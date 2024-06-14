Илья Авербух: «Решение сократить прыжковую часть станет не столь интересным с точки зрения зрительской истории»

Авербух высказался об уменьшении количества прыжков в произвольной программе.

ISU сократил количество прыжковых элементов с семи до шести в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.

«В пытаются найти баланс артистизма, катания и сложности программы. Такое решение будет принято только после Олимпиады, поэтому есть время на то, чтобы эти правила адаптировались.

Никаких проблем не будет, но решение сократить прыжковую часть станет не столь интересным с точки зрения зрительской истории. А для наших девчонок — все равно», — сказал .