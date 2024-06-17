Наталья Бестемьянова: «Замуж выходят, чтобы рожать детей. Так что Трусова на лед уже не вернется, тут не стоит лицемерить»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Матч ТВ Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о помолвке Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«Замуж выходят, чтобы рожать детей. Так что Саша на лед уже не вернется, тут не стоит лицемерить. Думаю, что все это прекрасно понимают.

Я, безусловно, поздравляю ее и Макара с таким событием», — сказала Бестемьянова.

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38 комментариев
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"Замуж выходят, чтобы детей рожать" ©

Немного странно звучит от глубоко замужной Бести, у которой нет детей.

Извините, не хочу обидеть Наталью Филимоновну, но она опять выдала, не подумав.
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Алена Косторная в таком случае зачем заиуж выходила? И в парное пошла.
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Капитан Очевидность - куда ей "возвращаться" и ради чего? В Сызрань она и так может съездить на прогулку, если захочет. Сказочники, шоры с глаз снимите наконец и примите действительность.
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И это Наталья Филимоновна называет поздравлением??
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Ответ N-fox
И это Наталья Филимоновна называет поздравлением??
Тут, как это у нас последние годы водится, полностью опущен заданный ей вопрос. А из ответа вполне вырисовывается, что звонивший спросил, не помешает ли свадьба возвращению Трусовой на лёд, на что получил вполне резонный ответ.
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во первых она ещё не замужем начнём с этого
во вторых что то с Алёной это не подействовало, Алёна хоть и замужем но отлично катается в парном,и детей не сказать что ждёт ☺
а в третих она же сама замужем,а детки где ?
плохая логика
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Ответ Olga.t
"Замуж выходят, чтобы детей рожать" © Немного странно звучит от глубоко замужной Бести, у которой нет детей. Извините, не хочу обидеть Наталью Филимоновну, но она опять выдала, не подумав.
Вместо "она опять выдала, не подумав." уместнее в случае с Бести написать "она опять МАХНУЛА и выдала, не подумав". У меня часто такое впечатление, что она злоупотребляет перед интервью
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Странное утверждение, если учесть, что у самой Натальи детей в браке так и не появилось.
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Эммм.. К примеру, Тотьмянина сначала двоих детей родила, потом замуж вышла. Так что где-то громко смеётся Ягудин)
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Отнюдь. Обычно замуж выходят, потому что хотят быть с человеком, которого выбрали.
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Странное утверждение, насколько я помню у Бобрина есть ребёнок, а Бестемьянова так и не родила, зачем замуж выходила то, жила б себе без штампа, тем более Бобрин был женат.
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Женитьба - это способ закрепить отношение с человеком. Причем тут дети?
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Совковые штампы, которые прочно засели в головах старушек. Люди полюбили друг друга, смотрят в одном направлении, решили жить вместе...Работать, учиться, обустраивать свою жизнь и жизнь будущих детей. Могут и через 10 лет родить запланировав, могут раньше. Лучше так, чем с животом от безысходности и с мыслью "ничего, как-нибудь"
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Они ещё даже не поженились.
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Ого, у нас в ФК появился специалист по деторождению?)
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Только ли замужество является препятствием для возвращения на лёд ? Саша и до этого не собиралась возвращаться к активной спортивной карьере. Она как и другие фигуристы нашла себя в ледовом шоу и довольна жизнью.
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Бестемьянова когда родила, извините? Странное мнение…
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А кто лицемерит?
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Начались обзвоны... Интересно, а что думает по этому вопросу Жулин? - ждем.
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Ответ Элен Карташова
Замужней Косторной это не помеха, на льду
Степановой тоже.
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Ответ It’s my life
Скорее всего для нее дети - это пунктик, т.к. по каким то причинам у самой не получилось.
"Я никогда не хотела иметь детей. Это, наверное, ужасно звучит, но так получилось. Я была в упоении, катаясь. И сейчас я получаю огромное наслаждение. Главная моя радость, что я могу выходить на лед», — призналась Наталья Бестемьянова Борису Корчевникову в программе. ©
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Ну не все же по залету женятся.
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Она же: «Не хочу показаться такой хладнокровной и ужасной, но мне никогда не хотелось иметь детей. Я всегда жила льдом, катаниями, выступлениями, а все это не подразумевает изменение фигуры. Как-то для меня дети никогда не были чем-то очень важным. Мы с Игорем никогда не разговаривали на эту тему. Нет детей — и нет, никогда не жалела о том, что их нет».
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какая токсичная женщина
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Все прекрасно понимали это задолго до помолвки. Вопрос с карьерой Трусовой закрыт давным давно, а Бестемьянова с луны свалилась как-будто или дурочкой прикидывается.
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Ответ Lennuci
Степановой тоже.
Вот точно, Саша Степанова даже мамой успела стать и на льду
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Всегда считал что у Филимоновны плохо с логикой, но видимо и при этом я её переоценивал.
Видимо себя и Роднину она считает исключениями.
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Замужней Косторной это не помеха, на льду
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Жулину некогда, он вчера по телеку рассказывал, как дом новый строит на 400 кв.м. с бронированными стёклами и 10-м бассейном на участке земли за 42 млн. Занят он.
А стекла бронированные зачем?
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Ответ Бетси Тверская
Начались обзвоны... Интересно, а что думает по этому вопросу Жулин? - ждем.
Жулину некогда, он вчера по телеку рассказывал, как дом новый строит на 400 кв.м. с бронированными стёклами и 10-м бассейном на участке земли за 42 млн.
Занят он.
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