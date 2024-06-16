Тамара Москвина: «Таню Мишину поздравила с юбилеем. Очень уважаю коллегу и хозяйку большой дружной семьи»
Тамара Москвина рассказала, что поздравила Татьяну Мишину с юбилеем.
Сегодня заслуженному тренеру России Мишиной исполнилось 70 лет.
«Конечно, Таню Мишину поздравила с юбилеем. Очень уважаю коллегу и хозяйку большой дружной семьи, что довольно редко в спорте высоких достижений.
Вырастила сыновей, вырастила учеников, и это огромное счастье для нее и для ее верного мужа Алексея Мишина. И другим – яркий жизненный пример», – сказала Москвина.