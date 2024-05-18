«С днем рождения меня». Загитова выложила фото с лепестками роз на кровати

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала пост по случаю 22-летия.

Фигуристка показала фото с лепестками роз, выложенными на кровати в слова «Happy birthday».

«С днем рождения меня», – написала Загитова.

45 комментариев
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Ох, Алинка уже 22 😊 Совсем уже взрослая девчонка! Счастья, успехов, море любви и здоровья! 😊
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Как 22? Только что же 15 было и Олимпиаду выиграла. Жесть как летит время. С Днём Рождения! Счастья и любви нашей самой лучшей красавице.
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HAPPY BIRTHDAY! Как быстро выросла наша девочка. Будь счастлива!
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С днём рождения, Красавица!!! Самые наилучшие пожелания. Счастья, успехов, новых интересных проектов!
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Поздравляю! Хорошего настроения! Люблю всем сердцем!
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Ответ несахар
Я не хейтер, не завидую, но с помощью какой техники фоткали? На фото стопа больше чем голова. Имхо, фото неудачное. Лепестки роз на кровати конечно очень оригинальная свежая идея) Всё как все прынцессы любят)
Это поздравление от фан группы. Не переживайте, Вас так не будут поздравлять
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Алиночка поздравляю!!! Ты прекрасна
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Прекрасную Алину с Днем рождения! Пусть исполняются мечты, а жизнь будет наполнена счастьем, любовью и успехом. Пусть каждый день приносит новые приятные впечатления и яркие эмоции. Всех загифанов с праздником!
Навсегда #СердцемсЗагитовой
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А что не так с ракурсом, а, хейтеры? Девочка взрослая может хоть на голове фоткаться.
Красивые фотки. Стильно, по - особому женственно с изюминкой. На всем же по стойки смирно стоять с банальным покер фейсом
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Ответ несахар
Я не хейтер, не завидую, но с помощью какой техники фоткали? На фото стопа больше чем голова. Имхо, фото неудачное. Лепестки роз на кровати конечно очень оригинальная свежая идея) Всё как все прынцессы любят)
Вы не хейтер? Смешно.
Очевидно же что фото так и задумывалось, именно с необычного ракурса.
Очень удачное, креативное фото.
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Мои поздравления!
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Хейтеры, завидуйте молча и будет вам счастье.
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С Днём рождения, красавица Алина!
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Прикольно было бы, если бы это один системный дяденька цветочки выкладывал, а то ведь - сама старалась же))
Алина на отдыхе не одна. Так что мимо
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Ответ Artemon1302
Дело не в технике, а в ракурсе)
А что не так в ракурсе? Захотела сфоткать попу. Девочка большая, ей можно.
Очень секси получилась в этом ракурсе и в таком платье. А вы ущемились?
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Выпускайте ботов!
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И
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Как-то совсем не патриотично - надпись на английском языке. Ладно уж не на татарском. хотя бы по-русски.
+6
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+1
22 -- уточки. Красивый возраст для красивой девушки. Алину с Днём рождения !
+4
-3
+1
Безызбежно на красный ограничила комменты.....?
А что плохого с подругой на отдыхе быть. Она каждый год с ней отдыхает.
А если вы имеете почему не с парнем. ?
Так с парнем отдыхают только распущенные, а приличные на отдых только с мужем едут. Алина ещё не замужем
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Ответ несахар
Я не хейтер, не завидую, но с помощью какой техники фоткали? На фото стопа больше чем голова. Имхо, фото неудачное. Лепестки роз на кровати конечно очень оригинальная свежая идея) Всё как все прынцессы любят)
Дело не в технике, а в ракурсе)
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Ответ Яна Янина
Так очевидно же что так и задумывалось. Это не постановочное фото, а просто живые ракурсы, такие как есть без прикрас и фотошопа как у других. Очень нравится эта черта в Алине. У неё единственной естественные , жизненные фотки
Ну да, наверняка так и задумывалось, скрупулезно в рядок выкладывать лепестки ( или что там) на фоне вываленных сумок :) Фэшн-изюминка :)
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Комментарий удален модератором
Ответ Mixalblch
Выпускайте ботов!
Сам себе даешь указания?
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Ответ Яна Янина
Какой? Написали про ракурс... И что в ракурсе такого сверхъестественного? Сейчас такими фотками никого не удивишь. Могла и на голове сфоткаться в свой ДР. Имеет право
Господи😂 человек спросил, почему стопа кажется больше головы, я написала что дело в ракурсе, а вы влезли с какими то нравоучениями.
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Ответ ReneHoseman
что-нибудь слышал про планы и уходящую перспективу? ну там, ближний план—дальний план?
Следите за своими планами. У Заги всё окей. Не переживайте
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Ответ Artemon1302
Дело не в технике, а в ракурсе)
Какой? Написали про ракурс... И что в ракурсе такого сверхъестественного? Сейчас такими фотками никого не удивишь.
Могла и на голове сфоткаться в свой ДР. Имеет право
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Ответ несахар
Я не хейтер, не завидую, но с помощью какой техники фоткали? На фото стопа больше чем голова. Имхо, фото неудачное. Лепестки роз на кровати конечно очень оригинальная свежая идея) Всё как все прынцессы любят)
что-нибудь слышал про планы и уходящую перспективу?
ну там, ближний план—дальний план?
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Ответ Яна Янина
А что не так в ракурсе? Захотела сфоткать попу. Девочка большая, ей можно. Очень секси получилась в этом ракурсе и в таком платье. А вы ущемились?
Вы хоть прочитали, на какой комментарий я ответила?🤦‍♀️
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Ответ RusVector
Обычно лицом фоткаются, но ведь это Загитова!
Обычно это где и у кого?Бред написали.
Не всем же банально по стойки смирно стоять. Это первое!
А второе, давно пора понять, что Загитова не все, она особенная, нравится вам или нет
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