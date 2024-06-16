Тамара Москвина: «Таню Мишину поздравила с юбилеем. Очень уважаю коллегу и хозяйку большой дружной семьи»

Теги Тамара Москвина Алексей Мишин Татьяна Мишина Фигурное катание

Тамара Москвина рассказала, что поздравила Татьяну Мишину с юбилеем.

Сегодня заслуженному тренеру России Мишиной исполнилось 70 лет.

«Конечно, Таню Мишину поздравила с юбилеем. Очень уважаю коллегу и хозяйку большой дружной семьи, что довольно редко в спорте высоких достижений.

Вырастила сыновей, вырастила учеников, и это огромное счастье для нее и для ее верного мужа Алексея Мишина. И другим – яркий жизненный пример», – сказала Москвина.

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