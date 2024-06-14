Илья Авербух: «Решение сократить прыжковую часть станет не столь интересным с точки зрения зрительской истории»

Теги Илья Авербух сборная России ISU женское катание Фигурное катание

Авербух высказался об уменьшении количества прыжков в произвольной программе.

ISU сократил количество прыжковых элементов с семи до шести в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.

«В ISU пытаются найти баланс артистизма, катания и сложности программы. Такое решение будет принято только после Олимпиады, поэтому есть время на то, чтобы эти правила адаптировались.

Никаких проблем не будет, но решение сократить прыжковую часть станет не столь интересным с точки зрения зрительской истории. А для наших девчонок — все равно», — сказал Илья Авербух.

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