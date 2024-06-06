Тарасова о недопуске россиян: «На Западе вообще не видят наших фигуристов! Если только в гробу и белых тапочках»

Татьяна Тарасова резко высказалась об отстранении российских фигуристов.

Ранее появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать россиян до турниров в новом сезоне.

«Они, конечно, подонки, что отстранили российских фигуристов на этот сезон! Но даже несмотря на все это, интерес аудитории к нашему фигурному катанию никак не изменился. Бываю на всех стадионах и соревнованиях в России, везде телевидение и наши зрители. Все трибуны заполнены.

На Западе вообще не видят наших фигуристов! Но если только в гробу и белых тапочках. Российских фигуристов там не показывают! Есть ресурсы для просмотра наших соревнований, но для этого нужно дополнительное время. Поэтому российское фигурное катание смотрят только преданные фанаты», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.