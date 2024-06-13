Попова о новой произвольной Косторной и Куницы: «Программа классная, интересная, ребятам идет. У них с классикой более чем все хорошо»

Бетина Попова рассказала о новой произвольной программе Косторной и Куницы.

Ранее Алена Косторная и показали отрывок новой произвольной под музыку из сериала «Мастер и Маргарита». Постановщиком стала Наталья Линичук.

«Я присутствовала на этапах постановки этой программы, чтобы знать, что нужно отрабатывать, на что обращать внимание. Программа классная, интересная, ребятам идет. У них с классикой более чем все хорошо», – сказала .

– Как их нынешняя форма?

– Набирают, набирают очень даже неплохо. Особенно учитывая, что были травма, операция, темпы очень хорошие, – добавила тренер и хореограф.