«С днем рождения меня». Загитова выложила фото с лепестками роз на кровати
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала пост по случаю 22-летия.
Фигуристка показала фото с лепестками роз, выложенными на кровати в слова «Happy birthday».
«С днем рождения меня», – написала Загитова.
Навсегда #СердцемсЗагитовой
Красивые фотки. Стильно, по - особому женственно с изюминкой. На всем же по стойки смирно стоять с банальным покер фейсом
Очевидно же что фото так и задумывалось, именно с необычного ракурса.
Очень удачное, креативное фото.
Очень секси получилась в этом ракурсе и в таком платье. А вы ущемились?
А что плохого с подругой на отдыхе быть. Она каждый год с ней отдыхает.
А если вы имеете почему не с парнем. ?
Так с парнем отдыхают только распущенные, а приличные на отдых только с мужем едут. Алина ещё не замужем
Могла и на голове сфоткаться в свой ДР. Имеет право
ну там, ближний план—дальний план?
Не всем же банально по стойки смирно стоять. Это первое!
А второе, давно пора понять, что Загитова не все, она особенная, нравится вам или нет