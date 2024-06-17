Наталья Бестемьянова: «Замуж выходят, чтобы рожать детей. Так что Трусова на лед уже не вернется, тут не стоит лицемерить»
Наталья Бестемьянова высказалась о помолвке Александры Трусовой и Макара Игнатова.
«Замуж выходят, чтобы рожать детей. Так что Саша на лед уже не вернется, тут не стоит лицемерить. Думаю, что все это прекрасно понимают.
Я, безусловно, поздравляю ее и Макара с таким событием», — сказала Бестемьянова.
«Она сказала да!» Александра Трусова обручилась с Макаром Игнатовым
Немного странно звучит от глубоко замужной Бести, у которой нет детей.
Извините, не хочу обидеть Наталью Филимоновну, но она опять выдала, не подумав.
во вторых что то с Алёной это не подействовало, Алёна хоть и замужем но отлично катается в парном,и детей не сказать что ждёт ☺
а в третих она же сама замужем,а детки где ?
плохая логика
Видимо себя и Роднину она считает исключениями.
Занят он.