ISU может запустить новый сайт для трансляции своих соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность трансляции всех своих соревнований на отдельном сайте.

Об этом сообщил гендиректор организации Колин Смит на пресс-конференции.

Ютуб-канал ISU по-прежнему будет активен – ориентировочно в течение следующего сезона. Но позже ISU намерен перейти на новый веб-сайт.

Отмечается, что сейчас еще рано обсуждать потенциальные затраты на проект.

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