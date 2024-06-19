Туктамышева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Они смелые люди, которые идут за своей мечтой, хотят в этой жизни чего-то достичь»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Париж-2024 Олимпиада-2026 Фигурное катание

Елизавета Туктамышева не считает предателями россиян, едущих на Олимпиаду.

– Догадываюсь, что тема отстранения достала, но важнее Олимпиады этим летом ничего нет. Для начала, какое у тебя общее ощущение – осталась надежда или уже в целом по барабану на новости про допуск? Антон Сихарулидзе говорит, что шансы на Игры-2026 большие.

– Раньше я была почти уверена, что к 2026-му до Олимпиады нас допустят в каком-то формате. Но сейчас... Я давно не следила за тем, что говорят люди из мира фигурного катания, у меня был перерыв на отдых. Но учитывая, что сейчас происходит с летними Играми, вряд ли что-то поменяется.

С другой стороны, надежда остается, и всегда надо ждать хорошее. Но отношусь к этому спокойнее. И я думаю, что уже готова к любым событиям и решениям. Нет уже каких-то резких эмоций от происходящего.

– Лиза Туктамышева согласилась бы на условия МОК, будучи спортсменкой?

– Я и ранее высказывалась, что если это никак не противоречит законам твоей страны, то при наличии возможности надо ехать. Если бы у меня была Олимпиада, на которую я все-таки могла поехать с четвертой попытки... То, конечно, я бы поехала. Хоть каким-то образом туда пробраться.

Вообще это все шутки, а тема серьезная. Век фигуриста и спортсмена – короткий. Я точно за то, чтобы ехать.

– Предателями, бомжами едущих в Париж не считаешь, как Винер и Вяльбе?

– Конечно, я так не считаю. Наоборот, они смелые люди, которые идут за своей мечтой. Которые хотят в этой жизни чего-то достичь. Никакого негатива, одно уважение, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Прощай госшоу Навки, привет иноагент.
+17
-6
+11
Я уже писал здесь, что однажды случайно летел со сборной во Францию - они в Гренобль на Гран при 2017, я в Лион. Повезло минут 20 постоять первыми в очередь на посадку, и понаблюдать на ними. Выделялась как раз Елизавета - красивая, "живая" и миниатюрная.

Помню настрой и радостное возбуждение у ребят. Все таки международные старты ни с чем не сравнить.

Как это было давно, во всех смыслах.
+18
-8
+10
Смелый и патриотичный - это Владислав Тарасенко, муж (или кто он там ей) Юлии Липницкой, который, несмотря на предложение Плюща отмазаться от службы, всё равно отправился на СВО.
+13
-8
+5
Вместе с Елизаветой, которую чрезвычайно уважаю и болею за всегда, миллионы и миллионы болельщиков будут поддерживать наших, скажем так, нейтралов! Ну, а сторонники Винер, Вяльбе, Журовой, Васильева и других, пусть болеют за тех, кому важнее их финансовое благополучие от федераций, за звание от государства и другие привелегии...
+17
-13
+4
МОК отсеял сильнейших россиян, ну кроме тенниса. Остальным кинули косточку. Конечно, мы их все равно поддержим. Но это дискриминация людей!
+2
0
+2
Ответ lepestok
в чем ее смелость? В том, что, например, условных ТЩКВ бы по политическим мотивам не допустили до ОИ, и условная Лиза бы поехала? Это самый несправедливый вариант!
Куда бы тщкв поехали? Особенно последние две, ахахаха
+2
-1
+1
Ответ lepestok
вы читать умеете? там слово "условные" есть, то есть имеется в виду лидеры))
Ну и какие лидеры могли Лизе помешать? Валиева и Косторка мы выяснили что не могли, впрочем как и Аня с Сашей, которые закончили раньше чем это сделала Лиза😁 Петросян? Возможно. На этом собственно говоря и все. Так что никаких лидерОВ и нет
+1
0
+1
Ответ Кирилл Андросов
Пусть Туктамышевой за этих "смелых" людей и болеет, а я придерживаюсь точки зрения Винер и Вяльбе, особенно касательно теннисистов.
уже посмотрели "очень интересные" игры БРИКС?
+5
-5
0
Ответ Екатерина Прекрасная
Согласна. Кстати, почему не хотите последовать его примеру?
Так я уже. Пишу из окопа.))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий