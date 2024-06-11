Татьяна Тарасова: «Доходы ISU падают в том числе и в связи с нашим отстранением»

Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о финансовых убытках ISU.

На конгрессе Международного союза конькобежцев ( ) в Лас-Вегасе отчета по финансовой деятельности организации. Согласно документу, убытки ISU за 2023 год составили 8,6 млн швейцарских франков.

При этом показатель убытков оказался меньше, чем в 2022-м, когда он составил 18,2 млн.

«Их доходы падают в том числе и в связи с нашим отстранением», – сказала .

Мировая фигурка терпит убытки – из-за отстранения России? Хм, нет