Авербух поздравил Мишину с 70-летием: «Она большая труженица, всегда на льду, имеет абсолютный авторитет в группе, ей есть чем гордиться»

Теги Илья Авербух Алексей Мишин Татьяна Мишина Фигурное катание

Илья Авербух поздравил Татьяну Мишину с 70-летием.

Заслуженный тренер России Мишина отмечает день рождения 16 июня.

«В первую очередь хочется пожелать здоровья. Уверен, что в каждом ученике Алексея Николаевича (Мишина) есть заслуга Татьяны Николаевны. Это выдающаяся семья. За каждым успехом мужчины стоит сильная женщина.

Она большая труженица, всегда на льду, имеет абсолютный авторитет в группе, ей есть чем гордиться. Совсем недавно я был в гостях у Алексея Николаевича, снимали о нем фильм. Атмосфера тепла и любви, которая царит в их доме – заслуга жены. Восхищение такими женщинами», – сказал хореограф Авербух.

2 комментария
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Читала заголовок, долго думала 🤣
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Ответ ЮИ
Читала заголовок, долго думала 🤣
На это и рассчитывал мельник.
Было бы все очевидно- могли бы ведь и пропустить заметку.
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