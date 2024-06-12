Канада отозвала с конгресса ISU предложение по упрощению переходов фигуристов

Канада сняла с повестки конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) предложение по упрощению переходов фигуристов в другие сборные.

Конгресс проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе. Инициатива заключалась в том, что предыдущая федерация спортсмена должна предоставить разрешение на смену спортивного гражданства сразу же после получения надлежащих документов. Также карантин должен был составить один полный сезон вместо одного календарного года.

«У федераций разные правила, требования, временные рамки, иногда они также требуют выплат, когда просят о разрешении. Для ясности, простоты и справедливости мы с уважением отзываем это предложение. Однако мы просим рассматривать его как часть модернизации конституции и общих правил», – приводит ТАСС слова президента Федерации фигурного катания Канады Карен Батчер.

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