Тарасова о недопуске россиян: «На Западе вообще не видят наших фигуристов! Если только в гробу и белых тапочках»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU контент Фигурное катание

Татьяна Тарасова резко высказалась об отстранении российских фигуристов.

Ранее появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать россиян до турниров в новом сезоне.

«Они, конечно, подонки, что отстранили российских фигуристов на этот сезон! Но даже несмотря на все это, интерес аудитории к нашему фигурному катанию никак не изменился. Бываю на всех стадионах и соревнованиях в России, везде телевидение и наши зрители. Все трибуны заполнены.

На Западе вообще не видят наших фигуристов! Но если только в гробу и белых тапочках. Российских фигуристов там не показывают! Есть ресурсы для просмотра наших соревнований, но для этого нужно дополнительное время. Поэтому российское фигурное катание смотрят только преданные фанаты», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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23 комментария
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Уважаемые журналисты, ну хватит уже у Тат интервью брать. Если сначала это кому-то казалось забавным, то сейчас уже точно ничего забавного нет
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Ну может хватит уже завываний,по сотому кругу одно и тоже😱
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Ответ ИннаВБ
Только "не уважаемые журналисты" может хватит издеваться над старым больным человеком?
Зачем делать акцент на старом и больном?
Есть молодой и здоровый как конь Роман Ротенберг, которого зачастую несёт и похлеще.
Возраст вообще не показатель.
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+6
Ответ Сырок с кокосом
Уважаемые журналисты, ну хватит уже у Тат интервью брать. Если сначала это кому-то казалось забавным, то сейчас уже точно ничего забавного нет
Только "не уважаемые журналисты" может хватит издеваться над старым больным человеком?
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Какие проблемы, если все так хорошо, то соревнуйтесь сами с собой
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Бабушка вошла в тот возраст, что хорошего от нее не дождешься в принципе.
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Все-таки, в гробу и белых тапочках на западе (да и на востоке, чего уж там) видят никак не российских фигуристов, а иных персонажей, запустивших вот это вот все.
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Ответ Olga.t
Отправьте Тарасову в отпуск, дайте ей отдохнуть! Одно и то же, изо дня в день... А вообще, есть опция для всех журналистов - просто не звонить ей.
Да ладно. Держат в тонусе старую. Здорово же. И это продлевает ее жизнь. Здравия бабуле
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Ответ DrDro
Зачем делать акцент на старом и больном? Есть молодой и здоровый как конь Роман Ротенберг, которого зачастую несёт и похлеще. Возраст вообще не показатель.
С тем вообще беда, но он сам это несёт в массы, даже спрашивать не надо
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Ответ Сырок с кокосом
Уважаемые журналисты, ну хватит уже у Тат интервью брать. Если сначала это кому-то казалось забавным, то сейчас уже точно ничего забавного нет
Вы бы видели, сколько вью постят в футбольном разделе у неустроенных на работу неадекватов)
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Впервые ТАТ меня рассмешила. Вроде идиома "белые тапочки" - чисто русская. Или нет? На западе наших фигуристов явно видят в другой обуви)).
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Изо дня в день одно и тоже...
Горшочек не вари!
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И что-бы жили на одну зарплату
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Отправьте Тарасову в отпуск, дайте ей отдохнуть! Одно и то же, изо дня в день...
А вообще, есть опция для всех журналистов - просто не звонить ей.
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в гробу и в коньках
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Хватит мучить бабушку.
А то она какого нибудь журналиста укусит.
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ОМГ.. Сколько можно? Куда подписывать чтобы ТАТ ни о чем не спрашивали? Хотя бы на пару недель, чтобы отдохнуть от этого?
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опять по новой,каждый час/день одно и тоже спрашивают и отвечают
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