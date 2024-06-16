Авербух поздравил Мишину с 70-летием: «Она большая труженица, всегда на льду, имеет абсолютный авторитет в группе, ей есть чем гордиться»

Илья Авербух поздравил Татьяну Мишину с 70-летием.

Заслуженный тренер России Мишина отмечает день рождения 16 июня.

«В первую очередь хочется пожелать здоровья. Уверен, что в каждом ученике Алексея Николаевича (Мишина) есть заслуга Татьяны Николаевны. Это выдающаяся семья. За каждым успехом мужчины стоит сильная женщина.

Она большая труженица, всегда на льду, имеет абсолютный авторитет в группе, ей есть чем гордиться. Совсем недавно я был в гостях у Алексея Николаевича, снимали о нем фильм. Атмосфера тепла и любви, которая царит в их доме – заслуга жены. Восхищение такими женщинами», – сказал хореограф Авербух.