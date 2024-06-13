Купер из «Тампы» возглавит Канаду на Турнире четырех наций и Олимпиаде-2026
Джон Купер возглавит сборную Канады на двух турнирах.
Специалист, возглавляющий «Тампу», станет главным тренером сборной Канады на Турнире четырех наций и Олимпиаде-2026.
Официально о назначении тренера объявят после завершения финала Кубка Стэнли.
В 2025 году пройдет Турнир четырех наций с участием игроков НХЛ. В 2026 году хоккеисты лиги примут участие на Олимпиаде в Италии.
В прошлый раз Джон Купер тренировал сборную Канады на ЧМ-2017. Тогда команда проиграла Швеции в финальном матче.