Татьяна Тарасова не считает, что в 19 лет рано выходить замуж.

Сегодня стало известно, что серебряный призер Олимпиады-2022 19-летняя Александра Трусова обручилась с вице-чемпионом России-2021 Макаром Игнатовым.

«Очень рада за ребят. Очень красивая пара и очень талантливая.

Не считаю, что 19 лет — рано. Любовь всегда влияет положительно. Самое главное, хочу пожелать счастья», — сказала Тарасова.

«Она сказала да!» Александра Трусова обручилась с Макаром Игнатовым