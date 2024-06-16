Тарасова поздравила Мишину с 70-летием: «Она прекрасный, профессиональный тренер, очень хороший человек»

Татьяна Тарасова поздравила Татьяну Мишину с юбилеем.

16 июня заслуженному тренеру России Мишиной исполнилось 70 лет.

«У Татьяны Николаевны важная дата, ей исполняется 70 лет, Танюша Мишина – наша младшая подруга. Я помню, как она каталась, как готовилась, как стала тренером и знаю, какой она прекрасный специалист. Всегда на турнирах катаются ее ребята. Она прекрасный, профессиональный тренер, очень хороший человек.

Я желаю ей здоровья, всегда растить прекрасных мальчиков. И быть верным помощником своего прекрасного мужа Алексея Николаевича Мишина», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.