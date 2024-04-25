Щербаковой подарили «Монополию» с дизайном по мотивам ее карьеры: «Играем с большим интересом»

Теги сборная России видео женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за оригинальный подарок.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором играет в «Монополию».

«У нас сегодня вечером по расписанию – «Монополия», и не простая. Смотрите, какая красота, это мне подарили болельщики.

Хочу сказать огромное спасибо, потому что она очень интересная. Все города (показывает дизайн «Монополии» – Sports) – это города, в которых у меня были какие-то крупные соревнования и, конечно же, любимый «Хрустальный». Так что большое спасибо. Играем с большим интересом», – сказала Щербакова.

«Монополия» – объективно плохая, но феноменально успешная игра. А ее история – ложь, присвоение и суды

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7 комментариев
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По-настоящему креативный подарок, очень талантливо и качественно сделано. Лично меня всегда такие созданные самими болельщиками с любовью вещи впечатляют даже больше, чем какие-то супердорогие презенты вроде айфонов или украшений.
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+16
Подарков много дарят фигуристам, иногда в этих горах их и не видно, но не все подарки показывают отдельно. Конечно приятно абсолютно всё, когда дарят вдумчиво и с креативом, приятно вдвойне. Видно что Аню удивили.
+8
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+8
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
в 20 лет замуж? Вы из какого века к нам нагрянули?
+8
0
+8
Ответ RusVector
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Это к Трусовой, она там после второй Олимпиады собиралась
+8
0
+8
Ответ RusVector
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Что ей делать во время того как она ходить не может
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0
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