься спортом. Помним Яметову, которая имеет 45 мин лед в день, или Липницкую, чья мама продала квартиру, чтоб тренироваться в Москве.
+9
-2
+7
Только вот у Туктика - дело было в тренере-подвижнице, которая с ней через полстраны моталась. И которую потом бортанули, тащем-та...
+12
-5
+7
Ответ Юра Плисецкий
Скажите кто- нибудь Туктамышевой, что бесплатные государственные спортшколы - это остатки роскоши от СССР. Который она так ненавидит.
Я в шоке,там и мама не довольна СССР,А где бы простите и в какой дыре бла бы их семья,если бы не именно остатки роскоши-возможностей СССР.Поразительно просто.Лиза еще продукт и Мишина,его нравоучений, а он то в чистом виде продукт СССР и тоже если бы не СССР вряд ли выбился в люди.Ну вот такие искажения у них-прямо скажем очевидно не красивые....
+8
-2
+6
Ответ Блинчик
И к слову, Нейтан Чен потом будет сидеть в офисе работать, пока не пойдёт в Конгресс, а потом станет президентом Америки.
не думаю, что он пойдет в Конгресс или будет куда-то баллотироваться. Но сам факт, что у нас спортсмены в большинстве своем покупают дипломы и сидят на шее государства. А в других странах после окончания карьеры они идут и работают на пользу государства на других должностях
+7
-1
+6
Ответ АннаФ
Машу Шарапову в юном возрасте подписал найк. Хороший пример работы её агента. Думаю в этом тоже есть будущее. Нужно чтобы агенты находили перспективных детей, и презентовали их своим спонсорам. Это облегчит финансовую составляющую спорта для родителей и государства. Понятно, что сначала это будут небольшие деньги, чисто для того чтобы у ребенка была экипировка и все необходимое для занятия спортом. А дальше все будет зависеть от результатов в спорте. В общем, очень нужны грамотные агенты, такие как Ари к примеру.
Это хороший пример прежде всего вида спорта, который выгоден Nike для продвижения своей продукции. А потом уже работы агента и нужного спортсмена. От фигурного катания им проку никакого, ну или минимум. И будь Ари хоть семи пядей во лбу, многомиллионных долгосрочных контрактов Nike у фигуристов не будет.
+6
-1
+5
Ответ Максим Медов
Они приехали в Москву не лед получить, у них своего льда навалом, полно бесплатных секций фигурного катания. НО, важен не сам лед, а тренерская система, профессионалы которые тебя тренируют. Они к тренерам приехали. Как пример, есть бесплатная секция хоккея, ходи сколько хочешь. Но там ты не будешь хоккеистом. Только если ты попадаешь в хорошую систему ЦСКА, динамо, Спартак.. А это ОЧЕНЬ дорого там тренироваться. Тоже самое с самбо, секций самбо как грязи, но все хотят попасть в систему Самбо-70.
Что вы знаете про лед в рд. городах, не говоря уже про села? Тренер Яметовой и она сама говорили, что фигуристы имеют лед 45 минут в день. приоритет там хоккеистам и др, вида конькобежного спорта. поэтому сами тренеры и рекомендуют талантливым спортсменам ехать туда, где лед 24 часа в сутки.
+5
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+5
Ты добился чего-то в спорте – уже считаешься если не членом высшего общества, то с тобой считаются, за тобой идут, это позволяет тебе реализовывать свои проекты.

-----

А почему спортсмены у нас становятся высшим обществом?

Ладно в СССР, там было понятно и оправданно - больше квартиры они не получали

Сейчас же дельцы от ФК чем занимаются? Пилят бюджетные деньги и только. Зачем эти гранты на тупые шоу плющенко и тутберидзе выдают? Это же не спорт совсем - так пустите эти деньги на детский спорт

И почему газовик на крайнем севере, который и делает тот ВВП страны, не элита общества, а несчастный вахтовик, гробящий здоровье ради того, чтобы навка накопила на новые часы, а трусова в соцсетях показывала Гелендваген, который не бьётся никак с её доходами?
+5
-1
+4
Ответ peppi-lia
не думаю, что он пойдет в Конгресс или будет куда-то баллотироваться. Но сам факт, что у нас спортсмены в большинстве своем покупают дипломы и сидят на шее государства. А в других странах после окончания карьеры они идут и работают на пользу государства на других должностях
Ну, с этим я согласен. Там все спортсмены потом вертятся, как хотят, государство не думает, куда их тупеньких пристроить, и это правильно.
И даже если Чен всё-таки окажется в Конгрессе и Белом доме, то потому, что сам туда проберётся, а не потому что его туда по блату пристроит Байден.
+4
0
+4
Ответ Железная Леди
Такая система уже построена. Ребенок из провинции сейчас, практически не имеет возможности серьезно заниматься спортом. Помним Яметову, которая имеет 45 мин лед в день, или Липницкую, чья мама продала квартиру, чтоб тренироваться в Москве.
Они приехали в Москву не лед получить, у них своего льда навалом, полно бесплатных секций фигурного катания. НО, важен не сам лед, а тренерская система, профессионалы которые тебя тренируют. Они к тренерам приехали. Как пример, есть бесплатная секция хоккея, ходи сколько хочешь. Но там ты не будешь хоккеистом. Только если ты попадаешь в хорошую систему ЦСКА, динамо, Спартак.. А это ОЧЕНЬ дорого там тренироваться. Тоже самое с самбо, секций самбо как грязи, но все хотят попасть в систему Самбо-70.
+5
-1
+4
Ну, не знаю, судя по рассказам Нейтана Чена, его семья жила чуть ли не под мостом и на день у них был один хрен без соли на всех, но возможность он откуда-то взял.
+5
-1
+4
Главная проблема в том, что деньги на спорт выделяются не на конкретного ребенка, а через посредников при минспорте, а если деньги распределяет человек, то по своему усмотрению, то коррупция и неэффективность их использования имеет место. Я уже давно писал, что должен быть спортивный капитал, как материнский и пусть его тратят только на спорт, тогда не будет мертвых душ в секциях и блатных детей.
+4
-1
+3
Ответ АннаФ
Машу Шарапову в юном возрасте подписал найк. Хороший пример работы её агента. Думаю в этом тоже есть будущее. Нужно чтобы агенты находили перспективных детей, и презентовали их своим спонсорам. Это облегчит финансовую составляющую спорта для родителей и государства. Понятно, что сначала это будут небольшие деньги, чисто для того чтобы у ребенка была экипировка и все необходимое для занятия спортом. А дальше все будет зависеть от результатов в спорте. В общем, очень нужны грамотные агенты, такие как Ари к примеру.
Это хороший пример ее родителей, а не агента. Агенты появляются только когда уже чего-то добился. Агенты не дураки, они процент имеют.
+3
0
+3
Машу Шарапову в юном возрасте подписал найк. Хороший пример работы её агента. Думаю в этом тоже есть будущее. Нужно чтобы агенты находили перспективных детей, и презентовали их своим спонсорам. Это облегчит финансовую составляющую спорта для родителей и государства. Понятно, что сначала это будут небольшие деньги, чисто для того чтобы у ребенка была экипировка и все необходимое для занятия спортом. А дальше все будет зависеть от результатов в спорте. В общем, очень нужны грамотные агенты, такие как Ари к примеру.
+5
-3
+2
Ответ Блинчик
Во-первых, бесплатно Чена тренировала только собственная мать. Во-вторых, армяшка его уже в 3 года взял? Или, может быть, всё-таки до армянина были другие тренеры?
это не правда. Когда Арутюнян узнал, что у матери Чена проблема с финансами, то не стал с них брать денег.
+3
-1
+2
Ответ Блинчик
Ну, не знаю, судя по рассказам Нейтана Чена, его семья жила чуть ли не под мостом и на день у них был один хрен без соли на всех, но возможность он откуда-то взял.
Его Арутюнян на свой риск согласился бесплатно тренировать, видимо разглядел в нем что-то
+3
-1
+2
Ответ peppi-lia
понимаете в чем проблема, зачем содержать пожизненно людей, которые вообще ничего не умеют и не хотят уметь. Почему во многих странах спортсмены после окончания карьеры идут работать тренерами или на тв (самые популярные), либо на обычные офисные работы, если ты менее популярен? Да, там тоже есть программа спонсорства - побеждаешь - есть деньги, не побеждаешь - нет. А у нас всех спортсменов, которым хоть раз свезло выиграть медаль содержат пожизненно на бюджетные деньги, потом еще во все гос.структуры пристраивают просто на кнопки нажимать и чтобы на своих родственников переписывали квартиры и прочее? Спорт - да, полезен для пиара страны, но и спортсмен должен заранее думать, что он будет делать дальше. А не покупать диплом лишь бы было. Уж какой популярный Нейтан Чен в США, но сравните его образование и образование Алины?
И к слову, Нейтан Чен потом будет сидеть в офисе работать, пока не пойдёт в Конгресс, а потом станет президентом Америки.
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И у таких детей, как Плющ, например.
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Ответ Железная Леди
На кавказе две страны ( бывшие республики) православные - Грузия и Армения . Но там сильно отличаются традиции в городах и селах. Знаю, что студентки, когда едут в свои родные села надевают брюки и платок. Есть еще РФ, Краснодарский край.
погуглите на досуге, что Лиза из Северной ОСетии, которая входит в состав РФ и является православной республикой)) и там не носят платочки и ходят в брюках и шортах)
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Ответ lika11
Ага, Ари очень грамотный агент, у него Малинин уже чемпион и ни одного спонсора…
с чего вы взяли?
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Ответ Лека-Лека
Должна быть господдержка именно ДЕТСКОГО СПОРТА. А не массовое содержание спортсменов на зарплатах. Занимаются профессионально, получают призовые, имеют спонсорские контракты И при этом зарплаты, пожизненные стипендии. Да и призовые на наших турнирах такие, что можно на эти деньги сотни детских секций или десяток детских домов содержать
Вы хотя бы понимаете, когда такое пишите, что все американки-фигуристки из верхнего среднего класса? потому что у остальных нет денег и времени на спорт? Мэрайя Бэлл, Грейси Голд, Эшли Вагнер - все девочки из хорошо обеспеченных семей. Поэтому конкуренции ноль, ФК просто загнется потому что отбора не будет никакого. ФК не футбол и не теннис, этот спорт на самоокупаемость не выйдет.
+2
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+1
Ответ peppi-lia
понимаете в чем проблема, зачем содержать пожизненно людей, которые вообще ничего не умеют и не хотят уметь. Почему во многих странах спортсмены после окончания карьеры идут работать тренерами или на тв (самые популярные), либо на обычные офисные работы, если ты менее популярен? Да, там тоже есть программа спонсорства - побеждаешь - есть деньги, не побеждаешь - нет. А у нас всех спортсменов, которым хоть раз свезло выиграть медаль содержат пожизненно на бюджетные деньги, потом еще во все гос.структуры пристраивают просто на кнопки нажимать и чтобы на своих родственников переписывали квартиры и прочее? Спорт - да, полезен для пиара страны, но и спортсмен должен заранее думать, что он будет делать дальше. А не покупать диплом лишь бы было. Уж какой популярный Нейтан Чен в США, но сравните его образование и образование Алины?
Спорт - да, полезен для пиара страны
______________
так нам Олимпиаду в Сочи обосновывали))
Спорный пиар получился.
+2
-1
+1
Ответ Лека-Лека
Должна быть господдержка именно ДЕТСКОГО СПОРТА. А не массовое содержание спортсменов на зарплатах. Занимаются профессионально, получают призовые, имеют спонсорские контракты И при этом зарплаты, пожизненные стипендии. Да и призовые на наших турнирах такие, что можно на эти деньги сотни детских секций или десяток детских домов содержать
Поддерживать только детей тоже не вариант, потому как взрослые спортсмены обретают спонсоров, за счёт которых можно жить, только после серьезных достижений, как минимум чемпионом страны стать нужно, а лучше международные титулы брать. Часть видов спорта, включая ФК, тупо убыточны сами по себе и без вливаний извне нежизнеспособны.
+5
-4
+1
Бесплатный спорт был в СССР,поэтому более чем странно не любовь Лизиной мамы к СССР, на что она обижена,что ее дочь смогла в детстве бесплатно заниматься спортом
Именно в СССР дети ездили в детские летние лагеря, в т.ч. спортивные, санатории, профилактории и не только дети.А сколько секций,курсов, да что там БЕСПЛАТНОЕ образование в лучших вузах страны.Все это СССР.И это учитель по слухам,крайне странно -как люди при этом приветствуют западные ценности)) -а Вы там проживите,получите образование с нуля-даже при наличии среднего дохода...не думаю,что Лизина мама не понимает этих элементарных вещей.
И очевидно влияние Мишина на Лизу,который сам полностью продукт советской системы-кем бы он был -простой парень из Севастополя.
ЧТо странно,что его продуктом стал плющенко,который сейчас сам отзанимавшись БЕСПЛАТНО, дерет за занятия и имеет подлость подавать на несовершеннолетних и их матерей в условиях потери кормильца в суд.
обратите внимание, нормальная ЧЕЛОВЕЧНАЯ реакция тренера из СССР должно было быть ПУБЛИЧНОЕ одергивание и приведение в чувство не в меру алчного ученика-а реакции-НОЛЬ.Это о морали и о продуктах СССР,которые ВСЕ получили по максимуму благодаря СССР,но сами будут смотреть на подлость тех кто в настоящее время разоряет несовершеннолетних деток и молчать в тряпочку ради барышей.
В СССР были соц.гарантии и соц.пакет.То,что сейчас декларирирует Лиза правильно.
+3
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+1
Не стоит спортсменам филосовствовать. Они ничего не знают дальше своего клуба.
+6
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Ответ Блинчик
Что не правда? Армянино один раз за одно занятие денег не взял, и 15-й год этим никак нахвалиться не может. Тоже мне благодетель. Уж молчу про то, что этот армянин на ОИ-2018 устроил...
в самое сложное для семьи Чена он их поддержал) разве это плохо... Его поддержка, конечно, в дальнейшем окупилась
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