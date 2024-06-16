Тарасова поздравила Мишину с 70-летием: «Она прекрасный, профессиональный тренер, очень хороший человек»
Татьяна Тарасова поздравила Татьяну Мишину с юбилеем.
16 июня заслуженному тренеру России Мишиной исполнилось 70 лет.
«У Татьяны Николаевны важная дата, ей исполняется 70 лет, Танюша Мишина – наша младшая подруга. Я помню, как она каталась, как готовилась, как стала тренером и знаю, какой она прекрасный специалист. Всегда на турнирах катаются ее ребята. Она прекрасный, профессиональный тренер, очень хороший человек.
Я желаю ей здоровья, всегда растить прекрасных мальчиков. И быть верным помощником своего прекрасного мужа Алексея Николаевича Мишина», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Тандем в семье с Алексеем Николаевичем и тандем в тренерской деятельности и по жизни и профи вместе , долгие лета замечательным тренерам по ФК 🌞🌞💥💥