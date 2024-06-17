Тарасова о помолвке Трусовой и Игнатова: «Не считаю, что 19 лет — рано. Любовь всегда влияет положительно»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова не считает, что в 19 лет рано выходить замуж.

Сегодня стало известно, что серебряный призер Олимпиады-2022 19-летняя Александра Трусова обручилась с вице-чемпионом России-2021 Макаром Игнатовым. 

«Очень рада за ребят. Очень красивая пара и очень талантливая.

Не считаю, что 19 лет — рано. Любовь всегда влияет положительно. Самое главное, хочу пожелать счастья», — сказала Тарасова. 

«Она сказала да!» Александра Трусова обручилась с Макаром Игнатовым

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10 комментариев
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Неожиданно слышать от Тат хорошие слова в адрес Саши. Но все равно приятно. Присоединяюсь к словам Татьяны Анатольевны.
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Не чего не рано почти то в 20
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Хочется порадоваться за ребят, и пожелать им долгого, счастливого совместного пути. А про рано, или не рано - так все от них зависит.
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О, адекватный комментарий от ТАТ!!!
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Ну вот Татьяна Анатольевна, оказывается, можно и по-человечески говорить о фигуристах)
Ребятам счастья!
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Пошел обзвон
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