Купер из «Тампы» возглавит Канаду на Турнире четырех наций и Олимпиаде-2026

Джон Купер возглавит сборную Канады на двух турнирах.

Специалист, возглавляющий « », станет главным тренером сборной Канады на Турнире четырех наций и -2026.

Официально о назначении тренера объявят после завершения финала Кубка Стэнли.

В 2025 году пройдет Турнир четырех наций с участием игроков НХЛ. В 2026 году хоккеисты лиги примут участие на Олимпиаде в Италии.

В прошлый раз тренировал сборную Канады на ЧМ-2017. Тогда команда проиграла Швеции в финальном матче.