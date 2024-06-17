Наталья Бестемьянова: «Замуж выходят, чтобы рожать детей. Так что Трусова на лед уже не вернется, тут не стоит лицемерить»

Наталья Бестемьянова высказалась о помолвке Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«Замуж выходят, чтобы рожать детей. Так что Саша на лед уже не вернется, тут не стоит лицемерить. Думаю, что все это прекрасно понимают.

Я, безусловно, поздравляю ее и Макара с таким событием», — сказала Бестемьянова.

«Она сказала да!» Александра Трусова обручилась с Макаром Игнатовым