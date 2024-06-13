Попова о новой произвольной Косторной и Куницы: «Программа классная, интересная, ребятам идет. У них с классикой более чем все хорошо»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Бетина Попова рассказала о новой произвольной программе Косторной и Куницы.

Ранее Алена Косторная и Георгий Куница показали отрывок новой произвольной под музыку из сериала «Мастер и Маргарита». Постановщиком стала Наталья Линичук.

«Я присутствовала на этапах постановки этой программы, чтобы знать, что нужно отрабатывать, на что обращать внимание. Программа классная, интересная, ребятам идет. У них с классикой более чем все хорошо», – сказала Попова.

– Как их нынешняя форма?

– Набирают, набирают очень даже неплохо. Особенно учитывая, что были травма, операция, темпы очень хорошие, – добавила тренер и хореограф.

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5 комментариев
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Очень интересно посмотреть, что в итоге получится. В том, что ребятам подходит классика, вообще никаких сомнений. Хотя, тут скорее, сама тема классика, а музыка нет. Корнелюка вряд ли можно назвать классиком, но музыка к фильму просто офигенная.
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Ответ Anna italia
Бетона отвечает за скольжение и хореографию.
Бетина )
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Ответ Александр Шульгин
Интересно что Попова делает в тренерстве пар и что она в этом понимает, ничего.
Бетона отвечает за скольжение и хореографию.
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Ответ Александр Шульгин
Интересно что Попова делает в тренерстве пар и что она в этом понимает, ничего.
А хореограф парам не нужен ?
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