ISU может запустить новый сайт для трансляции своих соревнований

Теги телевидение ISU Колин Смит Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность трансляции всех своих соревнований на отдельном сайте.

Об этом сообщил гендиректор организации Колин Смит на пресс-конференции.

Ютуб-канал ISU по-прежнему будет активен – ориентировочно в течение следующего сезона. Но позже ISU намерен перейти на новый веб-сайт.

Отмечается, что сейчас еще рано обсуждать потенциальные затраты на проект.

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6 комментариев
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даже it гиганты используют ютуб или стриминговые платформы... а в ису "самые умные"...
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А чем ИСУ ютуб не нравится? Денег лишних явно нет. Или решили зарабатывать и на трансляциях в интернете?
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Ну, если ИСУ хочет, чтобы рейтинги их трансляций упали раз в пять, флаг им в руки. Достаточно посмотреть на техническую организацию их конгресса, чтобы прикинуть, что у них получится за сайт. Даже Первый канал с их убогим плеером, постоянно лагающей и отстающей трансой и бесконечной рекламой покажется верхом стриминговых возможностей.
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А какая разница, вчём смысл?
Очень похоже на Пиар ради Пиара.
Таким образом хотят поднять свою значимость что-ли.
У них сейчас такие планы по привлечению молодёжи, только привлекать собираются всем чем угодно кроме Фигурного катания.
Все их решения говорят только о том, что они Спятили🤯
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И это будет даже не выстрел себе в ногу, это будет выстрел себе в голову.
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У них ютуб две калеки смотрят…
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