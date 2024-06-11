Татьяна Тарасова: «Доходы ISU падают в том числе и в связи с нашим отстранением»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU деньги Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о финансовых убытках ISU.

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лас-Вегасе отчета по финансовой деятельности организации. Согласно документу, убытки ISU за 2023 год составили 8,6 млн швейцарских франков.

При этом показатель убытков оказался меньше, чем в 2022-м, когда он составил 18,2 млн.

«Их доходы падают в том числе и в связи с нашим отстранением», – сказала Тарасова.

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4 комментария
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Ответ Дмитрий Рабко
А кому сейчас интересны малолетки ? Катается такая малявка - смотреть не на что. Вот хотя бы лет пятнадцать назад - там было за что глазу зацепится.
О, это вы зря. Сейчас прибегут ценители 25 кг на коньках и будут писать вам, что вы ничего не понимаете в этом "уникальном симбиозе" высокого искусства и спорта 😆
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мне кажется просто сам вид массово не интересует людей
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Баба Таня это их уже проблема что нет доходов 🫤🫤🫤
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