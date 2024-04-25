Щербаковой подарили «Монополию» с дизайном по мотивам ее карьеры: «Играем с большим интересом»

Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за оригинальный подарок.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором играет в «Монополию».

«У нас сегодня вечером по расписанию – «Монополия», и не простая. Смотрите, какая красота, это мне подарили болельщики.

Хочу сказать огромное спасибо, потому что она очень интересная. Все города (показывает дизайн «Монополии» – Sports) – это города, в которых у меня были какие-то крупные соревнования и, конечно же, любимый «Хрустальный». Так что большое спасибо. Играем с большим интересом», – сказала Щербакова.

«Монополия» – объективно плохая, но феноменально успешная игра. А ее история – ложь, присвоение и суды