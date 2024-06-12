Елизавета Туктамышева: «Не хотелось бы, чтобы сложность программ падала. Не понимаю, зачем убирать каскад – все справлялись, прыгали»

Теги сборная России ISU Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Туктамышева считает, что не нужно сокращать прыжковый контент в программах.

Международный союз конькобежцев (ISU) предлагает сократить число прыжковых элементов в произвольной программе у одиночников с семи до шести, каскадов – с трех до двух (один из них может быть секвенцией).

«Не хотелось бы, чтобы сложность программ падала. Поэтому я точно против того, чтобы убирать один из каскадов в произвольной программе, как сейчас планируют.

Мне всегда интересно смотреть выступление, когда я не знаю точно – справится спортсмен или нет. Поэтому я так и люблю мужское катание – там никогда не предсказать, что будет.

Хотя не скрою, иногда упрощение правил бывает удобным. Например, когда комбинацию прыжков приравняли к каскаду – это было для меня только в плюс, я обожаю каскады с двойным акселем.

Я пока не совсем понимаю, зачем убирать каскад. Все справлялись, прыгали. Чтобы повысить художественность? Но ведь когда каталась, например, Каролина Костнер, было все – и выразительность, и прыжки.

При желании компонентность и музыкальность можно отлично сочетать с семью прыжковыми элементами. А если кто-то не справляется с этим, то не думаю, что резко получится при шести прыжках», – написала Елизавета Туктамышева в своем блоге на Sports.

«Не надо так часто менять правила, фигуристам нужна свобода». Манифест Лизы Туктамышевой

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это уменьшение доли прыжков в оценке.
Девушки исполнители ультра-си будут иметь меньшее преимущество и ещё больший риск проигрыша в случае неисполнения.
Кто бы, что не думал, но это снова только против нас.
+3
-2
+1
Ответ Роман Волков
Это уменьшение доли прыжков в оценке. Девушки исполнители ультра-си будут иметь меньшее преимущество и ещё больший риск проигрыша в случае неисполнения. Кто бы, что не думал, но это снова только против нас.
Тут ещё больше будет субъективизма судей. По прыжкам техпанель работала более менее правильно, конечно бывали случаи моргания или ложного выставления ребер и недокрутов. Судейские GOE за непрыжковые скорее вкусовщина, мотивированная флагом и политикой.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий