Елизавета Туктамышева: «В фигурном катании нет необходимости так часто обновлять правила. Чем больше рамок, тем меньше возможности придумать что-то уникальное»

Туктамышева считает, что в фигурном катании не нужно часто обновлять правила.

«В фигурном катании нет необходимости так часто обновлять правила. Буквально каждый год появляются запреты, уточнения, ограничения. Это хорошо заметно у парников: из-за рамок в выполнении поддержек все начинают делать одно и то же.

То же самое с вращениями – например, я не самая гибкая фигуристка, и в прошлом сезоне мне было сложно делать вращение на четвертый уровень. Я не умею делать бедуинский, а без него невозможно сделать три вращения на высший уровень.

Так что нововведение с хореографическим вращением мне нравится – там можно проявить креативность. И это понравится зрителям.

Чем больше рамок, тем меньше возможности придумать что-то уникальное. Я бы дала фигуристам больше свободы», – написала Елизавета Туктамышева в своем блоге на Sports.

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