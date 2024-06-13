Купер из «Тампы» возглавит Канаду на Турнире четырех наций и Олимпиаде-2026

Теги Тампа-Бэй Сборная Канады по хоккею с шайбой олимпийский хоккейный турнир Джон Купер Олимпиада-2026 Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Джон Купер возглавит сборную Канады на двух турнирах.

Специалист, возглавляющий «Тампу», станет главным тренером сборной Канады на Турнире четырех наций и Олимпиаде-2026.

Официально о назначении тренера объявят после завершения финала Кубка Стэнли.

В 2025 году пройдет Турнир четырех наций с участием игроков НХЛ. В 2026 году хоккеисты лиги примут участие на Олимпиаде в Италии.

В прошлый раз Джон Купер тренировал сборную Канады на ЧМ-2017. Тогда команда проиграла Швеции в финальном матче.

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