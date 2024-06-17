Тарасова о помолвке Трусовой и Игнатова: «Не считаю, что 19 лет — рано. Любовь всегда влияет положительно»
Татьяна Тарасова не считает, что в 19 лет рано выходить замуж.
Сегодня стало известно, что серебряный призер Олимпиады-2022 19-летняя Александра Трусова обручилась с вице-чемпионом России-2021 Макаром Игнатовым.
«Очень рада за ребят. Очень красивая пара и очень талантливая.
Не считаю, что 19 лет — рано. Любовь всегда влияет положительно. Самое главное, хочу пожелать счастья», — сказала Тарасова.
«Она сказала да!» Александра Трусова обручилась с Макаром Игнатовым
Ребятам счастья!