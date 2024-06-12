Кацалапов не смог присутствовать на пресс-конференции перед шоу в Сочи из-за разбирательства в CAS

Теги CAS Олимпиада-2022 Никита Кацалапов Виктория Синицина командные соревнования Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Кацалапов пропустил пресс-конференцию перед шоу в Сочи из-за разбирательства в CAS.

Сегодня в Сириусе проходит пресс-конференция, посвященная старту гастролей мюзикла «Руслан и Людмила» в Сочи-парке. Кацалапов играет в спектакле одну из главных ролей.

«Я хочу сказать, что сегодня, к сожалению, Никиты с нами не будет, так как сейчас идет суд по поводу всех наших медалей.

Он извиняется, что не может присутствовать здесь, потому что он сейчас там, будет говорить речь за всех нас», – сообщила журналистам партнерша и супруга Кацалапова Виктория Синицина.

Синицина и Кацалапов входили в состав российской сборной на командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне выиграли золото турнира, но из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг команда переместилась в турнирной таблице на третье место. 

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает апелляцию России на распределение медалей командника ОИ-2022.

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2 комментария
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А почему он должен за Валиеву отдуваться и что он вообще может сказать? Все остальные спортсмены чистые, выполнили свою работу - какие к ним могут быть вопросы?
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Смысл толкать речь сейчас-то уже?
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