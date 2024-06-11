Тарасова о планах ISU создать компьютерную игру про фигурное катание: «Идея хорошая. Но я не могу сказать, насколько популярной она будет, я не геймер»

Татьяна Тарасова оценила идею ISU создать компьютерную игру по фигурному катанию.

С 10 по 14 июня в Лас-Вегасе проходит конгресс Международного союза конькобежцев ( ), где организация сообщила о заинтересованности в создании компьютерной игры про фигурное катание.

«Идея хорошая. Но я не могу сказать, насколько популярной она будет, я не геймер и ничего не знаю про компьютерные игры. Кто играет, тот и будет играть, у них и спросим», – сказала .