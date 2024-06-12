Елизавета Туктамышева: «Не хотелось бы, чтобы сложность программ падала. Не понимаю, зачем убирать каскад – все справлялись, прыгали»

Туктамышева считает, что не нужно сокращать прыжковый контент в программах.

Международный союз конькобежцев (ISU) предлагает сократить число прыжковых элементов в произвольной программе у одиночников с семи до шести, каскадов – с трех до двух (один из них может быть секвенцией).

«Не хотелось бы, чтобы сложность программ падала. Поэтому я точно против того, чтобы убирать один из каскадов в произвольной программе, как сейчас планируют.

Мне всегда интересно смотреть выступление, когда я не знаю точно – справится спортсмен или нет. Поэтому я так и люблю мужское катание – там никогда не предсказать, что будет.

Хотя не скрою, иногда упрощение правил бывает удобным. Например, когда комбинацию прыжков приравняли к каскаду – это было для меня только в плюс, я обожаю каскады с двойным акселем.

Я пока не совсем понимаю, зачем убирать каскад. Все справлялись, прыгали. Чтобы повысить художественность? Но ведь когда каталась, например, Каролина Костнер, было все – и выразительность, и прыжки.

При желании компонентность и музыкальность можно отлично сочетать с семью прыжковыми элементами. А если кто-то не справляется с этим, то не думаю, что резко получится при шести прыжках», – написала Елизавета Туктамышева в своем блоге на Sports.

«Не надо так часто менять правила, фигуристам нужна свобода». Манифест Лизы Туктамышевой