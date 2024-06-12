Пара Владислав Антонышев – Ева Хмелькова перешла из «Ангелов Плющенко» на каток «Мечта»

Теги сборная России пары Академия Плющенко Владислав Антонышев Ева Хмелькова Фигурное катание

Фигурист Владислав Антонышев рассказал о переходе на каток «Мечта».

Антонышев выступает в паре с Евой Хмельковой. Ранее пара тренировалась в академии Евгения Плющенко.

«Подготовка идет хорошо, сейчас мы на сборах в Сочи, тренируемся на стадионе «Парус», сейчас у нас «сухие» сборы, в июле поедем на ледовые сборы. Мы перешли на другой каток, в «Мечту».

Мы с Евой защитили разряды, съездили на всероссийские соревнования в конце сезона», – сказал фигурист.

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