ISU может запустить новый сайт для трансляции своих соревнований
Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность трансляции всех своих соревнований на отдельном сайте.
Об этом сообщил гендиректор организации Колин Смит на пресс-конференции.
Ютуб-канал ISU по-прежнему будет активен – ориентировочно в течение следующего сезона. Но позже ISU намерен перейти на новый веб-сайт.
Отмечается, что сейчас еще рано обсуждать потенциальные затраты на проект.
«Я гораздо лучше понял Россию». Он отвечал за футбольный ЧМ-2018, а теперь спасает фигурку
Очень похоже на Пиар ради Пиара.
Таким образом хотят поднять свою значимость что-ли.
У них сейчас такие планы по привлечению молодёжи, только привлекать собираются всем чем угодно кроме Фигурного катания.
Все их решения говорят только о том, что они Спятили🤯