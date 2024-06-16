Тарасова поздравила Мишину с 70-летием: «Она прекрасный, профессиональный тренер, очень хороший человек»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Мишин Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Тарасова поздравила Татьяну Мишину с юбилеем.

16 июня заслуженному тренеру России Мишиной исполнилось 70 лет.

«У Татьяны Николаевны важная дата, ей исполняется 70 лет, Танюша Мишина – наша младшая подруга. Я помню, как она каталась, как готовилась, как стала тренером и знаю, какой она прекрасный специалист. Всегда на турнирах катаются ее ребята. Она прекрасный, профессиональный тренер, очень хороший человек.

Я желаю ей здоровья, всегда растить прекрасных мальчиков. И быть верным помощником своего прекрасного мужа Алексея Николаевича Мишина», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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3 комментария
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С Днём рождения Татьяну Николаевну. Можно только позавидовать АН Мишину, что рядом с ним такая замечательная женщина. Удивительные у них отношения. Здоровья обоим.
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С Днём рождения Татьяну Николаевну . Крепчайшего здоровья , профессиональных успехов и семейного счастья .
Тандем в семье с Алексеем Николаевичем и тандем в тренерской деятельности и по жизни и профи вместе , долгие лета замечательным тренерам по ФК 🌞🌞💥💥
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С Днём рождения, Татьяну Николаевну Мишину! 🎉
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